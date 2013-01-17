Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm'in, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi ortaya çıktı

6 yıl
828
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğraf firmaları piyasaya çıkardıkları ürünlerine destek vermeye devam ediyorlar. Son yazılım güncelleme haberi Fujifilm'den geldi. Firma, X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için yazılım güncellemesi duyurudan bir gün önce internete düştü.
Fujifilm internet sitesinde bulunan güncellemeler resmi duyurularından bir gün önce internet ortamına düştü. Fujilm'in X-Pro 1, X-E1 ve XF 35mm F/1.4 modelleri için olan güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor;
Fujilm X-Pro 1 (Yazılım 2.03):
- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.
- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.

Fujilm X-E1 (Yazılım 1.04):
- Fujifilm'in XF 14mm F/2.8R lensi uyumluluk sağlandı.
- Harici kablo takıldığı zaman artık deklanşör düğmesi çalışabiliyor.
- Çeşitli çekim modlarında otomatik netleme motorunun performansı arttırıldı.
- Yeni stereo mikrofon MIC-ST1 ile kullanımdaki ses kalitesi arttırıldı. 
Fujifilm XF35mm F/1.4 (Yazılım 2.02):
- Otomatik netleme motorunun kararlılığı arttırılmış.
Yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz ;
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xpro1/index.html
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xe1/index.html
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/lens/xf35mm/index.html 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozguradam1 6 yıl
linkler hala eski firmwareleri gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spirituals 6 yıl
Eninde sonunda xpro1 almış ve firmware yi yapmış bir şahsiyet olarak size gördüklerimi anlatacağım ;

Öncelikle ilk aldığımda çok yavaş bir AF hızı söz konusuydu . Zaten sokak fotoğrafçısıyım ve ağır ağır ilerliyorum hep . Tabi ki çok hareketli cisimlerle çekim yapmak zor belkide imkansızlaşıyordu zaman zaman . Ama bu firmware ile birlikte AF hızında ciddi bir artış oldu . 2 katına çıktı diyebilirim . Şu anda koşan bir kedi yada zıplayan çocukları çekmem çok pratik hale geldi . İso yu yükselttiğim de bazen işlemler çok uzun sürebiliyordu . (uzundan kasıt öyle 1 dk değil tabiki ama genede 5dm2 ye nazaran uzun bir süreydi) Şu anda ardı ardına çekim modu hariç hiç bir yavaşlığım kalmadı makinam da . Ses kalitesi konusunda daha herhangi bir testim olmadı lakin eminim ondada bir artış söz konusu olmuştur . Kamerayı aldım alalı 1 video dahi çekmedim merak edip
. 5DM2 den sonra biliyorum hüsran olacağını belkide o yüzden
.

Kamerama toz kondurmayarak , firmware nin AF konusunda ilerletici ve hız konusunda biraz daha ilerletici olduğunu gördüm . Alanlara etki olması isteğiyle

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tamda bugün x-Pro 1 almıştım iyi haber!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agules 6 yıl
Hocam sayenizde herşeyden anında haberimiz oluyor elleriniz dert görmesin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl
Rica ederim hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Crytek'in İstanbul ofisi açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim