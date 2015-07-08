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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Temmuz 2015"

3 yıl
1,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Schneider-Kreuznach
Schneider-Kreuznach, MFT sistem için lens üretmeyecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Photokina 2012 fuarında MFT sistem için Super-Angulon 14mm F2.0, Xenon 30mm F1.4 ve Makro-Symmar 60mm F2.4 model isimli üç adet lens duyuran Schneider-Kreuznach, PhotoRumors'da yer alan habere göre bu lenslerini üretmeyecek. Firmanın bu kararı almasının nedeni hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Canon
Canon yeni 430EX III-RT tepe flaşını duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli ismi Canon, 430EX III-RT model isimli yeni tepe flaşını resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. 295 gram ağırlığı ve kompakt gövdesiyle dikkat çeken flaş, arkasında renkli olmayan bir LCD ekran barındırıyor ve kafası hareket edebiliyor. Radyo sinyalleri üzerinden iletişim teknolojisiyle kablosuz olarak 30 metre içerisinde kullanılabilen Canon 430EX III-RT, 15 flaşlık kurulumlar içerisinde dahi yer alabiliyor ve 300$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde raflardaki yerini alıyor.
Canon, 110 milyon EF lens üretimi gerçekleştirdi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
1987 yılında başladığı EF serisi lens üretimini günümüze kadar getiren dünya görüntüleme devi Canon, bugün açıkladığı kadarıyla 110 milyonuncu EF lensini üretmeyi başardı. Bu değerle önemli bir kilometre taşını daha geride bırakan firma, 1995 yılında 10 milyon, 2009 yılında 50 milyon, 2014 yılında ise 100 milyon seviyesine ulaşmıştı.

Sony
Sony A7r Mark 2 için ilk tam boyutlu RAW örnek geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin teknik özellikleriyle kendine hayran bırakan gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi A7r Mark 2 için ilk tam boyutlu RAW örnek yayınladı. Detaylarına burada yer verdiğimiz modelin 41 MB boyutundaki bu örneğini direkt olarak buradan indirerek 42 MP'lik FF sensörün yapabildiklerini görebilirsiniz.

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