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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin yeni duyuracağı FE lensleri ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının yenilikçi isimlerinden Sony, Japonya merkezli internet sayfasının Cp+ bölümünü güncelleyerek kısa süre içerisinde resmi olarak duyuracağı yeni FE lensleri görücüye çıkarttı. Distagon T FE 35mm F1.4 ZA, FE 90mm F2.8 Macro G OSS, FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS ve FE 28mm F2 ile iki adet (16mm balık gözü, 21mm ultra geniş açı) çevirici olmak üzere toplamda 6 yeni ürün hazırlayan firmanın, CP+ fuarı kapsamında yeni bir fotoğraf makinesi tanıtmayacağı ise gelen son bilgiler arasında yer alıyor.




Nikon

Nikon D5 hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yakın zaman içerisinde Nikon D610’un gökyüzü fotoğrafçılığına özel bir versiyonu ile karşımıza çıkması beklenen Nikon, NikonRumors’un son haberine göre D5 isimli yeni bir DSLR üzerinde de çalışma gösteriyor. İlk bilgilere göre 20MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensör, 173 noktalı otomatik netleme sistemi, mevcut amiral gemisi D4s ile benzer gövde yapısı ve işlemciyle geleceği söylenen modelin, lens olarak beraberinde 24-70mm F2.8 (PF) VR lens modelini getirebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor. Makinenin resmi duyurusu içinse 2015’in ikinci çeyreğine işaret ediliyor.



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doctor_bey 4 yıl
D5,D4S'e benzer gelecekse gelmesin bence, bi yenilik yaparlar herhalde.
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theyapici 4 yıl
1dx 2 nin rakibi 2015 te çıkar
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