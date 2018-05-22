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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm X-T100'ün ilk görüntüsü sızdırıldı

Fujifilm'in 24 Mayıs'ta lanse edeceği bir sonraki fotoğraf makinesinin ilk görüntüsü internete düştü. Daha önce de şirket yanlışlıkla aynasız fotoğraf makinesinin özelliklerini sızdırmıştı.
1 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fujifilm'in çok yakında duyurulacağı bir sonraki fotoğraf makinesi X-T100 olacak. Ya da en azından söylentilerin iddia ettiği şey bu. Aslına bakılırsa sadece birkaç gün önce Fujifilm Avrupa, fotoğraf makinesinin özelliklerini yanlışlıkla sızdırmıştı. Şimdi ise görünüşünü merak edenlerin fikir sahibi olmalarını sağlayacak bir görsel yayınlandı.
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Nokishita Camera isimli Twitter hesabı X-T100 modeline ait olduğunu iddia ettiği bir görsel yayınladı. Görüntünün doğru olduğunu varsayarsak, Fujifilm'in önceki fotoğraf makinelerindeki tasarım dilini koruyacağını söyleyebiliriz.

Fujifilm X-T100 ne zaman tanıtılacak?

Fujifilm'in aynasız fotoğraf makineleri, daha şık ve modern tasarımları tercih eden Sony, Canon ve Nikon gibi şirketlerinkin ürünlerine kıyasla retro görünümüyle ön plana çıkıyor. X-T100'ün böyle görünme ihtimali yüksek olsa da şu an için ortada kesin bir şey olmadığını unutmamak gerek.
Bununla birlikte muhtemelen fotoğraf makinesinde kullanıcıların ISO, pozlama, deklanşör hızı vb. gibi belirli ayarları yapabilecekleri kadranlar yer alacak. Fotoğraf makinesinin 24 Mayıs'ta resmen duyurulması bekleniyor. Dolayısıyla resmi detayları öğrenebilmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/nokishita_c/status/998837893270462465 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jül Sezar 1 yıl
Daha modern daha şık demek değildir
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aspirin_00 1 yıl
Sony a6700 den haber var mı ?
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