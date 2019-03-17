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Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir

Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri de hiç kuşku yok ki şirketin kendi MIUI arayüzündeki reklamlardır. Ancak iyi haber şu ki yakında bu reklamlar kaldırılabilir.
2 ay
11,6b
1
41
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa, zaman zaman cihazınızın ekranında rahatsız edici reklamlar görmüş olabilirsiniz. Ancak Çinli teknoloji üreticisi, artık kullanıcıların şikayetlerini dikkate alacağı ve bu sinir bozucu reklam politikasını yeniden gözden geçireceği anlaşılıyor.

Ürün müdürü söz verdi

Xiaomi'nin akıllı telefonlarından kullandığı MIUI arayüzü, bu konuyla ilgili tartışmaların odak noktasında. Zira birçok kullanıcı için bu arayüz çok fazla reklam ve istenmeyen uygulama barındırıyor. Cihazdaki bazı uygulamaları çalıştırdığınızda bildirimler ve reklamla karşılaşma durumunda kalabiliyorsunuz ve bu da hiç kuşku yok ki sinir bozucu bir duruma sebebiyet verebiliyor.
Xiaomi akıllı telefonlarının Çin versiyonlarında daha fazla görülen bu duruma şirketin ürün müdüründen bir açıklama geldi. Yönetici, Çin'in sosyal ağı Weibo'dan kendisine yöneltilen bu şikayetler sonucunda, şirketin reklam politikasına önümüzdeki dönemde bir düzenleme geleceğini açıkladı. Xiaomi'nin akıllı telefonları rakiplerine oranla daha ucuz bir fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor. Ancak bunun da bir bedeli olmalı ki, şirket bu açığı reklam gelirleriyle kapatma yolunu tercih ediyor.

https://www.gizmochina.com/2019/03/13/xiaomi-product-director-promises-to-reorganize-miui-ads-policy/ Yorum Yaz
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S.Vettel 2 ay en beğenilen
Ahahahah böyle bir saçmalık mı vardı? Hayret forumun yüzde 90 nını oluşturan Xiaomi'ciler'den bunla ilgili bir şikayet okumamıştık.
9 Yanıt Yanıtla +47
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Fenomenon 2 ay S.Vettel
S.Vettel
Ahahahah böyle bir saçmalık mı vardı? Hayret forumun yüzde 90 nını oluşturan Xiaomi'ciler'den bunla ilgili bir şikayet okumamıştık.

Bizim yerimize bu kadar üzülüp kendini harap etme. Reklamlar zaten başından beridir kaldırılabiliyor.
S.VettelAhahahah böyle bir saçmalık mı vardı? Hayret forumun yüzde 90 nını oluşturan Xiaomi'ciler'den bunla ilgili bir şikayet okumamıştık.
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mert071997 2 ay
Boş yapma,kullanmadığın cihaz hakkında yorum yapanlara lanet olsun.!
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DH Misafiri 2 ay
la gardaş katlanan telefon yapar bu xiaomi arkaya katladığımız kısmında reklam olur sen ne deyon yaaaaaaaaaaww :DASDAasz
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Askaparta 2 ay
Ben de Xiaomiciyim, kurulum esnasında reklamları kapattım, sıkıntı yok. Maçkolik uygulamasındaki Trendyol reklamı en büyük belam.
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oktayakgoz 2 ay Askaparta
Nası yapıyon bu işi ya herşeyi kapattım ama yinede reklamlar kapanmadı
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DH Misafiri 2 ay
istersen reklamları kapatabiliyorsun.. hani çamura bulamak için boş yapma..
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hasen 2 ay
Xiaomi mix 2s alıp, o reklamları görünce soğudum markadan ve sattım. Kapatılabildiğini sonradan öğrendim.
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FRAPS_TR 2 ay
Bu saçmalığı geçen hafta öğrenmiştim bizim iksomiciler sesi çıkmıyordu yıllardır. Oltaya gelip alsaydım telefonu çöpe atardım.
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yorumculuklar 2 ay
Kapatılabilir olsa bile sinir bozucu. Bunu kapatmayı bilmeyen uğraşmak istemeyen onlarca insan var...
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fuckulteli 2 ay
Arada çıkıyordu, sonra bir yerden kapattım. Şimdi neredeyse hiç görmüyorum. Satın alma kararımı etkileyecek bir olumsuzluk söz konusu değil.
Normal ayarlar sekmesinde falan değil, böyle garip alt başlıkların altında falan görünebiliyor. Dediğim gibi uzunca bir süredir dikkatimi çekmedi, görmedim.
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basturk9027 2 ay
Tamamen kapatma diye bisey yok arkadaslar. Bazi uygulamalar izin veriyor bazıları vermiyor. Bazende reklami kapattigin uygulama ansizin reklam gonderiyor. Bu nedenle büyük ihtimal birdaha xiaomi almam. (Redmi 5 plus kullanicisiyim)
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serafon 2 ay
Reklam koymak resmen ayağına kurşun sıkmak değil, roket atmak. Nasıl bir dar görüşlülüktür bu!
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general4242 2 ay
Bende 6x var hiç reklam cikmadi daha ?
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