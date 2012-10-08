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Foxconn, grev haberlerini yalanladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Çin İşçi İzleme Grubu'nun yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte gündeme gelen Foxconn'da 3 ila 4 bin işçinin greve gittiği belirtilmişti. Grevin nedeni olarak ise, yüksek kalite ürün istenmesine karşın yeterli düzeyde olmayan bir eğitimin verilmesi gösterilmişti. Ayrıca, işçilerin ağır şartlar altında çalıştığı ve mesai saatleri dışında da çalıştırıldığı dile getirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Foxconn tarafından Reuters'a yapılan açıklamada greve ilişkin haberlerin yanlış olduğu, geçtiğimiz hafta içerisinde iki küçük sorunun yaşandığı ve bunlarında kısa sürede çözüldüğü dile getirildi. Yine açıklamada, fabrikada üretimin durmadığı ve belirlenen üretim takvimine uygun bir şekilde ilerlendiği de açıklandı. Mesai saatleri dışında çalışan işçilerle ilgili çıkan söylentilere de açıklık getiren Foxconn, tatil dönemlerinde çalışan işçilerin varlığını doğruladı. Ancak, tatil sırasında çalışan işçilerin bunu gönüllü olarak yaptığı ve bu işçilerin normal dönemlerden üç kat daha fazla ücret aldığını belirtildi.

http://www.reuters.com/article/2012/10/06/us-apple-foxconn-idUSBRE8941JF20121006 Yorum Yaz
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MrDj 6 yıl
is yaptigi firmadan ornek aldigi belli kole gibi calistiriyorum diye aciklama yapmiyordu tatilde pembe ısık sizintisi ile benzer senaryo.
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