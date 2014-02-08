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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Şubat 2014"

5 yıl
8,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D4S’in teknik özellikler yavaş yavaş detaylanıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un mevcut amiral gemisi D4 yerine hazırladığı ve CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D4S, teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda verdiği bilgiler çoğu zaman doğru çıkan NikonRumors’un yayınladığı teknik detay tablosu şu şekilde;

  • Yeni netleme modu ile 3D takip sistemi 9 veya 21 grupta kullanılabilecek
  • Doğal ISO aralığı 100-25,600 olarak gelecek
  • İyileştirilmiş Time-Lapse video çekimi sunacak
  • Beyaz dengesi Kelvin 0.25-0.50 arasında değiştirilebilecek
  • Kameranın LCD ekranının renk tonu artık değiştirilebilecek (D4 de bazı sorunlar olmuştu bu konuda)
  • D4 ile aynı 16MP sensör çözünürlüğü sunacak
  • 1080 piksel 60FPS video kayıt değeri
  • Ufak farklar harici D4 ile benzer gövde yapısıyla gelecek

Nikon D4S’in D4 ile benzer şekilde 6000$ fiyat etiketiyle en geç Nisan ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.



Sony

Engadget, Sony Cyber-Shot RX10 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknoloji dünyasının önemli internet sitelerinden Engadget, Sony’nin teknik detaylarına ayrıntılı olarak burada değindiğimiz Cyber-Shot RX10 fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Genel olarak sabit F/2.8 diyaframlı 24-200mm lensi, üst düzey fotoğraf ve video kalitesi, genel performansı, batarya ömrü, özel pozlama tekeri ve Wi-Fi ile NFC teknolojileri ile büyük beğeni toplayan makine, sadece yüksek fiyatı açısından eleştiri aldı. Site tarafından “Şu ana kadar kullandığımız en iyi sabit lensi kamera” olarak sonuçlandırılan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


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KalemKolik 5 yıl
Bas bütün ürünlerinde yüksek fiyatı
Sony:Sonra biz niye batıyoruz
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filteke 5 yıl
sony candır, ama fiyatları panlıcan ;) gerçekten fiyat konusunda çok yüksekte
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olağan_şüpheli 5 yıl
şu örnek fotoları niye adam gibi doğrudan koymazlarda slayt falan deyip bize eziyet ederler.tıklayınca tam boyutta açılsın işte ne diye iş çıkarıyorsunuz ki.
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