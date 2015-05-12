G.SKILL, 3666MHz saat hızına ulaşabilen Ripjaws 4 Serisi yeni bellek kitini duyurdu

Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden G.Skill şimdiye kadarki en yüksek saat hızına sahip Ripjaws 4 serisi belleklerini duyurdu. 3666MHz saat hızına ulaşabilen DDR4 bellekler ayrıca 1.35V çalışma gerilime sahipler.

İlk olarak DDR4 teknolojisinden kısaca bahsetmek gerekirse yeni teknoloji DDR3 belleklere göre daha fazla bellek modül içerebiliyor, bu da tek bir modülde daha yüksek bellek kapasitesi sağlanabileceği anlamına geliyor. Çalışma gerilimi ile de avantaj sağlayan DDR4 ile bellekler maksimum 1.2-1.35 V gerilim ile çalışabiliyor. DDR3 bellekler ile kıyaslayacak olursak bu belleklerin çalıştıkları gerilim değerleri 1.35-1.65 V arasındaydı. Ayrıca transfer hızı konusunda da eski teknolojiye göre daha avantajlı olan DDR4 bellekler ağır yük gerektiren programlar arası geçiş yaparken yavaşlamaların da önüne geçmeyi amaçlıyor.

G.Skill'in yeni bellek kitine dönecek olursak 4x4GB dört kanal şeklinde 16GB bellek kapasitesi sunabilen bellek kiti İntel'in X99 platformu ve Gigabyte X99 SOC Champion anakartı ile uyumlu çalışabiliyor. Ripjaws 4 serisi yeni bellekler 2014 yılının Ağustos ayından beri piyasada olan DDR4 bellekler arasında en yüksek saat hızına ulaşabilen kit olmasıyla dikkat çekiyor.



İntel'in XMP 2.0 standardına sahip bellek kiti ömür boyu garantiye sahip. G.Skill ise henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi konularda net bir bilgi paylaşmadı.