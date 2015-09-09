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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Eylül 2015"

3 yıl
1,9b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Zeiss

Yeni Zeiss Otus 24mm f/1.4 lens bu hafta duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Zeiss, bu hafta içerisinde Almanya merkezli bir basın etkinliği düzenliyor ve bu etkinlik kapsamında yeni Zeiss Otus 24mm f/1.4 lens modelinin duyurulması bekleniyor. Yüksek optik performansa odaklanan Otus serisinde şuan için 85mm f/1.4 Apo Planar T* ($4,490) ve 55mm f/1.4 Distagon T* ($3,990) lens modelleri bulunuyor. 24mm f/1.4'ün de serinin geniş açı ihtiyacı kapatması bekleniyor.

Olympus

Olympus, OM-D E-M10 Mark II'nin satışını durdurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
MFT sistem fotoğraf makineleriyle dikkatleri üzeri çekmeyi başaran Olympus, bu sefer kötü bir haber ile gündeme geldi. Firma "OM-D E-M10 Mark II" aynasız fotoğraf makinesinin satışını durdurduğunu duyurdu. Buna neden olaraksa bir üretim sıkıntısı nedeniyle plastik bayonetli lenslerin bağlantı kilidinin gevşemesi / açılması gösterildi. Her şey yolunda giderse model Eylül ayında yeniden satışa çıkacak
Nikon

İlk Nikon 200-500mm f/5.6E VR lens incelemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un Ağustos ayının başından duyurduğu lens modellerinden 200-500mm f/5.6E VR için ilk inceleme yayınladı. Dünya geneli dağıtımın Eylül ayı içerisinde tamamlanması beklenen lens, özellikle fiyat - performans oranı açısından oldukça beğenildi. Birçok tam boyutlu örneğin yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sony

Sony'nin yeni E-Bayonet kamerası hakkında ilk teknik detaylar geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin 11 Eylül tarihinde resmi olarak duyuracağı yeni FS serisi E-Bayonet kamerası detaylanmaya başladı. SonyAlphaRumors sitesinin son haberine göre kamera FF (Tam Kare) yerine Süper 35 sensör ile gelecek ve dahili olarak 4K video kaydı gerçekleştirebilecek. 4K çözünürlükte maksimum 30 FPS çekebileceği söylenen kamera, Sony FS7'nin ufak versiyonu olarak 5,000$ ile 6,500$ arası bir fiyat etiketine sahip olacak. Başka bir kaynaktan gelen bilgiye göreyse kamera herkesi "şoka" uğratacak.

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