Fujifilm'in, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi ortaya çıktı

Haber Editörü
Fotoğraf firmaları piyasaya çıkardıkları ürünlerine destek vermeye devam ediyorlar. Son yazılım güncelleme haberi Fujifilm'den geldi. Firma, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi duyurudan bir gün önce internete düştü.
Fujifilm internet sitesinde bulunan güncellemeler resmi duyurularından bir gün önce internet ortamına düştü. Fujilm'in X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için olan güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor;
Fujilm X-Pro 1 (Yazılım 2.03):
- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.
- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.
Fujilm X-E1 (Yazılım 1.04):
- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.
- Harici kablo takıldığı zaman artık deklanşör düğmesi çalışabiliyor.
- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.
- Yeni stereo mikrofon MIC-ST1 ile kullanımdaki ses kalitesi arttırıldı.
Fujifilm XF35mm F/1.4 (Yazılım 2.02):
- Otomatik netleme motorunun kararlılığı arttırılmış.
Yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz ;
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xpro1/index.html
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xe1/index.html
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/lens/xf35mm/index.html
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Öncelikle ilk aldığımda çok yavaş bir AF hızı söz konusuydu . Zaten sokak fotoğrafçısıyım ve ağır ağır ilerliyorum hep . Tabi ki çok hareketli cisimlerle çekim yapmak zor belkide imkansızlaşıyordu zaman zaman . Ama bu firmware ile birlikte AF hızında ciddi bir artış oldu . 2 katına çıktı diyebilirim . Şu anda koşan bir kedi yada zıplayan çocukları çekmem çok pratik hale geldi . İso yu yükselttiğim de bazen işlemler çok uzun sürebiliyordu . (uzundan kasıt öyle 1 dk değil tabiki ama genede 5dm2 ye nazaran uzun bir süreydi) Şu anda ardı ardına çekim modu hariç hiç bir yavaşlığım kalmadı makinam da . Ses kalitesi konusunda daha herhangi bir testim olmadı lakin eminim ondada bir artış söz konusu olmuştur . Kamerayı aldım alalı 1 video dahi çekmedim merak edip . 5DM2 den sonra biliyorum hüsran olacağını belkide o yüzden .
Kamerama toz kondurmayarak , firmware nin AF konusunda ilerletici ve hız konusunda biraz daha ilerletici olduğunu gördüm . Alanlara etki olması isteğiyle