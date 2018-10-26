SOM füzesinden güzel haber: Seri üretim başlıyor!

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Tasarım ve geliştirme çalışmaları Tübitak SAGE tarafından yürütülen milli seyir füzesi SOM için Roketsan tarafından yaklaşık 9 ay önce 7 adetlik üretim yapılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. SOM-B1 modelinin henüz seri üretim olmayan bu miktardaki teslimatı deneysel amaçlar taşıyordu. 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ve alça irtifada yüksek hızlarda görev yaparak düşman hava savunma radarlarları tarafından tespiti oldukça zor olan SOM füzeleri, 4 metre uzunluğunda ve 600kg ağırlığında.

Savaş uçakları tarafından hedefe atılan SOM seyir füzeleri, neredeyse hatasız vuruş yetenekleri ile öne çıkıyordu ve dünya çapında da ses getirmişti. Seri üretim kararı merakla beklenen füzeler için sonunda güzel haber Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan geldi.

F-35'lere SOM-J için özel entegrasyon yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan ve Tübitak yetkililerinin katıldığı bir toplantıda açıklanan sözleşmeye göre Roketsan A.Ş. mühimmatların seri üretimini gerçekleştirecek. Geliştirme ve diğer çalışmalar ise TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülmeye devam edecek.

Microturbo TRI 40 jet motorundan gücünü alan SOM füzeleri sahip olduğu mühimmat ölçeğinde 400-600kg ağırlığında olabiliyor. Bu ağırlığın 230 kilogramı zırh delici etkiye sahip başlık. SOM füzelerinin SOM-J versiyonu F-35’lerden de atılabilecek. (Bu modelin menzili için 185km+ deniliyor) Bu noktada F-35’ler SOM-J füzelerini kullanabilmek adına özel entegrasyona sahip. Bu uçaklara sahip olan ülkeler Türkiye’den SOM-J füzelerinden satın alarak kullanma imkanı bulacak.