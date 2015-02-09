Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic, Cp+ kapsamında 30mm makro lensi yanında yeni bir model daha sergileyebilir

Sektörün öne çıkan isimlerinden Panasonic, 43/Rumors sitesinin haberine göre kısa süre içerisinde başlayacak olan Cp+ fuarı kapsamında daha önce bilgileri gelen 30mm F/2.8 makro lensi yanında yeni bir lens modeli daha sergileyebilir. 30mm F/2.8 makro lensini seçtiği odak uzaklığı sayesinde portre ve manzara çekimleri için de ideal kılan firmanın, diğer lensinin teknik detayları hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor.













Canon





Canon’un aynasız sistem uyumlu EF-M F/1.2 lensi yolda olabilir

Geçtiğimiz günlerde tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M3’ü duyuran Canon, bu makinesi için yayınladığı resmi tanıtım videosunda görüldüğü kadarıyla EF-M F/1.2 lens modeli üzerinde de çalışma gösteriyor olabilir. Video kapsamında makinenin canlı ön izleme ekranında görülen F/1.2 diyafram değeri nedeniyle üzerinde çalışıldığı düşünülen lensin, yine video kapsamında görünmediği için adaptörle kullanılan bir model olmadığı belirtiliyor. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.







