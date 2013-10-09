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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ekim 2013"

5 yıl
335
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm'in X-E2 modeli hakkında yeni bilgiler elde edildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine ekleyeceği X-E2 ve XQ1 isimli iki yeni fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam eden Fujifilm’in bu modellerini 18 Ekim tarihinde resmi olarak duyurması bekleniyor. FujiRumors'un elde ettiği son gelişmelere göre ise X-E2 modeli teknik olarak ikinci jenerasyon X-Trans sensöre, geliştirilmiş otomatik netleme hızına, daha hızlı EXR II işlemciye, X-M1 modeline oranla çok daha gelişmiş Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerine, "Q" botunu için yeni bir yerleşime, geliştirilmiş video moduna, manuel kontrol seçeneklerine ve dokunmatik olmayan sabit bir LCD ekrana sahip olacak. XQ1'i ise 2/3 X-Trans sensör ve sabit lensi ile yeni bir model olarak satışa sunacak
ZEISS
ZEISS'in yeni lensi Otus 55mm F1.4 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
ZEISS'in iki gün önce resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu Nikon F-Mount ve Canon EF-Mount uyumlu yeni lens modeli Otus 55mm F1.4, sunduğu 55mm sabit odak uzaklığı ile özellikle portre çekimleri için ideal bir yapı oluşturuyor ve aynı şekilde F1.4 sabit diyafram aralığıyla da düşük ışıklı ortamlarda üst seviye kalite ortaya koyabiliyor. İşte bu vaatlerin doğruluğu kanıtlamak adına lens ile çekilmiş örnek fotoğrafları resmi Flickr sayfasında yayınlayan firma, 4000$'lık lensin performansını gözler önüne seriyor.
ZEISS tarafından yayınlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

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