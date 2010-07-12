Fujitsu yeni nesil akıllı telefonları için Android platformunda karar kıldı

Dünyanınn en büyük elektronik üreticilerinden Fujitsu, akıllı telefon pazarına ağırlık vermeye ve Android platformuna yoğunlaşmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeden pay almak ve pazara rekabetçi çözümler sunmak isteyen Fujitsu, yeni modelleri hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmış olmasa da Android tabanlı ilk model için geliştirme çalışmalarının devam ettiği, muhtemelen yeni yıl ile birlikte pazara sürüleceği üzerinde duruluyor. Toshiba'nın cep telefonu operasyonunu alacağını açıklayan ve birleşme işlemini Ekim ayına kadar tamamlamayı planlayan Fujitsu, Android tabanlı yeni nesil akıllı telefonlarının dağıtımı için anavatanı Japonya'da, ülkenin en büyük cep telefonu operatörü olan NTT Docomo ile işbirliğine gidecek gibi görünüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fujitsu'nun Android tabanlı yeni modelleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ilk modelin, tasarım olarak firmanın 2007 yılında ürettiği FOMA F1100 modelinden izler taşıyacağı düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere FOMA F1100, 2.6-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana, ve fiziksel tuş takımına sahipti. Fujitsu'nun yeni nesil telefonlarıyla pazarda nasıl bir performans göstereceğini zaman gösterecek ancak kazanan her halukarda yanına yeni bir isim daha alan Android platformu olacak.