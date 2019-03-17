Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir

Bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa, zaman zaman cihazınızın ekranında rahatsız edici reklamlar görmüş olabilirsiniz. Ancak Çinli teknoloji üreticisi, artık kullanıcıların şikayetlerini dikkate alacağı ve bu sinir bozucu reklam politikasını yeniden gözden geçireceği anlaşılıyor.

Ürün müdürü söz verdi

Xiaomi'nin akıllı telefonlarından kullandığı MIUI arayüzü, bu konuyla ilgili tartışmaların odak noktasında. Zira birçok kullanıcı için bu arayüz çok fazla reklam ve istenmeyen uygulama barındırıyor. Cihazdaki bazı uygulamaları çalıştırdığınızda bildirimler ve reklamla karşılaşma durumunda kalabiliyorsunuz ve bu da hiç kuşku yok ki sinir bozucu bir duruma sebebiyet verebiliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/03/13/xiaomi-product-director-promises-to-reorganize-miui-ads-policy/

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Xiaomi akıllı telefonlarınındaha fazla görülen bu duruma şirketin ürün müdüründen bir açıklama geldi. Yönetici, Çin'in sosyal ağı'dan kendisine yöneltilen bu şikayetler sonucunda, şirketin reklam politikasına önümüzdeki dönemde birgeleceğini açıkladı. Xiaomi'nin akıllı telefonları rakiplerine oranla dahabir fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor. Ancak bunun da bir bedeli olmalı ki, şirket bu açığı reklamkapatma yolunu tercih ediyor.