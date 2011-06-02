G.Skill, SuperPi 32M testinde dünya rekoru kırdı

Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı özel bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Computex 2011 Fuarı'nda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Shamino, Fredyama ve Young Pro rumuzlu profesyonel hız aşırtmacıları standında bir araya getiren G.Skill, 5 dakika 33 saniyelik skoru ile SuperPi 32M testinde en iyi sonuca imza atarak bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Intel'in Sandy Bridge platformu üzerinde gerçekleştirilen çalışmada işlemci olarak çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-2600K (@6GHz) kullanılırken, bellekler ise 2340MHz'de, CL6-9-6-25 1T gibi agresif zamanlamalarda çalıştırılmış. Asus'un P67 çipsetli ROG Maximus IV Extreme anakartı üzerinde gerçekleştirilen ekstrem çalışmada rekor kırabilmek için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldığını görüyoruz.