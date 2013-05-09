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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Sigma
Sigma'nın ART serisi Sigma 30mm f/1.4 DC HSM lensi ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği başarılı lens modelleri ile tanınan Sigma'nın ART serisi içerisinde yer alan 30mm f/1.4 DC HSM lens ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Foto Hans Keuzekamp tarafından yayınlanan örnek fotoğraflar, Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinesi D7100 üzerinde çekilmiş. Ön sipariş ile 499$ fiyata satın alınabilen ve Sigma'nın USB stand modeli ile uyumlu olarak ayarlanabilen 30mm f/1.4 DC HSM teknik olarak, 8 element 9 grup optik dizilime, minimum F16, maksimum F1.4 değerine, 62mm filtre çapına, 9 diyafram bıçağına, 50.7° görüş açısına ve 435gr ağırlığa sahip.
Foto Hans Keuzekamp tarafından yayınlanmış örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Canon
Canon, büyük sensöre sahip yeni bir PowerShot fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en büyük fotoğraf firmaları arasında yer alan Canon, gelen son bilgilere göre büyük sensör boyutuna sahip bir PowerShot fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Hali hazırda piyasada olan GX1 modelinin yerine geliştirilmediği belirtilen makinenin, daha çok PowerShot S110'un benzeri olacağı düşünülüyor. Teknik olarak yeni geliştirilen 18MP APS-C sensör, düşük diyafram değerine sahip kısa mesafeli zoom lens, dahili optik ya da elektronik vizör olmayan yapı ve yine firma tarafından yeni geliştirilen DIGIC 6 görüntü işlemcisine sahip olarak geleceği söylenen makinenin, GX1 fotoğraf makinesinden daha ucuza satılacağı düşünülüyor.
Fujifilm
Fujifilm, Finepix HS50EXR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Gçetiğimiz gün Finepix F900EXR fotoğraf makinesini güncelleyen fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm, bugün yüksek yakınlaştırma sağlayan lensi ve SLR Benzeri gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Finepix HS50EXR fotoğraf makinesini güncelledi. Yapılan 1.01 güncellemesi ile makinenin kablosuz veri aktarımı sağlayan Eye-Fi kartlarla olan işlerliği arttırılmış ve dikey yönde yapılan panorama çekimleri geliştirilmiş durumda.
Firma tarafından yapılan yeni yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. 


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Ogz008 6 yıl
Güzel haberler, teşekkürler :)
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