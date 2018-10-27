Fransa yeni uçak gemisi için çalışmalara başladı

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly Euronaval Fuarı’nda yaptığı açıklamada, donanmanın en gözde gemisi olan Charles de Gaulle (CDG) uçak gemisinin emekliye ayrılacağı 2030’lu yılların sonu itibariyle yerini alacak gemi ya da gemiler için 18 ay sürecek çalışmalara başlanması için emir verildiğini söyledi. Çalışmalar neticesinde tek ya da daha çok gemi inşa edilip edilmeyeceğine, ayrıca geminin yapısına karar verilecek.



CDG Fransa’nın sahip olduğu tek vuruş gücüne sahip taşıyıcısı. 18 aylık bakım çalışmalarının ardından 2019 yılında yeniden göreve dönmesi beklenen gemi ilk olarak 1994 yılında suya inmişti. 2 adet 150 MW gücünde K15 nükleer reaktörüne sahip olan gemi deniz denemelerinde büyük sorunlarla karşılaşmıştı.



Yaşadığı büyük sorunlara rağmen 2001 yılında aktif görevine başlayan DCG uçak gemisi bugüne kadar Afganistan operasyonlarında, Hindistan-Pakistan krizinde, Libya Hava Sahası görevinde ve DEAŞ’la mücadelede görevler üstlendi.

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Ömrünün henüz yarısını tamamlamasına karşın geminin yerini alacak taşıyıcı için çalışmalara başlayan Fransız Hükümeti, yeni gemi ya da gemilerin tasarım ve üretim sürecinin 10 yılı aşan bir süreyi bulacağını öngörüyor. Bakan Parly açıklamasında, ihtiyacın kesin olduğunu vurgularken, bu ihtiyacın nasıl giderileceğinin yapılacak çalışma neticesinde belirleneceğini kaydetti.

Yeni geminin tahrik gücünü nükleer reaktörlerden mi yoksa Queen Elizabeth sınıfı gibi geleneksel motorlardan mı alacağı henüz netlik kazanmış değil.



https://newatlas.com/france-aircraft-carrier-replacement/56943