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Funcom "LEGO Minifigures Online" adlı yeni Lego oyununu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Funcom
Funcom, "LEGO Minifigures Online" adlı yeni bir çevrim içi macera oyununun duyurusunu gerçekleştirdi. Adından da anlaşılacağı üzere bizleri Lego evrenine götürecek olan yapımın Android, iOS ve PC platformları için çıkış yapacağı belirtiliyor.

Hatırlayacağınız üzere Lego serisi, 2010 yılında "LEGO Universe" adlı bir yapımla çevrim içi arenalara yelken açmıştı. Ancak, LEGO Universe'nin çevrim içi arenalardaki macerası 2012 yılına kadar sürmüştü. LEGO Universe ile sınırlı kalmayan Lego'nun çevrim içi arenalardaki macerası WB Games Montreal tarafından geliştirilen "LEGO: Legends of Chima" ile devam etmişti.

Yeni duyurulan LEGO Minifigures Online'a baktığımızda ise, Funcom'un oldukça geniş bir içerik sunmayı planladığını söyleyebiliriz. DJ, asker ve buz pantencisi gibi pek çok karakterin yer alacağı oyunda büyük bir kısmı yıkılabilir bir çevre de oyuncuları bekliyor. Bu arada karakterinizin yeteneklerini geliştirebileceğinizi de belirtelim.

Önümüzdeki yılın ikinci yarısında Android, iOS ve PC platformları için yayınlanacak olan yapımın çevrim içi arenada ne kadar başarılı olcağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.funcom.com/games/lego Yorum Yaz
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