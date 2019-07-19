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General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı

General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta sürümü dağıtılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta kayıt işlemini tamamlayan kullanıcıların mail adreslerine yeni sürüm yollandı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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General Mobile GM 9 Pro için Android Q Beta dağıtılmaya başlandı
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Geçtiğimiz hafta General Mobile’ın GM 9 Pro ve GM 8 modelleri için Android Q Beta güncellemesi müjdesini sizlere aktarmıştık. An itibariyle beta süreci için kaydolan kullanıcılara güncelleme dağıtılmaya başlandı. Mail adreslerinizi kontrol ederek Android Q Beta’sını indirebilirsiniz.

Hatalarla karşılaşmanız mümkün

Gönderilen mail içerisinde Android Q Beta için indirme bağlantısına ek olarak geri bildirim ve bilinen hatalar gibi bağlantılar da bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Beta sürümü olması sebebiyle birçok hata ile karşılaşmanız mümkün. Örneğin gönderilen mail içerisinde yer alan bilinen hatalar dosyasında, Google Chrome tarayıcısında oturum açılamadığından bahsediliyor. Buna benzer birçok hatanın çözümünü verilen bağlantılardan inceleyebilirsiniz.

Kısacası yeni sürümü ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız bu tarz hatalarla karşılaşacağınızı bilmeniz oldukça önemli. Ayrıca telefonunuz içerisindeki tüm veriler silineceğinden, yedek almayı unutmamalısınız.

Ayrıca Bkz. "Plants vs. Zombies 3 resmen duyuruldu"

Android One programına dahil olan GM 9 Pro, Android Pie işletim sistemi için de benzeri bir beta programına dahil edilmişti. Ancak hatırlarsanız Android Pie’ın final sürümü oldukça gecikti. Android Q’da durumun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Her ne olursa olsun Android Q çalışmalarının çoğu üreticiden erken başlaması sevindirici.


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Kefelon 39 dk.
Kendi cihazıma kurulumu tamamladım arkadaşlar. Birazdan ekran görüntüleri ve ilk izlenimlerimle ilgili yeni bir haber hazırlayacağım.
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Whippoorwill 1 dk.
Bekliyoruz.
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smart1978 52 dk.
BETA dan cikip Final surumune kadar Ocak ayini bulur :) .. Google Agustos ta Final surumunu yayinlayacak ta ...
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WaylandIZMIR 52 dk.
Edit: Haberi hatalı okumuşum
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NevermoreTR 50 dk. WaylandIZMIR
Yalnız bu Android 10
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