Futuremark yeni test uygulaması PCMark 7'yi duyurdu

Geliştirdiği performans ölçüm ve değerlendirme yazılımları endüstride yaygın olarak kullanılan Futuremark, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 3DMark 11'den hazırlık çalışmalarında sona yaklaştığı yeni test paketi PCMark 7'nin ilk detaylarını açıkladı. Windows 7 sistemler için geliştirilen yeni test yazılımı, DirectX 9 destekli ekran kartıyla çalışabiliyor ancak bazı testler için DirectX 10 veya DirectX 11 destekli ekran kartı na gereksinim duyuyor. PCMark 7, 20 farklı işyükünü karıştırarak 7 farklı paket altında performans sonuçları veriyor. İşte Futuremark tarafından açıklanan PCMark 7 ölçüm paketleri ve detayları;

- PCMark takımı ile genel sistem performansı ve PCMark resmi skoru.

- Hafif sıktlet test takımı ile PCMark'ın tüm testleri çalıştırılmadan giriş seviyesi sistemlerin yeteneklerinin ölçülmesi.

- Eğlence test takımı ile sistem performansının eğlence, medya ve oyun senaryoları altında ölçülmesi.

- Yaratıcılık test takımı ile imaj ve video senaryolarını da kapsayan tipi yaratım performansının ölçülmesi.

- Üretkenlik test takımı ile internet ve ofis uygulamalarını kullanımındaki performansın ölçülmesi.

- Hesaplama test takımı ile sistemin işlem performansına yönelik işyüklerinin ölçülmesi.

- Depolama test takımında ise bilgisayarın depolama sürücülerine yönelik işyükleriyle test ediliyor.

SSD depolama sürücüleri gibi donanımsal yenilikler ve netbook'lardan tabletlere kadar yeni oluşan form faktörleriyle birlikte bugün kurumlar ve ev kullanıcıları için hazır olan bilgisayar performansının aralığı ciddi şekilde arttığını belirten Futuremark, PCMark 7 ile bilgisayarların isabetli şekilde test edilmesi ve karşılaştırılmasını amaçlıyor.

Futuremark, PCMark 7'nin çıkış tarihi ve fiyatını ise henüz açıklamadı ancak uygulamanın çok yakında kullanıcılarla buluşacağını belirtti.