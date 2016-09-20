Fujifilm GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor

Üreticilerin pazarda farklılaşmak adına zaman zaman daha büyük sensörlere yer verdiğini görüyoruz. Daha fazla ışık alan büyük sensörler haliyle kullanıcılara daha kaliteli fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Fujifilm’in yeni orta format aynasız DSLR makinası GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor.
Fujifilm GFX 50S, firmanın yeni G Format sensörünü kullanıyor. Tamamen özelleştirilebilir yapıda olan yeni sensör 43.8mm x 32.9mm boyutlarında. DSLR ve aynasız kameralarda gördüğümüz standart 35mm sensörlerden 1.7 kat daha büyük olmasına rağmen G Format sensörü boyutları etkilememiş. Fujifilm 50S, standart tam kare DSLR makinelerden daha kompakt bir yapıya sahip ve gövde 800 gram ağırlığında.Ayrıca Bkz. "Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları"
51.4MP çözünürlüğünde olan CMOS sensörün piksel boyutu da 5.3 mikron civarında. X-Processor Pro görüntü işlemcisi ile desteklenen sensörün gelecekte 100MP çözünürlüğe kadar çıkarılması hedefleniyor. Elektronik vizör ayrılabilir yapıda olan kameraya daha farklı ve gelişmiş vizörler takılabiliyor. Ayrıca LCD ekran da yana veya yukarıya doğru dönebiliyor.
Fujifilm GFX 50S modeli firmanın yeni G Mount lensleri ile de uyumlu. Kamera ile aynı dönemde piyasaya çıkacak GF120mm f/4 macro lens, GF32-64mm f/4 ve GF63mm f/2.8 prime lensler bunlardan üç tanesi. GF35mm f/2.8, GF23mm f/4 ve GF110mm f/2 lensler ise daha sonra piyasaya çıkacak.
Fujifilm GFX 50S modelinin 2017 yılının başlarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyat şimdilik belli değil ancak firma çıtayı 10 000$ altında tutacaklarını ifade ediyor.
https://www.engadget.com/2016/09/19/fujifilm-gfx-50s-is-a-mirrorless-camera-with-a-giant-sensor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle devam etsinler. O fiyatlara zor satarlar bu cihazı...
Senin orta format kamera fiyatlarından haberin var mı?
Konuya gelirsek, şu an Photokina'nın en çok ilgi gören makinelerinden biri. Sonunda Hasselblad'a dişli bir rakip geldi. Her gören editör şok olmuş durumda. Fiyatının özellikle 10.000 doların altında olacağını söylemeleri üzerine neredeyse millet ellerindeki ff'leri satıp 2017'yi beklemeye geçecek.
Bana göre fazla bir hayale kapılmayın, 7.000 doların altında geleceğini hiç sanmıyorum.
Phase One'ın sadece dijital Back'i 25Bin $ iken aynasız maynasız Fujifilm medium format yardırır.
Zaten bu herkes alsın diye değil.