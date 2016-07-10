Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün

Günümüz sosyal medya kullanıcılarının en çok ilgi gösterdikleri mecraların başında şüphesiz Instagram geliyor. Durum böyle olunca güzel kareler çekebilmek için adeta birbirleriyle yarışan kullanıcılar çeşitli fotoğraf düzenleme yazılımlarına başvuruyorlar. Ancak farklı isimler altında benzer fonksiyonel özellikler sunan uygulamalar artık tam anlamıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veremiyorlar.

Son günlerde hayli popüler hale gelen Prisma isimli mobil uygulama ise tam da bu noktada yardımınıza koşuyor. Bünyesindeki çeşitli sanat filtreleri ve fotoğraf efektleriyle sıradan fotoğrafları dahi muhteşem bir hale dönüştürmeyi başaran yazılım, akıllı algoritmasıyla görselleri tarıyor ve böylelikle mükemmel sonuçların çıkmasını sağlıyor. Üstelik düzenlediğiniz görselleri Instagram başta olmak üzere diğer sosyal ağlarda paylaşabilmeniz de mümkün.

Şimdilik iOS platformu için yayınlanan Prisma’nın yaklaşık bir ay içerisinde Android'e geleceği belirtiliyor. Uygulamayla düzenlenen fotoğrafların bazılarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.