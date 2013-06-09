Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic

Ephotozine, Panasonic Lumix DMC-G6 fotoğraf makinesi için inceleme yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli sitelerinden Ephotozine, Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi Lumix DMC-G6'yı ayrıntılı olarak inceledi. Makineyi fotoğraf kalitesi, kablosuz bağlantı özellikleri, filtre seçenekleri, fotoğraf çekim modları, ekran kalitesi ve lens uyumu açısından beğenen site, DMC-G6 modelini batarya ömrü, kablosuz bağlantı desteğinin sosyal medya entegrasyonu olmaması ve elektronik perde efekti konularında başarısız buldu.





Ephotozine tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.









Ufak boyutlara sahip Panasonic MFT fotoğraf makinesi kesinleşti

Daha önce ilk bilgilerini öğrendiğimiz ufak boyutlu ve Micro Four Thirds sistem Panasonic fotoğraf makinesinin piyasaya çıkacağı kesinleşti. Sağlam kaynaklardan öğrenilen bilgilere göre "GF" markası adı altında hazırlamayan model, 2014 yılından önce karşımıza gelecek. Teknik detayları henüz bilinmeyen makine hakkında bütün ayrıntıların kısa zaman içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.

Carl Zeiss

PhotographyBlog, Carl Zeiss Touit Distagon 2.8/12mm lens modelini inceledi

Carl Zeiss'in Touit serisi güncel lenslerinden Distagon 2.8/12mm lens modelini inceleyen PhotographyBlog, yaptığı testlerde Sony'nin NEX-5R fotoğraf makinesini kullandı. Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından 10 üzerinden 4.5, genel özellikler açısından 4, fotoğraf kalitesi bakımından 5 ve son olarak fiyat-performans oranı açısından 3.5 puan alan lens, sitenin oldukça beğenisi toplayarak önerilen modeller arasına girdi.

Örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.