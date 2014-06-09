Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Haziran 2014"

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Nikon

Nikon Amerika, D300S modelini arşiv listesine dahil etti

Nikon’un yaklaşık 5 yıldır pazarda bulunan üst seviye APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D300S, firmanın Amerika sitesinde üretimden kalan makinelerin yer aldığı arşiv listesine dahil edildi. Bu gelişme sonucunda da D400 ve D9300 isimli çıkması muhtemel APS-C modeller yeniden konuşulmaya başlandı. Nikon Rumors ise son haberinde, Nikon’un Haziran ayı sonunda yapacağı duyuru kapsamında yüksek ihtimalle D800S, uzak ihtimalle D9300 model isimli DSLR fotoğraf makinelerinin kullanıcıların beğenisine sunulabileceği söyledi.