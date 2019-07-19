GM 9 Pro Android Q ile karşınızda

General Mobile GM 9 Pro’nun Android Q Beta güncellemesi bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan formlar aracılığıyla kayıt yapan kullanıcılar Android Q Beta’yı cihazlarına yükleyebilecekler. Biz de GM 9 Pro’ya Android Q Beta kurulumu yaparak sizler için yeni sürümü deneyimledik.

Android Q’nun tüm yetenekleri sunuluyor

Android One programına dahil olan General Mobile, Android Q Beta güncellemesi ile yeni sürümün tüm özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Temmuz güvenlik yamasını da içinde bulunduran beta sürümünde, alışık olduğumuz saf arayüz bizleri karşılıyor. Ancak bildirim çubuğunu indirdiğinizde ilk farklılıklar gün yüzüne çıkıyor. Bildirim çubuğu tasarımı Pie’a benzese de buradaki renk şemasını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mavi, mor, yeşil, siyah vb. seçenekler bunlardan bazıları.

Ayarlar kısmına girdiğimizde ise genellikle paylaşılan verilere yönelik önemli değişimler bizleri karşılıyor. Mesela Gizlilik bölümü buna örnek olarak verilebilir. Kişisel verilerinizin paylaşımı konusunda daha ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir uygulama sizden konum izni istediğinde artık “Yalnızca uygulama kullanılırken izin ver” seçeneğini tercih edebilirsiniz. Tüm bu yeniliklerin arasında en çok merak edileni hiç şüphesiz sistem çapında karanlık mod. Ayarlardan karanlık modu aktifleştirdiğiniz zaman artık hem tüm arayüz hem de uyumlu uygulamalar karanlık moda geçiş yapıyor.

Android Q’nun diğer pek çok özelliğini GM 9 Pro’nun yeni beta sürümünde deneyebilirsiniz. Bunlardan bazılarını QR kod ile Wi-Fi şifresi paylaşımı, tuş kullanmadan hareketle gezinme seçeneği, yeni paylaşım menüsü vb. şeklinde sıralayabiliriz. Bitmiş bir sürüm olmadığı için Android Q ile değişen uygulama bilgileri menüsü gibi bazı yerlere giriş yapamadık. Haberin en altında bulunan galeriden GM 9 Pro Android Q Beta ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.

Son olarak GM 9 Pro Android Q Beta süreci için kayıt yaptırmış ve telefonuna yüklemeyi düşünenlerin birçok hatayla karşılaşacaklarını belirtelim. Örneğin kamera uygulamasında yakınlaştırma yapmaya çalıştığınızda uygulama kapanıyor. Chrome tarayıcısında kullanıcı girişi yapamama, ayarlar kısmında henüz açılmayan bölümler şeklinde liste uzuyor. Kısa süreli deneyimimde, benim en çok karşılaştığım sorun ise Google Play’den uygulamaya yükleyememe oldu. Uygulama yüklemeye çalışırken telefonun kendini kapatması gibi durumlarla karşılaştım. Hatta daha sonrasında Wi-Fi ağına bağlanmakta problem yaşadım. Mobil veri ile güncellemeleri yapıp telefonu birkaç kez yeniden başlatmam sonucunda tekrar Wi-Fi’ye bağlanabildim.

Ayrıca Bkz.

"General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı"

Kısacası Beta sürümü olması sebebiyle benzeri hatalara karşı hazırlıklı olmanız gerektiğini tekrardan belirtelim. Galeride bulunmayan farklı yerlerin resimleri veya diğer detaylar hakkında sorularınızı haberimizin altındaki yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.