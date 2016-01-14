Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule

Onlarca farklı alanda kullanılan Drone'lar bu kez ambulansa dönüşüyor. İsrail'li Tactical Robotics'in geliştirdiği yeni Ambulans Drone modeli adeta gelecekten bir parça gibi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule
 
Drone'ların kullanım alanları saymakla bitmiyor. Bugüne kadar askeri alanlardan kargo taşımacılığına, arama kurtarma çalışmalarından ulaşıma kadar çok farklı alanlarda geliştirilmiş drone modellerini gördük. İsrail merkezli Tactical Robotics ise bu alanlardan bazılarını harmanlayarak geliştirdikleri yine drone'u tanıttı.

AirMule adı verilen drone oldukça büyük bir yapıya sahip ve iki insanı taşıyabiliyor. "Ambulans Drone" olarak tanıtılan modelin önceliği aciliyet gereken durumlarda yaralıları hızlı bir şekilde taşıyarak ilk müdahale süresini azaltmak. 450 Kilogram ağırlıkta (2 Kişi ve bazı ekipmanlar) 50 kilometrelik mesafe katedebilen drone görünüm itibariyle de adeta gelecekten bir kesit sunuyor. 

Helikopterlerin iniş alanının kısıtlı olması da bu drone'un önemini arttıran bir diğer önemli unsur. Dikine kalkış ve iniş yapabilen AirMule bu sayede çok zor alanlardan yaralıları kurtarabilecek. Otonom gidişin eklenmesiyle birlikte drone içerisinde eğitimli bir doktorun taşınması da büyük avantaj sağlayabilir. Bu sayede drone otomatik olarak ilk kalkış noktasına dönerken doktorun da yaralıya müdahale etme şansı olacaktır.

https://www.newsledge.com/airmule-drone-vtol/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UML 3 yıl en beğenilen
Kota sorunu olanlar videoya bakmasın, uçamayan bi alet var ortada, dengesini de sağlayamıyor gibi. 2 pervane takan Drone geliştirdik diyo
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
iyi calisma yapilmis, ilgi gorecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 3 yıl
Otonom drone'lar gerçekten çok fantastik geliyor insana. Yıllardır bilimkurgu sinemalarında ve çizgi filmlerde izlediğimiz makinelere artık çok yakın gibiyiz. Özellikle Çin'de geliştirilen CES fuarında tanıtılan tek kişilik drone bu anlamda büyük bir çığır açıyor:

chip.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Tipi korkunç olmuş. Buna kimse güvenmez.

Daha başlangıç. Pil ve metalürjinin çok çok daha gelişmesi gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Mesafe ihtiyacı olmadan havalanabilen yolcu uçaklarının önünü açarsa bu drone işi en iyisi olur. Bir çok kaza bu saçma kalkış işlemi yüzünden gerçekleşiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
gitti geldi şarjı bitti :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 3 yıl en beğenilen
Kota sorunu olanlar videoya bakmasın, uçamayan bi alet var ortada, dengesini de sağlayamıyor gibi. 2 pervane takan Drone geliştirdik diyo
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Live Photos'a Samsung'dan cevap: Vivid Photo 3 yıl Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90 3 yıl Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S 3 yıl Samsung Galaxy J1 modeli, 2016 sürümüyle karşınızda 3 yıl Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı 3 yıl Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek 3 yıl Sayılarla CES 2016 3 yıl Tizen'li Samsung Z3 Avrupa pazarına açılıyor 3 yıl Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi" 3 yıl Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım 3 yıl Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı 3 yıl Birinci Nesil iPhone’da bugünün web siteleri nasıl görünüyor? 3 yıl LeTv oldu LeEco 3 yıl Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar" 3 yıl 2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor 3 yıl AnTuTu 2015 testlerinin kralı iPhone 6S Plus 3 yıl 11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil 3 yıl Trend Micro şifre yöneticisinde büyük açık 3 yıl Microsoft Uyarıyor: Internet Explorer'ı kullanmasanız da 11. sürüme güncelleyin 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule Sonraki Google, Cardboard VR'da daha iyi ses deneyimi sunmayı planlıyor 3 yıl Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak 3 yıl 19 yaşındaki öğrenciden robot avukat 3 yıl Google'dan Android'e yeni başlayanlara 10 ipucu 3 yıl Yeni gelişmeyle "beyin dalgaları" her yerde ölçülebiliyor 3 yıl LG G5, ilginç bir kapak tasarımıyla gelebilir 3 yıl Outlook toplantılarınızı Skype çağrısına dönüştürün 3 yıl Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok 3 yıl Sony'den akıllı ışık 3 yıl Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok 3 yıl Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş 3 yıl Huawei Nexus 6P mercek altında: "Saf Android ve güçlü donanım" 3 yıl Apple CarPlay hangi araçlarda var? 3 yıl Synaptics dokunmadan kontrol edilebilen hologram teknolojisini tanıttı 3 yıl İlk Mini-STX anakartlar yolda 3 yıl iPhone için AMOLED ekran iddiaları güçleniyor 3 yıl Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3 3 yıl Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın 3 yıl PC satışları tarihi düşüş yaşıyor 3 yıl DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim