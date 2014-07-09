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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

DigitalRev TV, Canon 16-35mm f/4L IS USM lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf odaklı en güncel YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Canon’un EF 16-35mm F4L IS USM ile birlikte duyurusunu yaptığı geniş açı zoom lensi EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM’yi inceledi. IS yani görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına ciddi avantaj sağlayabilen lens, tamamen plastik gövde yapısıyla kazandığı düşük fiyatıyla beğenildi ve standart kit lensler yerine başlangıç için çok daha eğlenceli bir tercih olarak gösterildi. Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Panasonic

Panasonic LX8’in resmi duyurusu Ağustos ayına kaldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in 20,1MP çözünürlüğünde 1-inç sensör, 24,90mm F/2.0-2.8 Leica lens, dahili elektronik vizör, 4K video çekim kapasitesi ve dahili 3-durak ND filtre ile geleceğini öğrendiğimiz yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi LX8, Mirrorless Rumors sitesinin haberine göre Temmuz ayının ortası yerine Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Makinenin fiyatı içinse halen 900$ seviyesi konuşuluyor. (MR)


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ezimuse 4 yıl
Ayrıca Canon yeni 7D Mark II yi test ediyor. Bunu da eklemek gerekir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
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zerocontrol 4 yıl ezimuse
ezimuse

Ayrıca Canon yeni 7D Mark II yi test ediyor. Bunu da eklemek gerekir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


donanimhaber.com/...

Haber daha önceden yapılmıştı.Eksiliyenler şunu yapsa daha iyi olurdu
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