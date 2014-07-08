Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Yeni Sony A5100, kısa zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulabilir
Sony’nin A5000 yerine hazırladığı düşünülen “ILCE-5100” model isimli yeni fotoğraf makinesi Endonezya İletişim Ajansı üzerinde ortaya çıktı. E-Mount bağlantı yapısına sahip model hakkında herhangi bir ayrıntı yer almazken, resmi duyurusunun ise kısa zaman içerisinde yapılacağı belirtiliyor. (SAR)
Leica
Leica T’nin harici elektronik vizörü Visoflex, Epson’un Ultimicron teknolojisini barındırıyor
Leica’nın tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi T 701 ile satın alınabilen harici elektronik vizör modeli Visoflex, Epson tarafından açıklandığı kadarıyla Ultimicron teknolojisi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. HTPS teknolojisi temel alınarak geliştirilen Ultimicron teknolojisiyle hemen her koşulda maksimum görüş açısı, zengin renk gösterimi ve gerektiğinde doğal bulanıklık sağlayabilen elektronik vizör, XGA (1024 x RGB x 768) 2.36 milyon nokta çözünürlük değeriyle de öne çıkmayı başarıyor. Vizörün yurt dışı fiyatı 595$, Leica T’nin fiyatı ise 1850$ seviyesinde. (Epson)
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