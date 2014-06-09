Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon Amerika, D300S modelini arşiv listesine dahil etti
Nikon’un yaklaşık 5 yıldır pazarda bulunan üst seviye APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D300S, firmanın Amerika sitesinde üretimden kalan makinelerin yer aldığı arşiv listesine dahil edildi. Bu gelişme sonucunda da D400 ve D9300 isimli çıkması muhtemel APS-C modeller yeniden konuşulmaya başlandı. Nikon Rumors ise son haberinde, Nikon’un Haziran ayı sonunda yapacağı duyuru kapsamında yüksek ihtimalle D800S, uzak ihtimalle D9300 model isimli DSLR fotoğraf makinelerinin kullanıcıların beğenisine sunulabileceği söyledi. (PP) / (NR)
Sony
Aynasız sistemler için hazırlanan dünyanın en hızlı lenslerinden Handevision 40mm f/0.85 satışa çıktı
Sony E, Fujifilm X, Canon EOS-M ve MFT sistem aynasız fotoğraf makineleri için hazırlanan dünyanın en hızlı lenslerinden Handevision 40mm f/0.85, eBay’in Almanya sitesi üzerinde Koesterfoto tarafından satışa sunuldu. 40mm odak uzaklığı ve f/0.85 gibi inanılmaz diyafram değeriyle özellikle düşük ışıklı ortamlarda porte çekimleri için ideal olan lens, bütün bağlantı yapıları için 1800 Euro fiyat etiketine sahip. (MR)
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Bu arada sarkihalindekal arkadaşıma ithafen; lensin kendisi uzun ve büyük. O hızlara (f0.85) çıkılabilmesi için ebat olarak epey büyütmeniz lazım optikleri.