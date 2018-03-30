General Mobile GM 5 Plus için Android Oreo güncellemesi yayınlandı

Teknoloji Editörü
GM 5 Plus kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi uzun bir bekleyişin ardından yayınlandı. Daha önce güncellemenin Şubat ayı içerisinde yayınlayacağını açıklayan General Mobile, yaşanan aksaklıklardan dolayı planlanan güncelleme tarihini 31 Mart olarak değiştirmişti.
Twitter'dan müjdeli haberi veren General Mobile, "İşte beklenen gün geldi! GM 5 Plus modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayında! Tüm GM 5 Plus kullanıcıları kademeli olarak Android 8.0 Oreo sahibi olacaklar!" Tweet'ini paylaştı.
Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına henüz ulaşmadığını belirtse de güncelleme, cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor. Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını izleyerek Oreo güncellemesinin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
https://twitter.com/generalmobile/status/979753354988580864 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Direk Google'ın San Francisco'daki ofisini ara! (+1 415-736-0000) Nexus destek hattından sor Android One niye bu halde diye... Destek veremiyoruz diyecekler, ısrar edeceksin, sana fakir muamelesi yapa yapa gerçekleri anlatacaklar.
YA yalan söylüyorsun da bu insanlar bukadar salakmı, aptalmı, gerizekalımı arkadaş ayıp ya
iphone bile bile yavaşlattığını itiraf ediyor. Sıkıntı yok.
samsungun 2500 - 3000 liralık yeni cihazlarına android 8 gelmemiş daha. sıkıntı yok.
lg güncellemeyi geç verenlerden. sıkıntı yok.
ama general mobil taa 3 yıllık telefona gm5 android 8 güncellemesi verince "geç kaldı" deniliyor.
2500 -3000 tl lik samsunglar yada LG modelleri cıktıgında şirketin CEO su cıkıp Türkiyede güncellemeleri ilk bu cihazlar alacak cıktıktan sonra en geç 2 hafta sonra elinizde olacak diye söz vermiyor.
General Mobile gm5 plus Nisan 2016 da piyasaya cıktı yani daha 2 yılı bile doldurmadı... KUllanma klavuzunda yazan şeyi de size yollayayım acaba bahsettiğiniz cihazların kullanma klavuzunda bunlar yazıyormu...
Diğer konu sen güncellemeyi ilk vereceğim diye söz veriyorsun tutamıyorsun ne bir özür ne bir acıklama yapmıyorsun kullanıcıyı salak yerine koyar gibi MÜJDE başlıgıyla 6 ay sonra ya güncelleme tarihi veriyorsun...
6ay geçiyor güncelleme tarihi geliyor ne bir acıklama ne bir özür yine yok 1 ay sonraya erteliyorsun onunda son gününe....
Oda geçiyor güncelleme zamanı geliyor güncelleme yayında diyorsun...
18 saat geçiyor resmi Instagram hesabına bin küsür msj atılmıs gelen yok
40bin kişilik facebook grubumuzda alan yok
21bin kişilik diğer facebook grubunda alan yok
resmi facebook grubunda alanyok
Forumdonanım haber gm5 plus grubundan alan yok...
İLk defa güncelleme gelmiyor yayında denildiğinde en azından bu gruplardan birkaç kişiye gelmesi gerekiyordu dolayısıyla 31 mart diye söz verdikleri için yayında dediler ama henüz yayınlamadılar buda çok net...
Şİmdi tüm bunları bir araya koydugunuzda kullanıcı isyan ediyor. Verilen sözleri tutmayan sürekli yalan söyleyen kullanıcıyı salak yerine koyan bir firmadan bahsediyoruz.
Umarım anlamışssınızdır tepkinin sebebini
millet sallıyor bir siz biliyorsunuz. Sanki babanızın oğluna geldi güncelleme.
O yüzden 30 mart saat 18 civarlarında güncelleme yayında haberi yayınladılar. teknoloji sitelerinede haber yaptırdılar.
Tabiki güncelleme falan yayınlanmadı. KADEMELİ lafıyla nasıl olsa biz durumu idare ederiz sözümüzüde tutmuş gibi görününmüş olurz dediler...
YAni kullanıcı salak, kullanıcı gerizekalı, kullanıcının hiç bir şeyden haberi yok, biz bu salak kitleyi her türlü kandırırız diye düşündüler...
Gördüğünüz gibi kimse yemedi. Bu güncellemeyi bekleyen zaten kırsaldaki dayı değil. En kötü burada sosyal medyada ne oluyor ne bitiyor acıp okuyup takip eden kitle... %99 luk bir grubun güncelleme dagıtıldıktan 18 saat sonra bile henüz kimseye gelmemiş oldugunu görüp olayın bir YALAN dan ibaret oldugunu anlaması bizim için sevindirici.
Güncelleme elbet gelecek bu satten sonra geri dönüşü olmaz diye başlayacaktım lakin karşıdaki firmanın GM oldugunu ve her an herşey beklenmesi gerektiği geldi bir an aklıma...
YA düşünün dün msj atıyorlar net tarih belli değil, çalışmalar sürüyor, henüz bir bilgi iletilmedi diyor müşteri hizmetleri. Sonra tam mesai sonuna dogru birden güncelleme yayınlandı haberi patlıyor her yerde...
YA gerçekten bizi bukadar salakmı sanıyor bunlar gerçekten bu şekilde yırta bileceğinimi sanıyorlar... YAni son darbeyi kendi kendine vurmak buna denir işte. YArın gerçekten dagıttıgında bile artık kimse sevinmeyecek güncelleme geldiğine...
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