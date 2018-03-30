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General Mobile GM 5 Plus için Android Oreo güncellemesi yayınlandı

General Mobile, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi paylaştı. GM 5 Plus kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi nihayet yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
15,7b
1
36
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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GM 5 Plus kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi uzun bir bekleyişin ardından yayınlandı. Daha önce güncellemenin Şubat ayı içerisinde yayınlayacağını açıklayan General Mobile, yaşanan aksaklıklardan dolayı planlanan güncelleme tarihini 31 Mart olarak değiştirmişti.
 
Twitter'dan müjdeli haberi veren General Mobile, "İşte beklenen gün geldi! GM 5 Plus modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayında! Tüm GM 5 Plus kullanıcıları kademeli olarak Android 8.0 Oreo sahibi olacaklar!" Tweet'ini paylaştı. 
Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına henüz ulaşmadığını belirtse de güncelleme, cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor. Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını izleyerek Oreo güncellemesinin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

https://twitter.com/generalmobile/status/979753354988580864 Yorum Yaz
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cronaldo2 1 yıl en beğenilen LittleMonster
Hakkini aramayi aglamak olarak nitelendirdiniz ya helal olsun. Verilen sozlerin tutulmamasi hosunuza gidiyor sanirim.
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The.ExpertD 1 yıl
"Güncelleme yayında" dediler, saatler oldu ama alan 1 kişi bile yok. Böyle ciddiyetsiz bir firmadan BİR BARDAK SU BİLE ALMAYIN ALDIRMAYIN.
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bulenttalay 1 yıl
General Mobile pişmanlıktır.
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Tüketici Yandaşı 1 yıl
Bu arada güncelleme mükemmel olmuş. Keşke 8.1 için uğraşılabilseymiş bu kadar. Niye veremedikleri de belli gerçi. Söyleyeni dövüyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
android "coming so"one 8.1 yayinlandi bunlar 8 veriyor. Diger modellere ne zaman verecek. SDN Cem kucukyilmsz bile elestirmisti. Bu Adam yerli tekefon incelrmesinde modeli begenmeyip cok kiral kutu yapmislar diyecek kadar teknolojiden anlayan
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Tüketici Yandaşı 1 yıl DH Misafiri
Ne General Mobile'a sor ne de Google Türkiye'ye!
Direk Google'ın San Francisco'daki ofisini ara! (+1 415-736-0000) Nexus destek hattından sor Android One niye bu halde diye... Destek veremiyoruz diyecekler, ısrar edeceksin, sana fakir muamelesi yapa yapa gerçekleri anlatacaklar.
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DH Misafiri 1 yıl
4 Nisan güncelleme hala gelmedi böyle bir şey yok
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wolkan60 1 yıl
istermisiniz bunların hesaplarını hackeyip trollesinler :D
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cronaldo2 1 yıl
Hala gelen 1kisi yok
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oskurrr 1 yıl
Şimdi ilk gün %5 e vericez muhabbeti vardı değilmi hadi hesaplayalım. cihaz 250.000 satmış olsun( çok daha fazladırya) %5'i 12500 kişi eder. 2. günün içindeyiz 15000 kişi diyelim.. 15000 kişi şuana kadar güncellemeyi aldı ve bunların arasında hiç GM ınstagramına msj atan yok, resmi facegrubuna yazan yok, 40 bin kişilik bu guruptan 1 Allah'ın kulu yok, 21bin kişilik diğer gruptan yok, forum donanım haberden yok... bu 15bin kişi uzaylı sanırım marstan başladılar dagıtmaya...
YA yalan söylüyorsun da bu insanlar bukadar salakmı, aptalmı, gerizekalımı arkadaş ayıp ya
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zolzauza 1 yıl
General mobile alacağıma gider 3310 alırım daha iyi en azından sağlam :)
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hanahmet 1 yıl
Anlamadım yani.
iphone bile bile yavaşlattığını itiraf ediyor. Sıkıntı yok.
samsungun 2500 - 3000 liralık yeni cihazlarına android 8 gelmemiş daha. sıkıntı yok.
