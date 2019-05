Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





DigitalRev TV, Canon 16-35mm f/4L IS USM lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf odaklı en güncel YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Canon’un EF 16-35mm F4L IS USM ile birlikte duyurusunu yaptığı geniş açı zoom lensi EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM’yi inceledi. IS yani görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına ciddi avantaj sağlayabilen lens, tamamen plastik gövde yapısıyla kazandığı düşük fiyatıyla beğenildi ve standart kit lensler yerine başlangıç için çok daha eğlenceli bir tercih olarak gösterildi. Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





Panasonic





Panasonic LX8’in resmi duyurusu Ağustos ayına kaldı

Panasonic’in 20,1MP çözünürlüğünde 1-inç sensör, 24,90mm F/2.0-2.8 Leica lens, dahili elektronik vizör, 4K video çekim kapasitesi ve dahili 3-durak ND filtre ile geleceğini öğrendiğimiz yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinesi LX8, Mirrorless Rumors sitesinin haberine göre Temmuz ayının ortası yerine Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Makinenin fiyatı içinse halen 900$ seviyesi konuşuluyor. (MR)