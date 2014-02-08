Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Şubat 2014"

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Nikon





Nikon D4S’in teknik özellikler yavaş yavaş detaylanıyor

Nikon’un mevcut amiral gemisi D4 yerine hazırladığı ve CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D4S, teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda verdiği bilgiler çoğu zaman doğru çıkan NikonRumors’un yayınladığı teknik detay tablosu şu şekilde;





Yeni netleme modu ile 3D takip sistemi 9 veya 21 grupta kullanılabilecek

Doğal ISO aralığı 100-25,600 olarak gelecek

İyileştirilmiş Time-Lapse video çekimi sunacak

Beyaz dengesi Kelvin 0.25-0.50 arasında değiştirilebilecek

Kameranın LCD ekranının renk tonu artık değiştirilebilecek (D4 de bazı sorunlar olmuştu bu konuda)

D4 ile aynı 16MP sensör çözünürlüğü sunacak

1080 piksel 60FPS video kayıt değeri

Ufak farklar harici D4 ile benzer gövde yapısıyla gelecek





Nikon D4S’in D4 ile benzer şekilde 6000$ fiyat etiketiyle en geç Nisan ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.













Sony





Engadget, Sony Cyber-Shot RX10 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Teknoloji dünyasının önemli internet sitelerinden Engadget, Sony’nin teknik detaylarına ayrıntılı olarak burada değindiğimiz Cyber-Shot RX10 fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Genel olarak sabit F/2.8 diyaframlı 24-200mm lensi, üst düzey fotoğraf ve video kalitesi, genel performansı, batarya ömrü, özel pozlama tekeri ve Wi-Fi ile NFC teknolojileri ile büyük beğeni toplayan makine, sadece yüksek fiyatı açısından eleştiri aldı. Site tarafından “Şu ana kadar kullandığımız en iyi sabit lensi kamera” olarak sonuçlandırılan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



