Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Fransa yeni uçak gemisi için çalışmalara başladı

Fransız Deniz Kuvvetleri, 2030’lu yılların sonu itibariyle, donanmanın amiral gemisi konumundaki Charles de Gaulle nükleer uçak gemisini emekliye ayırmayı planlıyor. Yeni gemi için çalışmalara başland
6 ay
10,5b
1
5
Savunma Sanayi
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly Euronaval Fuarı’nda yaptığı açıklamada, donanmanın en gözde gemisi olan Charles de Gaulle (CDG) uçak gemisinin emekliye ayrılacağı 2030’lu yılların sonu itibariyle yerini alacak gemi ya da gemiler için 18 ay sürecek çalışmalara başlanması için emir verildiğini söyledi. Çalışmalar neticesinde tek ya da daha çok gemi inşa edilip edilmeyeceğine, ayrıca geminin yapısına karar verilecek.

CDG Fransa’nın sahip olduğu tek vuruş gücüne sahip taşıyıcısı. 18 aylık bakım çalışmalarının ardından 2019 yılında yeniden göreve dönmesi beklenen gemi ilk olarak 1994 yılında suya inmişti. 2 adet 150 MW gücünde K15 nükleer reaktörüne sahip olan gemi deniz denemelerinde büyük sorunlarla karşılaşmıştı.

Yaşadığı büyük sorunlara rağmen 2001 yılında aktif görevine başlayan DCG uçak gemisi bugüne kadar Afganistan operasyonlarında, Hindistan-Pakistan krizinde, Libya Hava Sahası görevinde ve DEAŞ’la mücadelede görevler üstlendi.
Ayrıca Bkz. "SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor!"
Ömrünün henüz yarısını tamamlamasına karşın geminin yerini alacak taşıyıcı için çalışmalara başlayan Fransız Hükümeti, yeni gemi ya da gemilerin tasarım ve üretim sürecinin 10 yılı aşan bir süreyi bulacağını öngörüyor. Bakan Parly açıklamasında, ihtiyacın kesin olduğunu vurgularken, bu ihtiyacın nasıl giderileceğinin yapılacak çalışma neticesinde belirleneceğini kaydetti.
Yeni geminin tahrik gücünü nükleer reaktörlerden mi yoksa Queen Elizabeth sınıfı gibi geleneksel motorlardan mı alacağı henüz netlik kazanmış değil.
 

https://newatlas.com/france-aircraft-carrier-replacement/56943 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sosisvesalam 6 ay en beğenilen
fransa cumhuriyet ile yöneltildiği için seçimler var dolasıyla seçim çalışması :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 6 ay
Biz şu sıralar dünya çapında askeri üsler kurarak etrafımızı kontrol etmeye başladık gibi.
Katar, Sudan ve Somali ile zaten önem verdiğimiz tüm bölgeyi uçuş sahamız içine alabiliriz.
Bu şekilde uçak gemisinden hem daha ucuza hemde daha etkili bir politik güce erişmiş olabileceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 6 ay
Türkiye'nin ,başta Amerika,İngiltere,Fransa vb emperyalist ülkeler gibi , yayılmacı bir askeri ,emeli olmamasın dan dolayı ,Türkiye açısından ihtiyacı olmayan,bakımı işletilmesi bile çok pahalı olan ,lüks bir segment uçak gemisi . Gerek yok da zaten,uçak gemisine ayıracağımız bütçe ile ,daha yararlı ,elzem şeylere parayı akıtıyoruz nasıl olsa.
Her nekadar şuana kadar güdülen politikalarla düşe kalka çevremiz de adam akıllı bir tek dost kalmasa da,
Yurt da sulh Cihan da sulh.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 6 ay
Terorun yilmaz destekcileri ve savunuculari, iside daes diyerek, nasil bir ihanetin icinde olduklarini gostermeye devam ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gbzlim 6 ay
Fransanin her tarafinda deniz var ne gerek var uçak gemisine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 6 ay en beğenilen
fransa cumhuriyet ile yöneltildiği için seçimler var dolasıyla seçim çalışması :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi 6 ay Dünyanın en küçük optik jiroskobu geliştirildi 6 ay Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı 6 ay Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı 6 ay OnePlus 6T geliyor | Mobilite 6 ay Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor 6 ay Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod'dan ilk görüntüler geldi 6 ay Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız 6 ay Ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor 6 ay Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı 6 ay Çin ilk otonom traktörünü tanıttı 6 ay Klasik gözlüklerden ayırt edilemeyen akıllı gözlük: Focals 6 ay ABD’de kullanıcılar elektronik cihazlarını tamir etme hakkına sahip oluyor 6 ay Ağırlığının 40 katını taşıyabilen Drone ile tanışın 6 ay Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı 6 ay Qualcomm: Apple'ın 7 milyar dolar borcu var 6 ay Galaxy J7 Prime modelinin Android 8.0 macerası başladı 6 ay Fortnite fırtınasına Xiaomi’den rakip geldi 6 ay Turing mimarisi üniversitelerimizde anlatılacak 6 ay Google Play Store ücretli içeriklere sınırsız erişim için abonelik hizmeti başlatabilir 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Fransa yeni uçak gemisi için çalışmalara başladı Sonraki Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli "yerli hidrojen yakıt pilleri" geliştirildi 6 ay 2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı 6 ay Yeni insan hücresi yapısı keşfedildi 6 ay Google ve LG, akıllı şehir projesi için iş birliği yapacaklar 6 ay 4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi" 6 ay Google, Lens'i görsel aramaya entegre etti 6 ay AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre 6 ay Tesla'ya FBI soruşturması 6 ay Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı 6 ay Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı 6 ay Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi 6 ay Venom filmi gişede 500 milyon dolara ulaştı 6 ay Alman bileşen devi Sharkoon, Arena ile ülkemize giriyor 6 ay Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası 6 ay Waymo'nun otonom araç testleri artık ücretsiz değil 6 ay Belçika dolandırıcılık ihtimaline karşı 99 kripto para sitesini listeledi 6 ay Raspberry Pi basılı dergi işine giriyor 6 ay Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak 6 ay Facebook'un reklam politikası işe yaramıyor 6 ay Samsung’un Galaxy S10 ve katlanabilir telefona dair planları netleşiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim