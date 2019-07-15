Fransa’dan Uzay Kuvvet Komutanlığı atağı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ulusal bayramı Bastille Günü öncesinde yaptığı bir konuşmada, ülkesinin hava kuvvetleri bünyesinde ulusal askeri uzay kuvvet komutanlığı kuracağını açıkladı.

14 Temmuz’da icra edilen "Bastille Günü" geçit töreni öncesi ağırladığı Fransız Silahlı Kuvvetleri personeline yaptığı konuşmada Macron, "Eylül ayı içinde uzay kapasitemizin gelişmesini ve güçlendirilmesini sağlamak maksadıyla hava kuvvetleri bünyesinde büyük bir uzay komutanlığı kurulacak ve birliğin adı da 'hava ve uzay kuvvetleri' olacak." açıklaması yaptı. Yeni doktrin ile ilgili Macron ayrıca “gerçek bir ulusal güvenlik sorunu maksadıyla” ifadelerini kullanmış. Uzay komutanlığının kurulmasıyla birlikte Fransa’nın savunma kabiliyetinin artırılacağını söyleyen Macron, böylelikle ülkenin uzaydaki uydularının daha iyi korunacağını da sözlerine eklemiş.

Fransa’nın uzaydaki hazır bulunuşluk seviyesini artırmak istemesi; ABD, Çin ve Rusya’nın bölgeye yaptığı yüksek miktarda yatırım ve ilgiye karşı bir hamle yorumlarına neden oluyor.

Gözlemciler; casus uydular, konum izleme ile engelleme, iletişim ve siber saldırı konularının da dâhil olduğu askeri faaliyetlerin uzaydan yönlendirilecek şekilde Dünya’nın yörüngesinde kurulmakta olduğunu gözlemliyorlar.

CSO-1 Askeri Gözlem Uydusu

Fransa’nın 2019 ve 2025 arası askeri harcama planında uzay savunmasına ayırdığı, 3,6 milyar euro’luk bir bütçesi bulunuyor. Bu tutarın Fransa’nın CSO askeri gözlem ve Syracuse iletişim uydularının yenilenmesini, üç adet CERES elektromanyetik izleme uydusunun fırlatılmasını ve GRAVES adlı mekânsal radar gözetleme sisteminin modernizasyonunu kapsadığı paylaşılan bilgiler arasında yer almış.

Son olarak, Macron tarafından yapılan uzay komutanlığı kurulacağı açıklamasının Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı’nca (NATO) “uzayın bir savaş alanı” olarak tanımlanmaya hazırlandığı döneme denk geldiğini hatırlatalım.

https://phys.org/news/2019-07-france-macron-creation-space.html