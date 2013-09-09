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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm'in X-A1 aynasız fotoğraf makinesinin temel özellikleri, ortaya çıkan basın bildirisi üzerinden öğrenildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in yakın zaman içerisinde resmen duyuracağı X-A1 isimli aynasız fotoğraf makinesinin, bu resmi duyuru öncesi teknik bilgileri ortaya çıktı. Firmanın diğer modellerin de yer alan X-Trans yerine APS-C CMOS sensör ile geleceğini öğrendiğimiz X-A1, ayrıca 3-inç hareketli LCD ekrana, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, saniyede 5.6 kare seri çekim hızına, 25600'e kadar arttırılabilir ISO aralığına ve EXR II görüntü işlemcisine sahip olacak. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan X-A1, firmanın retro tasarım anlayışını da sürdürüyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus
Olympus’un E-M1 isimli lensleri değiştirilebilir MFT sistem fotoğraf makinesinin fiyatı belli oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1, 10 Eylül tarihinde yapılacak bir etkinlik ile resmi olarak tanıtılacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre gövde olarak 1400$, Olympus 12-40mm lens modeliyle ise 2,199$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı öğrenilen fotoğraf makinesinin HLD-7 Battery Grip (Dikey çekimlerde yardımcı olan ve içerisine ekstra batarya taşıyan) aksesuarı ise 199$ fiyata sahip olacak.


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mizantropia 5 yıl
Fujifilm çok kısa aralıklarla gövde çıkarıyor. Ne fark var diğer modellerden bilmiyorum.

Haftaya bugünde Photokina var acaba nikon d400, canon 7d ii, pentax k-3 duyurulacak mı meraktayım.

K-3 ün bu sıralar duyurulması gerekiyor.


ekşiden alıntı;

x-pro1 de optik ve evf'den oluşan hibrit vardı, küçüldü ve sadece evf kaldı adı x-e1 oldu, x-e1'den evf'yi attılar elimizde x-m1 kaldı, x-a1 için muhtemelen makinenin düğmelerini sökerler artık


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jimi1984 5 yıl
ekşiden alıntı;

x-pro1 de optik ve evf'den oluşan hibrit vardı, küçüldü ve sadece evf kaldı adı x-e1 oldu, x-e1'den evf'yi attılar elimizde x-m1 kaldı, x-a1 için muhtemelen makinenin düğmelerini sökerler artık


Aynen bende onu düşündüm geçen




Daha ucuza satmak için daha fazla kırpıyorlar :)

Uygun fiyatlı aynasızlar sınıfında da var olmak istiyorlar ki zaten en çok satanlarda onlar ;)

Ama lensleri bunun için pek uygun değil :)
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