General Mobile GM 5 Plus için Android Oreo güncellemesi yayınlandı

GM 5 Plus kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi uzun bir bekleyişin ardından yayınlandı. Daha önce güncellemenin Şubat ayı içerisinde yayınlayacağını açıklayan General Mobile, yaşanan aksaklıklardan dolayı planlanan güncelleme tarihini 31 Mart olarak değiştirmişti.

Twitter'dan müjdeli haberi veren General Mobile, "İşte beklenen gün geldi! GM 5 Plus modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayında! Tüm GM 5 Plus kullanıcıları kademeli olarak Android 8.0 Oreo sahibi olacaklar!" Tweet'ini paylaştı.

Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına henüz ulaşmadığını belirtse de güncelleme, cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor. Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını izleyerek Oreo güncellemesinin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

https://twitter.com/generalmobile/status/979753354988580864