Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Mayıs 2015"

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Panasonic

Panasonic'den kısa süre içerisinde üç yeni fotoğraf makinesi geliyor

Canon

Canon, sensör sorunu yaşayan 750D ve 760D modelleri için açıklama yayınladı

Canon 7D Mark 2'de de otomatik netleme sıkıntısı var

Canon yeni bir superzoom lens üzerinde çalışıyor olabilir

Fujifilm

Fujifilm X-T10'un siyah ve gümüş versiyonu ortaya çıktı

Fujifilm'in uzun zamandır bilgiler gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10'un tüm teknik detayları sonrası kendisi de ortaya çıktı. Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı versiyon halinde gelecek olan ve bu iki renk arasında fiyat farklı olmayacağı belirtilen model, uzun zamandır da söylediği gibi hem tasarım hem de teknik açıdan mevcut amiral gemisi X-T1'ın kırpılmış versiyonu olarak görünüyor. Makinenin detayları ise aşağıda yer alırken, Fujifilm'in yeni oyuncağı 18 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak.

16.3 MP APS-C X-Trans CMOS II sensör

Ultrasonki sensör temizleme sistemi

AF takibiyle saniyede 8 kare seri çekim hızı

51,200 maksimumu ISO

0.08 saniyede hızlı hibrit AF ve 49 AF noktası

0.5 saniye açılma, 0.05 saniye perde gecikme süresi

Elektronik vizör ve 3.-inç LCD ekran

Full HD 60, 50, 30, 25 ve 24 fps video

Dahili WiFi teknolojisi

XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II kit lens

Tek şarjla 350 fotoğraf

TimeLapse özelliği

Dahili flaş

Metal gövde



