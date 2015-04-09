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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Nisan 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Venus Optics
Venus Optics yeni geliştirdiği makro flaşını duyurdu 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz ay 2:1 büyüme verebilen sonsuz odaklanma özelliğine sahip makro lensiyle dikkatleri üzerine çeken Çin merkezli üretici Venus Optics, yine makro odaklı geliştirdiği yeni flaş ünitesi KX800'ü görücüye çıkarttı. Düşük ışıklı ortamlarda netleme süreci yardımcı olmak adına üzerinde LED ışık birimi yer alan ve iki adet hareketli flaş kafasıyla ciddi bir çalışma kolaylığı vaat eden flaş, TTL desteğini bünyesinde taşımıyor ve Canon, Nikon, Sony ile Pentax SLR makinelerle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ürüne 280$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.
Lenbaby
Lensbaby Velvet 56mm F/16 lensini resmi olarak duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün bilindik firmalarından Lensbaby, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Velvet 56mm F/16 lensini resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Nikon, Canon, Pentax ve Sony A fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen lens, odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal bir seçenek oluşturuyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Velvet, 1:2 büyütme değeriyle yakın çekimler için de aktif olarak kullanılabiliyor ve ilk incelemelerinden bir tanesi örnek fotoğraflar ile beraber burada yer alıyor. Fiyat ise 500$ seviyesinde.

Fujifilm
Fujifilm tarafından en son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem'in yaratıcı Fujifilm, FujiRumors'un verdiği son bilgilere göre yeni XF90mm F/2.0 lensini Temmuz ayı içerisinde resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. Gelen dedikodulara göre şimdiye kadar çıkartılmış en iyi sabit odak uzaklığına sahip Fujinon versiyonu olacağı söylenen XF90mm yanında ayrıca X-Pro 2'nin de 1/8000'e kadar çıkabilen mekanik bir perde mekanizmasıyla gelenceği söylenenler arasında yer alıyor. 
İnceleme
DigitalRev Tv, Nikon D5500 vs Pentax K-S2 DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'nin fotoğraf odaklı en çok aboneye sahip kanalı DigitalRev TV, bu sefer Nikon D5500 vs Pentax K-S2 DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdığı video incelemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Genel olarak iki makinenin artık ve eksi yönlerinden bahseden ve fotoğraf ile video örnekleri barındıran videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


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forumu 4 yıl en beğenilen
Kaç yıldır takip ediyorum. Hergün bu kadar yeni haberi nereden buluyorsun, şaşıyorum ve tebrik ediyorum.
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Fujifilm Türkiye Mrk. 4 yıl
Venus Optics in macro flaşı çok enteresan. Denemek lazım...
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Ciclista 4 yıl
Digitalrev tamam adamlar espiri falan katıp inceliyor ama çoğu şeye değinmiyorlar çok yüzeysel oluyor.Yine de severek izliyoruz.
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T.Blackeye. 4 yıl
Teşekkürler. Ailecek severek takip ediyoruz :D
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forumu 4 yıl en beğenilen
Kaç yıldır takip ediyorum. Hergün bu kadar yeni haberi nereden buluyorsun, şaşıyorum ve tebrik ediyorum.
Yanıtla +4
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