lg güncellemeyi geç verenlerden. sıkıntı yok.
ama general mobil taa 3 yıllık telefona gm5 android 8 güncellemesi verince "geç kaldı" deniliyor.
2 Yanıt Yanıtla +8
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oskurrr 1 yıl hanahmet
Iphone un politikası o kendi arayüzünü kullanan androidler yada Iphone lar dışında saf androidde böyle bir durum sözkonusu değil.
2500 -3000 tl lik samsunglar yada LG modelleri cıktıgında şirketin CEO su cıkıp Türkiyede güncellemeleri ilk bu cihazlar alacak cıktıktan sonra en geç 2 hafta sonra elinizde olacak diye söz vermiyor.
General Mobile gm5 plus Nisan 2016 da piyasaya cıktı yani daha 2 yılı bile doldurmadı... KUllanma klavuzunda yazan şeyi de size yollayayım acaba bahsettiğiniz cihazların kullanma klavuzunda bunlar yazıyormu...
Diğer konu sen güncellemeyi ilk vereceğim diye söz veriyorsun tutamıyorsun ne bir özür ne bir acıklama yapmıyorsun kullanıcıyı salak yerine koyar gibi MÜJDE başlıgıyla 6 ay sonra ya güncelleme tarihi veriyorsun...
6ay geçiyor güncelleme tarihi geliyor ne bir acıklama ne bir özür yine yok 1 ay sonraya erteliyorsun onunda son gününe....
Oda geçiyor güncelleme zamanı geliyor güncelleme yayında diyorsun...
18 saat geçiyor resmi Instagram hesabına bin küsür msj atılmıs gelen yok
40bin kişilik facebook grubumuzda alan yok
21bin kişilik diğer facebook grubunda alan yok
resmi facebook grubunda alanyok
Forumdonanım haber gm5 plus grubundan alan yok...
İLk defa güncelleme gelmiyor yayında denildiğinde en azından bu gruplardan birkaç kişiye gelmesi gerekiyordu dolayısıyla 31 mart diye söz verdikleri için yayında dediler ama henüz yayınlamadılar buda çok net...
Şİmdi tüm bunları bir araya koydugunuzda kullanıcı isyan ediyor. Verilen sözleri tutmayan sürekli yalan söyleyen kullanıcıyı salak yerine koyan bir firmadan bahsediyoruz.
Umarım anlamışssınızdır tepkinin sebebini
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Mr. Angelo 1 yıl hanahmet
Android One projesi kapsamında olduğundan beklentiler de bu yönde oluyor. İlk cümlede yazdığınız gibi siz olayı anlamamışsınız.
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balcis 1 yıl
“Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına henüz ulaşmadığını belirtse de güncelleme, cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor.”
millet sallıyor bir siz biliyorsunuz. Sanki babanızın oğluna geldi güncelleme.
1 Yanıt Yanıtla +2
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oskurrr 1 yıl balcis
Bu msj dün akşam yayınlandı... Adamlar ta ozamandan önlemini almışlar bu durum için :) ozamandan bu zamana resmi sayaflarda ve diğer sosyal medya gruplarında gelen bir Allah'ın kulu yok. uzaydan başladılar heralde güncellemeye
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oskurrr 1 yıl
31 Marta kadar dediler...
O yüzden 30 mart saat 18 civarlarında güncelleme yayında haberi yayınladılar. teknoloji sitelerinede haber yaptırdılar.
Tabiki güncelleme falan yayınlanmadı. KADEMELİ lafıyla nasıl olsa biz durumu idare ederiz sözümüzüde tutmuş gibi görününmüş olurz dediler...
YAni kullanıcı salak, kullanıcı gerizekalı, kullanıcının hiç bir şeyden haberi yok, biz bu salak kitleyi her türlü kandırırız diye düşündüler...
Gördüğünüz gibi kimse yemedi. Bu güncellemeyi bekleyen zaten kırsaldaki dayı değil. En kötü burada sosyal medyada ne oluyor ne bitiyor acıp okuyup takip eden kitle... %99 luk bir grubun güncelleme dagıtıldıktan 18 saat sonra bile henüz kimseye gelmemiş oldugunu görüp olayın bir YALAN dan ibaret oldugunu anlaması bizim için sevindirici.
Güncelleme elbet gelecek bu satten sonra geri dönüşü olmaz diye başlayacaktım lakin karşıdaki firmanın GM oldugunu ve her an herşey beklenmesi gerektiği geldi bir an aklıma...
YA düşünün dün msj atıyorlar net tarih belli değil, çalışmalar sürüyor, henüz bir bilgi iletilmedi diyor müşteri hizmetleri. Sonra tam mesai sonuna dogru birden güncelleme yayınlandı haberi patlıyor her yerde...
YA gerçekten bizi bukadar salakmı sanıyor bunlar gerçekten bu şekilde yırta bileceğinimi sanıyorlar... YAni son darbeyi kendi kendine vurmak buna denir işte. YArın gerçekten dagıttıgında bile artık kimse sevinmeyecek güncelleme geldiğine...
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