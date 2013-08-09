Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ağustos 2013"

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Sony

Sony'nin NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Sony'nin görüntüleme ürünleri hakkında farklı bilgiler elde etmeye devam eden SonyAlphaRumors, firmanın NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler yayınladı. Bu doğrultuda yeni geliştirilen bir 24.3MP sensöre, beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, elektronik vizöre ve maksimum 25,600 ISO değerine sahip olacağı söylenen model, ayrıca 3.2-inç 1.8 milyon nokta hareketli LCD ekranla da karşımıza çıkabilir.

Ekim ayında iki yeni Zeiss lens ile duyurulması beklenen NEX-7 halefinin ayrıntılı özellikleri merakla bekleniyor.

Canon

Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri netleşiyor

Canon'un sevilerek kullanılan 7D DSLR fotoğraf makinesinin yerine uzun zamandır çıkması beklenen 7D Mark 2 hakkında yeni teknik bilgiler ortaya çıktı. 20.2 MP APS-C sensöre, saniyede 12 kare seri çekim hızına, büyük ihtimal Canon 70D üzerinde kullanılan otomatik netleme sistemine ve 100-25600 ISO değerine sahip olacağı konuşulan fotoğraf makinesinin, video konusunda da üst seviye işler çıkartabileceği belirtiliyor.