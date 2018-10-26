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SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor!

Görünüşüyle olduğu kadar yetenekleriyle de Türk Savunma Sanayiinin en heybetli ürünlerinden olan SOM füzesi için güzel haber geldi. Roketsan tarafından yapılacak seri üretim için ilk adım atıldı.
6 ay
7,3b
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23
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor!
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Tasarım ve geliştirme çalışmaları Tübitak SAGE tarafından yürütülen milli seyir füzesi SOM için Roketsan tarafından yaklaşık 9 ay önce 7 adetlik üretim yapılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. SOM-B1 modelinin henüz seri üretim olmayan bu miktardaki teslimatı deneysel amaçlar taşıyordu. 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ve alça irtifada yüksek hızlarda görev yaparak düşman hava savunma radarlarları tarafından tespiti oldukça zor olan SOM füzeleri, 4 metre uzunluğunda ve 600kg ağırlığında.

Savaş uçakları tarafından hedefe atılan SOM seyir füzeleri, neredeyse hatasız vuruş yetenekleri ile öne çıkıyordu ve dünya çapında da ses getirmişti. Seri üretim kararı merakla beklenen füzeler için sonunda güzel haber Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan geldi.

F-35'lere SOM-J için özel entegrasyon yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve Tübitak yetkililerinin katıldığı bir toplantıda açıklanan sözleşmeye göre Roketsan A.Ş. mühimmatların seri üretimini gerçekleştirecek. Geliştirme ve diğer çalışmalar ise TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülmeye devam edecek.

Microturbo TRI 40 jet motorundan gücünü alan SOM füzeleri sahip olduğu mühimmat ölçeğinde 400-600kg ağırlığında olabiliyor. Bu ağırlığın 230 kilogramı zırh delici etkiye sahip başlık. SOM füzelerinin SOM-J versiyonu F-35’lerden de atılabilecek. (Bu modelin menzili için 185km+ deniliyor) Bu noktada F-35’ler SOM-J füzelerini kullanabilmek adına özel entegrasyona sahip. Bu uçaklara sahip olan ülkeler Türkiye’den SOM-J füzelerinden satın alarak kullanma imkanı bulacak.


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memotunc 6 ay en beğenilen
Seçim Yaklaşıyor. (!!)
6 Yanıt Yanıtla +29
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orientem 6 ay memotunc
memotunc
Seçim Yaklaşıyor. !!

