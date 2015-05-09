Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic'den kısa süre içerisinde üç yeni fotoğraf makinesi geliyor
Sektörün önemli isimlerinden Panasonic, WiFi kablosuz bağlantı sertifikaları üzerinden ortaya çıktığı üzere G7, GX8 ve FZ300 model isimli fotoğraf makineleri kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Modeller hakkında şimdilik çok fazla teknik detay yer almıyor olsa da, kısa süre içerisinde karşımıza çıkmaları bekleniyor.
Canon
Canon, sensör sorunu yaşayan 750D ve 760D modelleri için açıklama yayınladı
Canon'un giriş-üst seviye yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 750D ve 760D'nin LensRentals sitesinin yaptığı incelemeler doğrultusunda bazı sensör sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştı. Her 20 kameradan birinde görünen bu sorun, sensörün üzerinde yüzlerce ufak nokta ile kendini gösteriyor (Görsel üstte) ve F/16 gibi yüksek diyafram değerlerinde de bu noktalar fotoğraflarda çıkıyordu. Dünya görüntüleme devi bu noktada bir açıklama yaptı ve bu sorunu yaşayan makinelerin ücretsiz olarak (Şimdilik sadece Amerika ama çok yüksek ihtimalle dünya çapına yayılacaktır) tamir edileceğini belirtti. Bu sorunun batarya kapağı altında siyah bir işaret (Görsel üstte) yer alan makinelerde olmaması ise ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekti.
Canon 7D Mark 2'de de otomatik netleme sıkıntısı var
Yukarıda detaylarına yer verdiğimiz EOS 750D ve 760D sensör sorunu sonrası Canon'un en çok beklenen DSLR fotoğraf makineleri arasında yer alan 7D Mark 2'de de otomatik netleme sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. CanonRumors'un konu hakkındaki haberine göre bu sorun için henüz resmi bir açıklama yapmayan Canon, sorunu çözmek adına herhangi bir yazılım güncellemesi de yayınlamış değil. Bu sorunun teknik servisler tarafından çözülüp çözülmeyeceği hakkında da herhangi bir bilgi yer almıyor.
Canon yeni bir superzoom lens üzerinde çalışıyor olabilir
Canon, yine CanonRumors'un elde ettiği son bilgilere göre ağırlığı ve fiyatıyla çok fazla talep görmeyen EF 28-300 f/3.5-5.6L IS lensini yenilemek adına kolları sıvamış durumda. Aktif olarak bu lens üzerinde çalıştığı belirtilen şirketin, "II" takısıyla gelebilecek yeni modeli 24mm'den başlatabilir ve ciddi ağırlık atımı gerçekleştirebilir.
Fujifilm
Fujifilm X-T10'un siyah ve gümüş versiyonu ortaya çıktı
Fujifilm'in uzun zamandır bilgiler gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10'un tüm teknik detayları sonrası kendisi de ortaya çıktı. Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı versiyon halinde gelecek olan ve bu iki renk arasında fiyat farklı olmayacağı belirtilen model, uzun zamandır da söylediği gibi hem tasarım hem de teknik açıdan mevcut amiral gemisi X-T1'ın kırpılmış versiyonu olarak görünüyor. Makinenin detayları ise aşağıda yer alırken, Fujifilm'in yeni oyuncağı 18 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak.
- 16.3 MP APS-C X-Trans CMOS II sensör
- Ultrasonki sensör temizleme sistemi
- AF takibiyle saniyede 8 kare seri çekim hızı
- 51,200 maksimumu ISO
- 0.08 saniyede hızlı hibrit AF ve 49 AF noktası
- 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye perde gecikme süresi
- Elektronik vizör ve 3.-inç LCD ekran
- Full HD 60, 50, 30, 25 ve 24 fps video
- Dahili WiFi teknolojisi
- XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II kit lens
- Tek şarjla 350 fotoğraf
- TimeLapse özelliği
- Dahili flaş
- Metal gövde
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