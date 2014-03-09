Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Ricoh





Ricoh, “K” ailesi Pentax fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Pentax’ın sahibi durumunda bulunan Ricoh, Pentax K-01, K-3, K-5, K-5II, K-5IIs, K-7, K-30, K-50, K-500 ve K-r model isimli fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Güncellemeler ortak olarak firmanın CP+ 2014 fuarı öncesinde duyurduğu telekonvertör modeli HD Pentax DA AF 1.4X AW desteğini getiriyor. Aynı zamanda genel performans geliştirmeleri de yapılmış durumda. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.





Sony





Sony, FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7 için 19 Mart tarihinde yeni bir güncelleme yayınlıyor

Geçtiğimiz sene içerisinde duyurduğu FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makineleriyle büyük bir sükse yapan Sony, gelen son bilgilere bu modellerine yeni yazılım güncellemeleri hazırlıyor. 19 Mart tarihinde yayınlanması beklenen güncellemenin makinelere getirisi ise şu şekilde olacak;





Açılış süresi eskiye oranla kısalacak

Sony SEL 70-200G için netleme bekleme buton desteği gelecek (Netleme kitleme temelli)

Görüntü kalitesinde iyileştirmeler yapılacak

Live View Grading ve Smooth Reflection uygulamaları eklenecek

Time Laps ile alakalı gelişmeler yapılacak (Yumuşak geçiş temelli)





Sony tarafından resmi olarak duyurulan güncellemeler hakkında ayrıntılı bilgilerin kısa süre içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.







