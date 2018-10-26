SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor!

Savaş uçakları tarafından hedefe atılan SOM seyir füzeleri, neredeyse hatasız vuruş yetenekleri ile öne çıkıyordu ve dünya çapında da ses getirmişti. Seri üretim kararı merakla beklenen füzeler için sonunda güzel haber Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan geldi.
F-35'lere SOM-J için özel entegrasyon yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve Tübitak yetkililerinin katıldığı bir toplantıda açıklanan sözleşmeye göre Roketsan A.Ş. mühimmatların seri üretimini gerçekleştirecek. Geliştirme ve diğer çalışmalar ise TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülmeye devam edecek.
Microturbo TRI 40 jet motorundan gücünü alan SOM füzeleri sahip olduğu mühimmat ölçeğinde 400-600kg ağırlığında olabiliyor. Bu ağırlığın 230 kilogramı zırh delici etkiye sahip başlık. SOM füzelerinin SOM-J versiyonu F-35’lerden de atılabilecek. (Bu modelin menzili için 185km+ deniliyor) Bu noktada F-35’ler SOM-J füzelerini kullanabilmek adına özel entegrasyona sahip. Bu uçaklara sahip olan ülkeler Türkiye’den SOM-J füzelerinden satın alarak kullanma imkanı bulacak.
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Şu arkadaşları banlayın artık her seçim aynı muhabbet. Yeter artık. Başlayacam siyasetinize. Sadece bu konularda düzenli haber yapan editörleri var hala ömö seçim yöklöştö.