Fujifilm GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor

Üreticilerin pazarda farklılaşmak adına zaman zaman daha büyük sensörlere yer verdiğini görüyoruz. Daha fazla ışık alan büyük sensörler haliyle kullanıcılara daha kaliteli fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Fujifilm’in yeni orta format aynasız DSLR makinası GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor.

Fujifilm GFX 50S, firmanın yeni G Format sensörünü kullanıyor. Tamamen özelleştirilebilir yapıda olan yeni sensör 43.8mm x 32.9mm boyutlarında. DSLR ve aynasız kameralarda gördüğümüz standart 35mm sensörlerden 1.7 kat daha büyük olmasına rağmen G Format sensörü boyutları etkilememiş. Fujifilm 50S, standart tam kare DSLR makinelerden daha kompakt bir yapıya sahip ve gövde 800 gram ağırlığında.

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51.4MP çözünürlüğünde olan CMOS sensörün piksel boyutu da 5.3 mikron civarında. X-Processor Pro görüntü işlemcisi ile desteklenen sensörün gelecekte 100MP çözünürlüğe kadar çıkarılması hedefleniyor. Elektronik vizör ayrılabilir yapıda olan kameraya daha farklı ve gelişmiş vizörler takılabiliyor. Ayrıca LCD ekran da yana veya yukarıya doğru dönebiliyor.

Fujifilm GFX 50S modeli firmanın yeni G Mount lensleri ile de uyumlu. Kamera ile aynı dönemde piyasaya çıkacak GF120mm f/4 macro lens, GF32-64mm f/4 ve GF63mm f/2.8 prime lensler bunlardan üç tanesi. GF35mm f/2.8, GF23mm f/4 ve GF110mm f/2 lensler ise daha sonra piyasaya çıkacak.

Fujifilm GFX 50S modelinin 2017 yılının başlarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyat şimdilik belli değil ancak firma çıtayı 10 000$ altında tutacaklarını ifade ediyor.