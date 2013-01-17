Fujifilm'in, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi ortaya çıktı

Fotoğraf firmaları piyasaya çıkardıkları ürünlerine destek vermeye devam ediyorlar. Son yazılım güncelleme haberi Fujifilm'den geldi. Firma, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi duyurudan bir gün önce internete düştü.

Fujifilm internet sitesinde bulunan güncellemeler resmi duyurularından bir gün önce internet ortamına düştü. Fujilm'in X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için olan güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor;

Fujilm X-Pro 1 (Yazılım 2.03):

- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.

- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.





Fujilm X-E1 (Yazılım 1.04):

- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.

- Harici kablo takıldığı zaman artık deklanşör düğmesi çalışabiliyor.

- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.

- Yeni stereo mikrofon MIC-ST1 ile kullanımdaki ses kalitesi arttırıldı.

Fujifilm XF35mm F/1.4 (Yazılım 2.02):

- Otomatik netleme motorunun kararlılığı arttırılmış.

Yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz ;

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xpro1/index.html

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xe1/index.html

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/lens/xf35mm/index.html