Şu arkadaşları banlayın artık her seçim aynı muhabbet. Yeter artık. Başlayacam siyasetinize. Sadece bu konularda düzenli haber yapan editörleri var hala ömö seçim yöklöştö.
memotuncSeçim Yaklaşıyor. !!Şu arkadaşları banlayın artık her seçim aynı muhabbet. Yeter artık. Başlayacam siyasetinize. Sadece b...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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renega 6 ay memotunc
eee? roket üretiyoruz diye x partisine oy mu verecez? seçimlerle ne alaka
Yanıtla +21
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BekirHan 6 ay
Şu uçağın yukarı kıvrık kanadının ve delta formlu kuyruğunun karizmasını sanırsam başka hiç bir uçakta bulamayacağım. Üzerine ne taksan yakışıyor yaşlı kurdun. #vivaf4
Yanıtla +2
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Cerkez Ethem 6 ay
Bu tür haberlere yapılan;
Motor bilmem ne malı
Şu bilmem ne malı diyen moron lara bir örnek vereceğim. Ondan sonra istedikleri gibi bu tür yanıt yazabilirler.
Fındık % 70 Türkiye' de üretiliyor. Dünyanın bir çok ülkesi bunu alıyor ve çikolata veya türevlerini üretiyor. O çikolata Türk Malı' mı oluyor.
Şimdi bu soruya cevabınız moron luk seviyenize cevap olacak.
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Denorath 6 ay
Hayaldi gerçek oldu
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bluedevil866 6 ay
motor fransiz ama general motorsun dandirik eski projelerinden birinin lisanslanmasini bekliyorum
mercek ve goruntu algilayici islem bilesenleri ingiliz
gps vs bir cok sensor, iletici vs amerikan, hollanda.
yakit fransiz herhalde.
kitler amerikan
yazilim kodlari nato standarti yani amerikan ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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stalker(1979) 6 ay
Belediye seçimleri ile roketin ne alakası var. Sırf boş laf! Yapıcı eleştiriler yapın biraz arkadaşlar. Roket üretebiliyoruz diye millet Ak partiye mi oy verecek belediye seçimlerinde? Hem roketi üreten Roketsan 1988 de kuruldu. Ak parti genel seçimleri kaybetse roketsan bu som füzesini üretmeyecek mi yani? Her şeyi seçim yatırımı olarak görmekten vaz geçin artık!
1 Yanıt Yanıtla +10
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Oathbreaker. 6 ay stalker(1979)
Öyle bir kesim var.
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AqRaMa 6 ay
seçimle ne alakası var lan, seri üretim başlayacak diyor, başka bir konu olsa böyle demezsin, motoru yerli değil , seçim yaklaşıyor, klasik laflar
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memotunc 6 ay AqRaMa
Daha önce böyle yazdığımı gördün'mü ? İki tane ünlem koymuşum daha ne yapayım.
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smart1978 6 ay
Vatandas is as gecinme derdinde bu haberle kendilerine ne tur istihdam veya gelir elde edecekler .
Bu haberi secim odakli olmadigini da ifade etmek gerekir sonucta bu gelisme ile insanlar oyunu belirlemeyecektir . Belki de tersine de tepebilir yani AKP in elindeki devlet onceligini uretimi destelemeyen alanlara yatirim yapiyorsa vatandas ters tepki de verebilir sandikta ...
AKP devrinde devlet kurumlarinda neleri artirdigi neleri azalttigi gerci kabak gibi ortada ...
Fuze uretimi ici kendi bagimsiz uydu konumlandirma sistemi olmali en populerlerinde
GPS Amerika
GLONASS Rusya
Galileo Avrupa Birligi
BeiDou Cin
Japonya QZSS
ve dahasi da ...
wikizeroo.com/...
Turkiye kendi sistemi olmadan istedigi kadar fuze veya fuze sistem kursn pek bir anlami yoktur.
Ayrica uretecegi silahlar NATO basta olmak uzere dengeleri de gozetmek zorundadir Turkiye gerek kullanma gerek satmada ...
1 Yanıt Yanıtla +3
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Baxa 6 ay smart1978
Bak bu bizim aklimiza gelmemisti.
Telefon numarasini vereyin ara haber et.
Totonu koruyan bir Askeriyen yoksa o fuze totonda patlar gelmissin is as diyorsun.
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BlackGhost12 6 ay
İnşallah Kale'nin yaptığı motor yetişirde yerli Turbo motoru ile uçar. Som projesi başarılı gördüğüm bir proje.
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Bay Robot 6 ay
Yakında x kadar terörist öldürüldü haberleri ve saire başlar sonra bir de bakmışız fetöcülerin yaptırdığı gibi TSK’ya dağı taşı bombalatmışlar falan...
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SigSauer6 6 ay Bay Robot
Dağ taş bombalansa, suriyede operasyon yapamazsın.
youtube.com/...
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memotunc 6 ay en beğenilen
Seçim Yaklaşıyor. (!!)
5 Yanıt Yanıtla +29
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renega 6 ay memotunc
eee? roket üretiyoruz diye x partisine oy mu verecez? seçimlerle ne alaka
Yanıtla +21
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orientem 6 ay memotunc
memotunc
Seçim Yaklaşıyor. !!

Şu arkadaşları banlayın artık her seçim aynı muhabbet. Yeter artık. Başlayacam siyasetinize. Sadece bu konularda düzenli haber yapan editörleri var hala ömö seçim yöklöştö.
1 Yanıt Yanıtla +25
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DOMIX 6 ay memotunc
Seçimle ilgisi yok yıllardır geliştiriliyor ve versiyon atlıyor. Muhalefetlik yapacağız diye herşeye barikat olmamalı.
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