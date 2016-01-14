Fütüristik tasarıma sahip Ambulans Drone: AirMule

Drone'ların kullanım alanları saymakla bitmiyor. Bugüne kadar askeri alanlardan kargo taşımacılığına, arama kurtarma çalışmalarından ulaşıma kadar çok farklı alanlarda geliştirilmiş drone modellerini gördük. İsrail merkezli Tactical Robotics ise bu alanlardan bazılarını harmanlayarak geliştirdikleri yine drone'u tanıttı.

Helikopterlerin iniş alanının kısıtlı olması da bu drone'un önemini arttıran bir diğer önemli unsur. Dikine kalkış ve iniş yapabilen AirMule bu sayede çok zor alanlardan yaralıları kurtarabilecek. Otonom gidişin eklenmesiyle birlikte drone içerisinde eğitimli bir doktorun taşınması da büyük avantaj sağlayabilir. Bu sayede drone otomatik olarak ilk kalkış noktasına dönerken doktorun da yaralıya müdahale etme şansı olacaktır.

https://www.newsledge.com/airmule-drone-vtol/

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AirMule adı verilen drone oldukça büyük bir yapıya sahip ve iki insanı taşıyabiliyor. "Ambulans Drone" olarak tanıtılan modelin önceliği aciliyet gereken durumlarda yaralıları hızlı bir şekilde taşıyarak ilk müdahale süresini azaltmak. 450 Kilogram ağırlıkta (2 Kişi ve bazı ekipmanlar) 50 kilometrelik mesafe katedebilen drone görünüm itibariyle de adeta gelecekten bir kesit sunuyor.