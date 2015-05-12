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G.SKILL, 3666MHz saat hızına ulaşabilen Ripjaws 4 Serisi yeni bellek kitini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Oğuz Avcı
Editör
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G.SKILL, 3666MHz saat hızına ulaşabilen Ripjaws 4 Serisi yeni bellek kitini duyurdu
Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden G.Skill şimdiye kadarki en yüksek saat hızına sahip Ripjaws 4 serisi belleklerini duyurdu. 3666MHz saat hızına ulaşabilen DDR4 bellekler ayrıca 1.35V çalışma gerilime sahipler.
İlk olarak DDR4 teknolojisinden kısaca bahsetmek gerekirse yeni teknoloji DDR3 belleklere göre daha fazla bellek modül içerebiliyor, bu da tek bir modülde daha yüksek bellek kapasitesi sağlanabileceği anlamına geliyor. Çalışma gerilimi ile de avantaj sağlayan DDR4 ile bellekler maksimum 1.2-1.35 V gerilim ile çalışabiliyor. DDR3 bellekler ile kıyaslayacak olursak bu belleklerin çalıştıkları gerilim değerleri 1.35-1.65 V arasındaydı. Ayrıca transfer hızı konusunda da eski teknolojiye göre daha avantajlı olan DDR4 bellekler ağır yük gerektiren programlar arası geçiş yaparken yavaşlamaların da önüne geçmeyi amaçlıyor.
G.Skill'in yeni bellek kitine dönecek olursak 4x4GB dört kanal şeklinde 16GB bellek kapasitesi sunabilen bellek kiti İntel'in X99 platformu ve Gigabyte X99 SOC Champion anakartı ile uyumlu çalışabiliyor. Ripjaws 4 serisi yeni bellekler 2014 yılının Ağustos ayından beri piyasada olan DDR4 bellekler arasında en yüksek saat hızına ulaşabilen kit olmasıyla dikkat çekiyor.

İntel'in XMP 2.0 standardına sahip bellek kiti ömür boyu garantiye sahip. G.Skill ise henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi konularda net bir bilgi paylaşmadı.

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selahattın ısık 4 yıl
O voltajla bu hizda calisiyorsa ya mukemmek bir is cikarilmis yada gecikme zamankamalari ucmustur.Tabi verilmesi geteken bu bilgi haberde yer almadigindan yorum yapamiyoruz...
O voltajla bu hizda calisiyorsa ya mukemmek bir is cikarilmis yada gecikme zamankamalari ucmustur.Tabi verilmesi geteken bu bilgi haberde yer almadigindan yoru...
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
4gb 1033 mhz çift kanal ddr3 ramlerimle mutluyum








1600 mhz bile şu an için yeterliyken bu ekstrem olmuş, ha kötü mü olmuş? Tabiki kötü olmamış. Sadece son kullanıcıyı pek ilgilendirmiyor, profesyoneller için biçilmiş kaftan
4gb 1033 mhz çift kanal ddr3 ramlerimle mutluyum1600 mhz bile şu an için yeterliyken bu ekstrem olmu...
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FIRAT_G_ 4 yıl
Bu ram ın parasına sistem dizilir. Eğer prof amaçlı pc kullanıp para ve zaman kazanma durumu yoksa külliyen israftır. O paraya oküz alınır oküz
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Mr.ED 4 yıl
APU sistemler için can simidi olur. Fiyatları ile de soğut ayran içilmesi lazım. Oldu sana simit ayran.
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huhuq 4 yıl
gskill çıtayı yükseltiyor
. 4000e dayanacak sanırım
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SEO-Uzmanı 4 yıl
teoride %200 performans ama gel görki pratikte +2 fps yi zor görürsünüz :)
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sepchevsky 4 yıl
Darboğazın bellek hızı olduğu durumlar son derece kısıtlı oyun amaçlı kullanımda, şayet yüklü miktarda yazma/okuma yapılan uygulamalarda elbet bir fark görülür. Oyun için gecikme ve command rate frekanstan daha büyük fark gösterir, tecrübeyle sabittir.
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Maxthon 4 yıl
Bunları oyuncılar alıpta boşa para vermesin ya Hu, bunlar render alanların işine yarar.
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Gandalf81 4 yıl
3666Mhz ile çalışırken o voltaj çok iyi adamlar yapmış.
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cansev07 4 yıl
Tolgá
Orijinalden alıntı: simbolmina DDR4 şimdilik sadece 99 serisi anakartlarda ve 2011 chipsetleri ile kullanılabiliyor değil mi?
evet.

Öyle dersek yanlış olur aslında. X79 chipset anakartlar da 2011 socket ama ddr4 desteği yok
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MühendisMurat 4 yıl
3000 TL + rahat.
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bodyman700 4 yıl
dile kolay tam 4 aydır ramlerle alakalı hiçbir haber yokmuş... sevindim valla :D
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alito 4 yıl
dovahkiin_16
DDR2 800 vs DDR3 3666 mhz oyunlarda nasıl bir performans farkı yaratırdı acaba merak ediyorum. Şahsi fikrim 3-5 fps arası olacağı yönünde ama (APU hariç), merak işte

RAM modüllerinin oyunlarda Fps ile ilgili bir avantajı yoktur. Oyunlardaki Fps farkı, başta GPU olmak üzere CPU performansına bağlı olarak değişir. RAM sadece geçici hafıza olarak datayı daha hızlı işlemek ve tekrar erişmek için kullanılır.
RAM'lerin avantajı Render programlarında daha belirgin olarak ortaya çıkar. Ne kadar yüksek boyutta RAM olursa, işlenecek veriyi işlemciye taşımakta o kadar hızlı olur.
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dovahkiin_16 4 yıl alito
Söyledikleriniz bildiğim şeyler ve genelde doğru, ama bir konuda yanılıyorsunuz. Oyunlarda ufak fps farkları yaratırlar. Bellek hızı farkı ya da CL farkları etkili olurlar. Her ne kadar cpu ve ekran kartına göre çok minik olsa da. Zaten bu yuzden ddr2 800 vs ddr3 3666 mhz herhalde 3-5 fps oynar şeklinde yorum yaptım.

Günümüz Apu'larını es geçersek buyrun oyun testleri, üstelik birbirine daha yakın ddr3 1333/1600 mhz ile ddr 2 800 mhz karşılaştırılmış:

anandtech.com/...

thebuzzmedia.com/...

Günümüzü ilgilendiren testleri bulamadım, onlara da bakmak lazım.. Son olarak render ve benchmark söz konusu olunca fark biraz açılabilir o yüzden gerek görmedim onları eklemeye.

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Lazeran 4 yıl
intel kendi en üst seviye işlemcilerinde en fazla 1866mhz ddr4 bellekleri destekliyor frekans artarken zamanlamalarda birlikte arttığından sağlayacağı performans törpülenmiş oluyor ddr3 zamanında standart 1600mhz idi ddr4 yaygınlaştığında da 1866 önereceğiz aynı performans verecek belleğe 2 katı para vermek ne kadar mantıklı tartışılır.
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FIRAT_G_ 4 yıl
Bu ram ın parasına sistem dizilir. Eğer prof amaçlı pc kullanıp para ve zaman kazanma durumu yoksa külliyen israftır. O paraya oküz alınır oküz
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killnOd 4 yıl
Bakalim ddr4-4000mhz 1.2v lar kac sene sonra yayginlasacaklar.ddr4 ler suanki halleriyle hem pahalilar hemde ddr3 lerle basetmeye calisiyorlar.
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