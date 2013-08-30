Foursquare, Windows 8 için yayınlandı





En popüler konum tabanlı paylaşım uygulaması olan Foursquare, yaklaşık iki aydır çalışmalarını sürdürdüğü Windows 8 uygulamasını nihayet ekosistem için yayınladı.





Uygulama ayrıca tablet odaklı ilk versiyon olma ünvanını da taşıyor. Bu bakımdan uygulama büyük alanın avantajını kullanarak fotoğraf odaklı bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Harita görünümü ve konum sayfaları da bu bakımdan daha detaylı görünüyor.





Check-in ve keşfetme özellikleri ise diğer mobil uygulamalar ile aynı. Uygulama an itibariyle indirilebilir durumda.







