Fotoğrafları sızdı; Samsung'dan iki yeni akıllı saat geliyor

Elektronik dünyasının lider ismi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S5'i lanse edeceği UNPACKED5 etkinliği bir sürprize de ev sahipliği yapabilir.

İnternetin sızıntılarıyla ünlü Twitter hesabı @evleaks'in bugün yayınladığı yeni fotoğraflar, Samsung'un yeni nesil akıllı saatlerini ilk defa gün yüzüne çıkardı. Konuyla ilgili paylaşılan ilk mesajda fotoğrafların Galaxy Gear 2 ve Galaxy Gear 2 Neo'ya ait olduğu iddia edildi. Ancak yayınlanan düzeltme mesajında fotoğraftaki saatlerin Galaxy markası altında satılmayacağı bilgisi verildi.

Yayınlanan fotoğraflarda her iki saatin de, Galaxy Gear'ı andırsa da aslında önemli tasarımsal değişiklikler ile göze daha hoş gelen şekle büründüğü görülürken; özellikle ekranın hemen altında yer alan küçük home tuşu dikkatlerden kaçmıyor.

Fotoğraflar dışında şimdilik hakkında net bilgi sahibi olmadığımız akıllı saatlerin Samsung'un en yakın ve merakla beklenen UNPACKED5 etkinliğinde lanse edilip edilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Samsung'un UNPACKED5 etkinliği 24 Şubat günü Barcelona'da düzenlenecek. Donanımhaber.com olarak etkinlikte ilgili gelişmeleri sizlere en hızlı şekilde aktaracağız.