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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm, yaptığı duyuruyla X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine yeni X-E2 modelini ekledi

5 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm, yaptığı duyuruyla X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine yeni X-E2 modelini ekledi
Özellikle son yıllarda hazırladığı retro görünümlü ancak teknik olarak modern fotoğraf makineleri ile büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Japonya merkezli görüntüleme firması Fujifilm, bu anlayışını devam ettirerek bugün yaptığı duyuru kapsamında X-E2 isimli yeni lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu.

X-E1 yerine hazırlanan ve firmanın orta seviyede yeni temsilcisi olma özelliğini taşıyan aynasız fotoğraf makinesi X-E2, gücünü 16 mega piksel çözünürlüğünde X-Trans CMOS II sensör ve EXR II görüntü işlemcisinden alıyor, bu işlemci sayesinde de 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, 0.8 saniye otomatik netleme hızı (Uygun şartlar altında segmentin en iyisi) ve 0.7 saniye çekim aralığı ortaya koyabiliyor. Diğer teknik detayları arasında X-Mount bağlantıya sahip lensler ile tam uyum, 200 - 6400 ISO aralığı, 2.36 milyon piksel OLED elektronik vizör, 3-inç 1.4 milyon piksel LCD ekran, 1/4000 maksimum enstantane hızı, saniyede 7 kare seri çekim hızı, düşük ışıklı ortamlarda çekim için süper akıllı dahili flaş, geniş düzenleme imkanı veren RAW çekim ve dahili işleme desteği ve 1920 x 1080 piksel Full HD 60p, 30p video çekim kapasitesi yer alan Fujifilm X-E2, ayrıca içerisinde yaratıcı sonuçlar için birçok hazır çekim ve film filtresi yer alıyor.

Artık yeni çıkan hemen her fotoğraf makinesinde görmeye başladığımız Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğiyle, iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlar ve diğer bilgisayarlarla veri aktarımı yapabilen retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi, aynı zamanda mini HDMI ve USB 2.0 portlarını da aktif olarak kullanabiliyor. Lityum iyon NP-W126 bataryası ile CIPA standartlarına göre ortalama 350 fotoğraf çekebilen X-E2, 129 x 75 x 37 mm boyuta ve 350 gram ağırlığa sahip.

Fujifilm'in yeni aynasız fotoğraf makinesi X-E2, gövde olarak 1000$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor. Makinenin siyah ve siyah / gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
 
Fujifilm, yaptığı duyuruyla X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine yeni X-E2 modelini ekledi
Fujifilm, yaptığı duyuruyla X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine yeni X-E2 modelini ekledi
 
Fujifilm, yaptığı duyuruyla X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine yeni X-E2 modelini ekledi

http://www.dpreview.com/news/2013/10/18/fujifilm-announces-x-e2-second-generation-mid-level-mirrorless-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3#embeddedSampleGallery1094641971 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Artık beklediğimiz makina X-PRO FF. Bu adamlar piyasayı alır benden söylemesi.
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DH Misafiri 5 yıl
xe1 ve pro1 arasında gidip gelirken xe2 çıktı.xe2 de karar kıldım.5d mark 2 mi yeni sattım ve alıcam bu makineyi çıktığı gibi.
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yasin_kaya 5 yıl
Bende de D700 gidici gibi. :)
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dreamblue35 5 yıl
compakt makinalarda en iyi konumlandırılmış vizör panasonic gx7 ye aittir; incelemesini youtube dan izleyebilirsiniz


edit:düzeltme
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yasin_kaya 5 yıl
X100s'te kullanılan efsane sensörü ve işlemciyi buna da taktılar ve bu makine de artık dünyanın en hızl af yapan makinesi olacak.

alınası bir makine. D700 killer olacak bu gidişle.
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First_Person 5 yıl
Sexy two? Olmadı sanki..
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