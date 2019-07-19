General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı

General Mobile’ın GM 9 Pro ve GM 8 modelleri için Android Q Beta güncellemesi müjdesini sizlere dağıtılmaya başlandı. Mail adreslerinizi kontrol ederek Android Q Beta’sını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta’ınvemodelleri için Android Q Beta güncellemesi müjdesini sizlere aktarmıştık . An itibariyle beta süreci için kaydolan kullanıcılara güncelleme. Mail adreslerinizi kontrol ederek Android Q Beta’sını indirebilirsiniz.

Hatalarla karşılaşmanız mümkün

Gönderilen mail içerisinde Android Q Beta için indirme bağlantısına ek olarak geri bildirim ve bilinen hatalar gibi bağlantılar da bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Beta sürümü olması sebebiyle birçok hata ile karşılaşmanız mümkün. Örneğin gönderilen mail içerisinde yer alan bilinen hatalar dosyasında, Google Chrome tarayıcısında oturum açılamadığından bahsediliyor. Buna benzer birçok hatanın çözümünü verilen bağlantılardan inceleyebilirsiniz.

Kısacası yeni sürümü ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız bu tarz hatalarla karşılaşacağınızı bilmeniz oldukça önemli. Ayrıca telefonunuz içerisindeki tüm veriler silineceğinden, yedek almayı unutmamalısınız.

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Android One programına dahil olan GM 9 Pro, Android Pie işletim sistemi için de benzeri bir beta programına dahil edilmişti. Ancak hatırlarsanız Android Pie’ın final sürümü oldukça gecikti. Android Q’da durumun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Her ne olursa olsun Android Q çalışmalarının çoğu üreticiden erken başlaması sevindirici.