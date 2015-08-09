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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon, EOS-1D X Mark 2 hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un EOS-1D X yerine geliştirdiği yeni üst seviye DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, gelen son bilgilere göre 24 megapiksel çözünürlükteki FF (Tam Kare) sensör taşıyacak ve tam RAW modunda saniyede 14 kare seri çekim hızına ulaşabilecek. Bu sayede 18 megapiksel çözünürlükte saniyede 12 kare seri çekim yapabilen EOS-1D X'in önüne geçen EOS-1D X Mark 2, sonuç olarak doğa ve spor fotoğrafçıları için kayıpsız bir performans ortaya koyabilecek. Modelin duyuru tarihi içinse EOS 5D Mark IV ile EOS 6D Mark 2 duyurularından önceye yani 2016'nın ilk çeyreğine işaret ediliyor.
Not: Görsel temsilidir. 
Sony
Sony, "A6100" için bazı bilgiler yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin A6000 yerine hazırladığı düşünülen yeni aynasız fotoğraf makinesi A6100 için ilk görsel ve bazı teknik detaylar ortaya çıktı. MirrorlessRumors sitesine isimsiz bir kaynak tarafında gelen yeni bilgiler, şimdilik "sahte" olarak nitelendiriyor ancak yinede verilen detaylar şu şekilde sıralanıyor;
  • A6000'den farklı 24.3 MP sensör
  • Tri-navi kontrol sistemi
  • Magnezyum alaşım gövde
  • 1/32000 elektronik perde hızı
  • 10 dakika limitli 4K video kayıt
  • IBIS yok (Görüntü sabitleme)
  • Suya dayanıklı gövde yok

Yayınlanan görselde A6000 ile nerdeyse birebir görünen A6100, gelen bilgiler doğru çıkarsa 900$ fiyat etiketine sahip olacak ve 2 ile 3 hafta içerisinde resmi olarak duyurulacak. 
Günün tartışma konusu: Fotoğraf makinesi alırken "seri çekim hızına" bakıyor musunuz ? Eğer seri çekim hızı sizin için çok önemliyse nedenini yorum olarak görmek isteriz.

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doctor_bey 3 yıl
6100 böyle gelirse gelmesin bence, umarım gerçekten yalandır bu bilgiler
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serseri sirin 3 yıl doctor_bey
A7 mark ii de olan 5 eksenli titreşim engelleme sistemi gelebilir. Öyle sızıntılar da var. 6100 için.
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myhotyro 3 yıl
theyapici
6000 dolar ıyı para artık olsun 14 raw cfast2 ile uyumlu cıkacak spor cekımlerınde bırebır

Biri Allah rızası için Türkçeye çevirsin.
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theyapici 3 yıl
6000 dolar ıyı para artık olsun 14 raw cfast2 ile uyumlu cıkacak spor cekımlerınde bırebır
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serseri sirin 3 yıl
Tartışma konusu olayı iyi olmuş.
Ben bakıyorum. Bebek, çocuk, makro ve portre çekimlerinde peşpeşe çekmek gerekiyor. Tıklanınca mutsuzluk hissi veriyor.

Geçen 500d ile seri çekimde işlemci gücü eksik kaldı. Bir an dumur oldum
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CanTnçr 3 yıl
Ben hiçbir zaman seri çekim hızına öncelik vermedim ama makro çekiminde çok yardımcı oluyor. Ancak seri çekim hızını kaliteli ya da diğer bir deyişle yüksek yazma hızına sahip bir hafıza kartı ile desteklemek gerekiyor. Çözünürlükler iyice artınca kolayca tıkanabiliyor güncel modeller
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jiddi 3 yıl
Hiç ürün tercihimde ilk 3 önemli özellik içinde olmadı seri çekim hızı ama

OM-D E-M10
Continuous Shooting - JPEG(shots before slow down) - 6.5fps (222 shots)
Continuous Shooting - RAW - 6fps (12 shots)

Önceki makinamda Olympus PEN E-PL5(PL6)
Continuous Shooting(shots before slow down) - 8fps (17 shots)
Continuous Shooting - RAW - 8fps (16 shots)

hızlarında idi. Nadir de olsa oyun esnasında çocukları fotolarken olsun, sportif faaliyetleri fotolarken olsun bu yönünü kullandığım oldu, oluyor... Misal böyle bir durumda,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
We don't burn fossil - This is real sportive activity by Ciddi iyi1i, on Flickr
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
We don't burn fossil - This is real sportive activity - TAKLA by Ciddi iyi1i, on Flickr
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Harenda-Zakopane-Poland - Mountain bike cross by Ciddi iyi1i, on Flickr
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