GSM Birliği'nin 2012 yılı Global Mobil Ödülleri sahiplerini buldu

GSM Birliği (GSMA), 28 Şubat Salı günü, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlediği etkinlikte Global Mobil Ödülleri'ni bu yıl 17. kez sahipleriyle buluşturdu. Geleneksel hale gelen etkinlikte Komedyen ve Şarkı yazarı Tim Minchin, GSM Oscar'ı olarak nitelendirilen Global Mobil Ödülleri'ni farklı dallarda kazananların tek tek duyurusunu gerçekleştirdi.

Güney Kore merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Samsung, etkinlik kapsamında iki farklı dalda ödüle layık görüldü. Samsung, hem yılın üreticisi ödülünü aldı hem de Galaxy S II sayesinde en iyi akıllı telefon ödülünü kazandı. GSM Birliği'nin tablet cephesindeki seçimi Apple iPad 2'den, alt segment (giriş seviyesi) cep telefonu cephesindeki seçimi ise Nokia C3'ten yana oldu. Ülkemizin önemli operatörlerinden Turkcell ise TıklaKonuş servisi ile ödüle hak kazandı.

Mobil uygulamalara baktığımızda ise GSM Birliği, en iyi uygulama ödülünü Angry Birds Rio'nun geliştiricisi Rovio Entertainment'a verdi. İş dünyasına yönelik en iyi uygulama ödülü ise Citrix Systems'ın Citrix Receiver'ının oldu.

Farklı dallarda ödüllere layık görülen firmaların ve ürünlerinin, hizmetlerinin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.globalmobileawards.com/winners2012.php#