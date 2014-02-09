Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Şubat 2014"

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Canon





Canon PowerShot G1 X 2’nin ilk görseli ortaya çıktı

Üst seviye kompakt fotoğraf makineleriyle her zaman beğeni toplayan Canon’un resmi olarak 12 Şubat tarihinden duyurulması beklenen G1 X 2 modelinin ilk görseli ortaya çıktı. Şimdilik üstten görünen ve genel hatları az da olsa belli olan fotoğraf makinesi, en büyük değişikliği vizör konusunda yaşamış durumda. Daha önce gövde bünyesinde bulunan vizör, artık gövde dışarısında harici olarak yer alıyor ve bir ihtimal aksesuar olarak ayrı şekilde satılabileceği düşünülüyor.





Makinenin şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda beklenen teknik özellikleri ise şu şekilde;





Canon G1X ile benzer ancak daha hafif gövde yapısı

DIGIC 6 görüntü işlemcisi

24-120mm F/2.8-5.8 lens

20.2MP 1.5-inç CMOS sensör

3-inç 920K dokunmatik ekran





Tahminler doğru çıkarsa Canon PowerShot G1 X 2, 700$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.













Fujifilm





Fujifilm’in XF serisi suya karşı dayanıklı üç lensinin görselleri ortaya çıktı

X-Sistem fotoğraf makineleriyle önemli bir çıkış yakalayan Fujifilm, 28 Ocak tarihinde yaptığı X-T1 duyurusu yanında X-Mount uyumlu lens haritasını da güncellemiş ve 2014 yılı içerisinde tanıtılacak suya karşı dayanıklı XF 50-140mm f/2.8 R OIS WR, XF 16-55mm f/2.8 R OIS WR ve XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS WR lenslerini de gözler önüne sermişti. İşte bu lenslerin görselleri Polonya merkezli Optyczne sitesi tarafından kısa süre önce yayınladı.

Tasarımsal olarak X-Sistem ile uyumlu bir çizgiyle gelen lenslerin yukarıda yer alan fotoğrafında sırasıyla XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS WR, XF 16-55mm f/2.8 R OIS WR ve XF 50-140mm f/2.8 R OIS WR görünürken, altta yer alan fotoğrafta ise sırasıyla Fujinon XF 56 mm f/1.2, XF 10-24 mm f/4, XF 18-135 mm f/3.5-5.6 OIS, XF 16-55 mm f/2.8 OIS ve XF 50-140 mm f/2.8 OIS lensler sıralanıyor. Görseller özellikle boyut karşılaştırması açısından faydalı bilgiler verebiliyor.



