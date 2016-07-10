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Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün

Sıra dışı filtreleriyle özellikle Instagram kullanıcılarının favorileri arasına giren bu mobil uygulama, çektiğiniz fotoğrafları adeta birer sanat eserine dönüştürmeyi başarıyor.
2 yıl
13,5b
1
24
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz sosyal medya kullanıcılarının en çok ilgi gösterdikleri mecraların başında şüphesiz Instagram geliyor. Durum böyle olunca güzel kareler çekebilmek için adeta birbirleriyle yarışan kullanıcılar çeşitli fotoğraf düzenleme yazılımlarına başvuruyorlar. Ancak farklı isimler altında benzer fonksiyonel özellikler sunan uygulamalar artık tam anlamıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veremiyorlar.
Son günlerde hayli popüler hale gelen Prisma isimli mobil uygulama ise tam da bu noktada yardımınıza koşuyor. Bünyesindeki çeşitli sanat filtreleri ve fotoğraf efektleriyle sıradan fotoğrafları dahi muhteşem bir hale dönüştürmeyi başaran yazılım, akıllı algoritmasıyla görselleri tarıyor ve böylelikle mükemmel sonuçların çıkmasını sağlıyor. Üstelik düzenlediğiniz görselleri Instagram başta olmak üzere diğer sosyal ağlarda paylaşabilmeniz de mümkün.
Şimdilik iOS platformu için yayınlanan Prisma’nın yaklaşık bir ay içerisinde Android'e geleceği belirtiliyor. Uygulamayla düzenlenen fotoğrafların bazılarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Fearless_tr 2 yıl en beğenilen
Efso

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EmreCArat 2 yıl
Gerçekten çok başarılı. Bende bir örnek paylaşayım:
(Ayvacık Feribotu, Lapseki Feribot İskelesi / Çanakkale)
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Yazmayı_Severim 2 yıl


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parsp 2 yıl
sanat eseri olmasada güzel program.
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olağan_şüpheli 2 yıl
Paper camera
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likeablex 2 yıl
Güzel uygulamaya benziyor henüz denemedim daha.
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serkan78689 2 yıl
Androidçiler ağlıyor gözü yaşlı :D :D haha
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Hobar 2 yıl
Çok başarılı ama bu kadar kolay olması iyi birşey değil bence. Herkeste oluyor bir anlamı kalmıyor
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Das Boot 2 yıl
Sanat eseri demek fazla iddialı olmuş.
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WarSaw 2 yıl
Gerçekten çok başarılı duruyor
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wolf silver 2 yıl
Androidde bu efektleri yapan bir uygulama yok galiba..
efektleri cok güzel. Gelirse iyi gelmezsede yakında bu tip uygulamalar çıkar.
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kadirirdem 2 yıl
android'e bekliyoruz...
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Fearless_tr 2 yıl
addidas_85
O köşede isim öylece kalıyor mu?

Kaldirabiliyorsun cektikten sonra farkettim :)))
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EmreCArat 2 yıl
Gerçekten çok başarılı. Bende bir örnek paylaşayım:
(Ayvacık Feribotu, Lapseki Feribot İskelesi / Çanakkale)
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