G.Skill, SuperPi 32M testinde dünya rekoru kırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı özel bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Computex 2011 Fuarı'nda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Shamino, Fredyama ve Young Pro rumuzlu profesyonel hız aşırtmacıları standında bir araya getiren G.Skill, 5 dakika 33 saniyelik skoru ile SuperPi 32M testinde en iyi sonuca imza atarak bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Intel'in Sandy Bridge platformu üzerinde gerçekleştirilen çalışmada işlemci olarak çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-2600K (@6GHz) kullanılırken, bellekler ise 2340MHz'de, CL6-9-6-25 1T gibi agresif zamanlamalarda çalıştırılmış. Asus'un P67 çipsetli ROG Maximus IV Extreme anakartı üzerinde gerçekleştirilen ekstrem çalışmada rekor kırabilmek için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldığını görüyoruz.
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Bu alan derken Sandy Bridge işlemciler ile herhalde. Yoksa Super Pi 32M dünya rekoru 5 dakika 13 saniyelik derecesi ile @Hicookie e ait. Aşağıda skor mevcut...
Bu mimari ile Sandy Bridge işlemciler maalesef 5:30 un altına inemeyecek gibi duruyor...
hwbot.org/...
@atiktuk İşlemci performans testleri içerisinde ram performansının en çok etki ettiği test Super Pi 32M testi. İyi bir ram ile, daha yüksek işlemci hızına sahip sistemleri geride bırakabilirsiniz. Bu sebeple Ram markasından söz ediliyor...
king?? fredyama olmasın!!!
murat özsaygılı ve recep istanbul da beraber bench bile aldılar...
Yetkili bir abiye benziyor galiba :)
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