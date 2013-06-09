Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Haziran 2013"

5 yıl
651
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Panasonic
Ephotozine, Panasonic Lumix DMC-G6 fotoğraf makinesi için inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli sitelerinden Ephotozine, Panasonic'in aynasız fotoğraf makinesi Lumix DMC-G6'yı ayrıntılı olarak inceledi. Makineyi fotoğraf kalitesi, kablosuz bağlantı özellikleri, filtre seçenekleri, fotoğraf çekim modları, ekran kalitesi ve lens uyumu açısından beğenen site, DMC-G6 modelini batarya ömrü, kablosuz bağlantı desteğinin sosyal medya entegrasyonu olmaması ve elektronik perde efekti konularında başarısız buldu.

Ephotozine tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.


Ufak boyutlara sahip Panasonic MFT fotoğraf makinesi kesinleşti
 
Daha önce ilk bilgilerini öğrendiğimiz ufak boyutlu ve Micro Four Thirds sistem Panasonic fotoğraf makinesinin piyasaya çıkacağı kesinleşti. Sağlam kaynaklardan öğrenilen bilgilere göre "GF" markası adı altında hazırlamayan model, 2014 yılından önce karşımıza gelecek. Teknik detayları henüz bilinmeyen makine hakkında bütün ayrıntıların kısa zaman içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.
Carl Zeiss
PhotographyBlog,  Carl Zeiss Touit Distagon 2.8/12mm lens modelini inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Carl Zeiss'in Touit serisi güncel lenslerinden Distagon 2.8/12mm lens modelini inceleyen PhotographyBlog, yaptığı testlerde Sony'nin NEX-5R fotoğraf makinesini kullandı. Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından 10 üzerinden 4.5, genel özellikler açısından 4, fotoğraf kalitesi bakımından 5 ve son olarak fiyat-performans oranı açısından 3.5 puan alan lens, sitenin oldukça beğenisi toplayarak önerilen modeller arasına girdi.
Örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 5 yıl
carl zeiss yazısında bir hata var sanırım . 10 üzerinden değil de 5 üzerinden olması gerek herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperencsm 5 yıl
Günlük devam etsin. Dil bilmeyince okuyamıyoruz. İyi oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 5 yıl
Güzel makinalar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St. Dupont 5 yıl
Yeri mi zamanı mı bilmiyorum ama bu tarz haberleri günden güne olması yerine haftadan haftaya yayınlasanız ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık 5 yıl OCZ'den yeni SSD sürücüler: Vertex 450 ve PCIe Vector! 5 yıl 3DCool Evrensel Araç Tutacağı video inceleme 5 yıl Sony VAIO Pro: Japon üretici, MacBook Air'a savaş açıyor 5 yıl ASUS MB168B+ USB 3.0 Full HD Taşınbilir Monitör: Tak & Çalıştır keyfi ekranlarda! 5 yıl Computex 2013'te overclock rüzgarı esti 5 yıl Zotac GeForce GTX 770 AMP!: Daha hızlı, daha serin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim