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GSM Birliği'nin 2012 yılı Global Mobil Ödülleri sahiplerini buldu

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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GSM Birliği (GSMA), 28 Şubat Salı günü, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlediği etkinlikte Global Mobil Ödülleri'ni bu yıl 17. kez sahipleriyle buluşturdu. Geleneksel hale gelen etkinlikte Komedyen ve Şarkı yazarı Tim Minchin, GSM Oscar'ı olarak nitelendirilen Global Mobil Ödülleri'ni farklı dallarda kazananların tek tek duyurusunu gerçekleştirdi.
Güney Kore merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Samsung, etkinlik kapsamında iki farklı dalda ödüle layık görüldü. Samsung, hem yılın üreticisi ödülünü aldı hem de Galaxy S II sayesinde en iyi akıllı telefon ödülünü kazandı. GSM Birliği'nin tablet cephesindeki seçimi Apple iPad 2'den, alt segment (giriş seviyesi) cep telefonu cephesindeki seçimi ise Nokia C3'ten yana oldu. Ülkemizin önemli operatörlerinden Turkcell ise TıklaKonuş servisi ile ödüle hak kazandı.
Mobil uygulamalara baktığımızda ise GSM Birliği, en iyi uygulama ödülünü Angry Birds Rio'nun geliştiricisi Rovio Entertainment'a verdi. İş dünyasına yönelik en iyi uygulama ödülü ise Citrix Systems'ın Citrix Receiver'ının oldu.
Farklı dallarda ödüllere layık görülen firmaların ve ürünlerinin, hizmetlerinin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.globalmobileawards.com/winners2012.php# Yorum Yaz
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TaLeNDiL 7 yıl en beğenilen
Mobil dünyasının en önemli ödüllerinden birini de Turkcell'in TıklaKonuş almış ama haberde bahsetmemişsiniz bile, linke tıklayınca gördüm. Avea'nın reklamını alıyorsunuz ok ama bu rakiplerinin başarılarını es geçmenizi gerektirmemeli, ki Türkiye'den bir şirketin burada ödül alması büyük bir haberdir bence.
Mobil dünyasının en önemli ödüllerinden birini de Turkcell'in TıklaKonuş almış ama haberde bahsetmemişsiniz bile, linke tıklayınca gördüm. Avea'nın reklamını al...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DarkEnergy 7 yıl
Ödül alan cihazlar kendi segmentlerinde gerçekten en başarılı cihazlardı. Her ne kadar pahlı bir operatör olsada Turkcell'i de tebrik etmek gerek.
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söny 7 yıl
Samsung gene yaptı yapıcagını topluyor ödülleri
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DH Misafiri 7 yıl
samsungun odul almasi iyi ama biz samsung galaxy s 9000 kullanicilarina ics destegi vermemesi bakimindan orda o firmaya odul vermezdim.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Android'in güç ve kaynak kullanımını İOS ile aynı sanan ileri zekalı bazı arkadaşlar var
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E_Aydin35 7 yıl
Vay Samsung hayırlı olsun emeğinin karşılığı bir ödül değil ama sonuçta büyük bir başarı..:)
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D3XTER 7 yıl
Eee nerede Apülcüler? Nerede o çok olağanüstü 4S?
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dhyorumcusu 7 yıl
Bence ödülleri gerçekten hak edenler almış. Telefon olarak android kullananlar tablet işin içine girdiği zaman ipad'e yöneliyor. S2 yağ gibi kayıyor resmen, ipad2 zaten bu işin öncüsü olmuş durumda, nokia da en güçlü olduğu alanda ödülünü almış. Ancak seneye bu ödüller kökten değişebilir, rekabet ve ürün çeşitliliği çok artıyor.
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Extreme Victory 7 yıl
Hangi Türk firması?
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darktempest 7 yıl
en azından baslıgın sonuna,
klasık haber baslıklarındakı gıbı;
Aralarında 1 Türk fırması da var yazsaydınız peehh
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engurlu 7 yıl
2010 Galaxy S ( eisa )
2011 Galaxy S2 ( " )
2012 Galaxy S2 ( global mobile awards )

iphone 4s , 1 sene öncesinin galaxy s2 sini durduramamış..

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mogosan 7 yıl engurlu
engurlu

2010 Galaxy S ( eisa )
2011 Galaxy S2 ( " )
2012 Galaxy S2 ( global mobile awards )

iphone 4s , 1 sene öncesinin galaxy s2 sini durduramamış..



EE ne yani Hiç bi tablette ipad in yerini dolduramadı ?Hele samsung un yeni çıkaracağı tablet aehuehe şaka gibi.
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TaLeNDiL 7 yıl en beğenilen
Mobil dünyasının en önemli ödüllerinden birini de Turkcell'in TıklaKonuş almış ama haberde bahsetmemişsiniz bile, linke tıklayınca gördüm. Avea'nın reklamını alıyorsunuz ok ama bu rakiplerinin başarılarını es geçmenizi gerektirmemeli, ki Türkiye'den bir şirketin burada ödül alması büyük bir haberdir bence.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Cihaz seçimlerinde nokta atışı yapmışım:p
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