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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Sony
Sony'nin NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin görüntüleme ürünleri hakkında farklı bilgiler elde etmeye devam eden SonyAlphaRumors, firmanın NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler yayınladı. Bu doğrultuda yeni geliştirilen bir 24.3MP sensöre, beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, elektronik vizöre ve maksimum 25,600 ISO değerine sahip olacağı söylenen model, ayrıca 3.2-inç 1.8 milyon nokta hareketli LCD ekranla da karşımıza çıkabilir.
Ekim ayında iki yeni Zeiss lens ile duyurulması beklenen NEX-7 halefinin ayrıntılı özellikleri merakla bekleniyor.
Canon
Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri netleşiyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un sevilerek kullanılan 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine uzun zamandır çıkması beklenen 7D Mark 2 hakkında yeni teknik bilgiler ortaya çıktı. 20.2 MP APS-C sensöre, saniyede 12 kare seri çekim hızına, büyük ihtimal Canon 70D üzerinde kullanılan otomatik netleme sistemine ve 100-25600 ISO değerine sahip olacağı konuşulan fotoğraf makinesinin, video konusunda da üst seviye işler çıkartabileceği belirtiliyor.

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JoeyBane 5 yıl
Biz daha 5D Mark II alamıyoruz :( Saniyede 12 kare çok iyiymiş. 20.2MP'den 12 tane çekip işleyebilmek az buz değil..
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olağan_şüpheli 5 yıl
parası olana güzel haber
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denizhoca 5 yıl
alphaturk.com/...
bir haber de ben ekleyeyim arkadaşlar
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