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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları sızdı; Samsung'dan iki yeni akıllı saat geliyor

5 yıl
8,9b
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24
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Fotoğrafları sızdı; Samsung'dan iki yeni akıllı saat geliyor

Elektronik dünyasının lider ismi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S5'i lanse edeceği UNPACKED5 etkinliği bir sürprize de ev sahipliği yapabilir.

İnternetin sızıntılarıyla ünlü Twitter hesabı @evleaks'in bugün yayınladığı yeni fotoğraflar, Samsung'un yeni nesil akıllı saatlerini ilk defa gün yüzüne çıkardı. Konuyla ilgili paylaşılan ilk mesajda fotoğrafların Galaxy Gear 2 ve Galaxy Gear 2 Neo'ya ait olduğu iddia edildi. Ancak yayınlanan düzeltme mesajında fotoğraftaki saatlerin Galaxy markası altında satılmayacağı bilgisi verildi.

Yayınlanan fotoğraflarda her iki saatin de, Galaxy Gear'ı andırsa da aslında önemli tasarımsal değişiklikler ile göze daha hoş gelen şekle büründüğü görülürken; özellikle ekranın hemen altında yer alan küçük home tuşu dikkatlerden kaçmıyor.
Fotoğraflar dışında şimdilik hakkında net bilgi sahibi olmadığımız akıllı saatlerin Samsung'un en yakın ve merakla beklenen UNPACKED5 etkinliğinde lanse edilip edilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
Samsung'un UNPACKED5 etkinliği 24 Şubat günü Barcelona'da düzenlenecek. Donanımhaber.com olarak etkinlikte ilgili gelişmeleri sizlere en hızlı şekilde aktaracağız.

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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Biri exynos biri snapdrogondur :D
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carter 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Psycna 5 yıl
Apple oncesi ~ apple sonrasi ss'lerini merakla bekliyorum. Samsung keske apple i bekleseydi. Apple dan sonra samsung unda saatleri fikir bazinda muhtemelen cag atlayacagi icin yine alay konusu olacak...
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71212514 5 yıl
Aşırı gereksiz bir olay
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UnInvited_Guest 5 yıl
Fena değil ama benim aklım Razer Nabu da o çok hoşuma gitmişti.Ne zaman çıkarsa acaba.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunun şarjı kac saat gidecek bakalım
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DH Misafiri 5 yıl
Dizayn faciası SmartWacht 2 daha kılas kesinlikle...Ayrıca Türkiyede satılıyor konya sony centerda var
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engin9103 5 yıl
Bu saatler tutmadı tutmayacak, geçen merakımdan böyle bir saati sordum 700 tl mi ne dediler fiyatına. Şaka mı yapıyorsunuz dedim yok efendim fiyatlandırma bu şekil dedi.

Gerçekten çok saçma.
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The Management 5 yıl
Gereksiz buluyorum
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VirgilSollozzo 5 yıl
Samsung bosuna kasmasin kendini.Bu konuda son sozu Apple soyleyecek.

Samsung da Apple'in ardindan nal toplar artik..her zaman oldugu gibi
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hulle 5 yıl
ekranlarinin daha fazla buyume imkani olabilir mi ki olursa bence bu sorunu en iyi flexible teknolojisiyle cozebilirler tabi ekran boyutu artarsa var mi bilmiyorum ama navigasyon vs. eklenebilir.
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giogo 5 yıl
Anlaşılan samsung saattede hergün yeni bir model çıkaracak
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Biri exynos biri snapdrogondur :D
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unicorneo 5 yıl
Hani kavisli OLED ekran? Hani modern yapı? Bildiğimiz Galaxy Gear bu. Umarım söylendiği gibi "Gear 2" bunlar olmaz...
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