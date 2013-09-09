Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm'in X-A1 aynasız fotoğraf makinesinin temel özellikleri, ortaya çıkan basın bildirisi üzerinden öğrenildi

Fujifilm’in yakın zaman içerisinde resmen duyuracağı X-A1 isimli aynasız fotoğraf makinesinin, bu resmi duyuru öncesi teknik bilgileri ortaya çıktı. Firmanın diğer modellerin de yer alan X-Trans yerine APS-C CMOS sensör ile geleceğini öğrendiğimiz X-A1, ayrıca 3-inç hareketli LCD ekrana, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, saniyede 5.6 kare seri çekim hızına, 25600'e kadar arttırılabilir ISO aralığına ve EXR II görüntü işlemcisine sahip olacak. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan X-A1, firmanın retro tasarım anlayışını da sürdürüyor.

Olympus

Olympus’un E-M1 isimli lensleri değiştirilebilir MFT sistem fotoğraf makinesinin fiyatı belli oldu

Firmanın teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1, 10 Eylül tarihinde yapılacak bir etkinlik ile resmi olarak tanıtılacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre gövde olarak 1400$, Olympus 12-40mm lens modeliyle ise 2,199$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı öğrenilen fotoğraf makinesinin HLD-7 Battery Grip (Dikey çekimlerde yardımcı olan ve içerisine ekstra batarya taşıyan) aksesuarı ise 199$ fiyata sahip olacak.



