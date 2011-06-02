Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill, SuperPi 32M testinde dünya rekoru kırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
43,5b
1
11
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı özel bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Computex 2011 Fuarı'nda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Shamino, Fredyama ve Young Pro rumuzlu profesyonel hız aşırtmacıları standında bir araya getiren G.Skill, 5 dakika 33 saniyelik skoru ile SuperPi 32M testinde en iyi sonuca imza atarak bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Intel'in Sandy Bridge platformu üzerinde gerçekleştirilen çalışmada işlemci olarak çarpan kilidi açık olarak gelen Core i7-2600K (@6GHz) kullanılırken, bellekler ise 2340MHz'de, CL6-9-6-25 1T gibi agresif zamanlamalarda çalıştırılmış. Asus'un P67 çipsetli ROG Maximus IV Extreme anakartı üzerinde gerçekleştirilen ekstrem çalışmada rekor kırabilmek için LN2 yani Sıvı Azot kullanıldığını görüyoruz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0rka 8 yıl en beğenilen
G.Skill i takdir etmişimdir her zaman..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 8 yıl
O zamanlamalar ne öyle yaw... 6-9-6 iyi kaldırmış.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Maşllah darısı bizim başımıza.. Hey(Recep Kulan)'den de rekorlar bekleriz...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atiktuk 8 yıl
2340 mhz de 6-9-6-25 1t cok cok iyi fakat super pi için ram hızı veya zamanlaması ne derece önemli bilemiyorum..gskill in adı öne geçmiş ama önemli olan kullanılan işlemci ve hızı illa ki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle58 8 yıl
5 dakika 33 saniyelik skoru ile SuperPi 32M testinde en iyi sonuca imza atarak bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu.


Bu alan derken Sandy Bridge işlemciler ile herhalde. Yoksa Super Pi 32M dünya rekoru 5 dakika 13 saniyelik derecesi ile @Hicookie e ait. Aşağıda skor mevcut...

Bu mimari ile Sandy Bridge işlemciler maalesef 5:30 un altına inemeyecek gibi duruyor...

hwbot.org/...

@atiktuk İşlemci performans testleri içerisinde ram performansının en çok etki ettiği test Super Pi 32M testi. İyi bir ram ile, daha yüksek işlemci hızına sahip sistemleri geride bırakabilirsiniz. Bu sebeple Ram markasından söz ediliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
InTerCeptor 8 yıl
alpa07
yaşlı adam king beyler

king?? fredyama olmasın!!!
murat özsaygılı ve recep istanbul da beraber bench bile aldılar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 8 yıl
Bu o.c şeysinin şeysi çıktı artık.Şu resme bakınca Amerikalıların ''IDIOT''yakıştırmasının anlam bulduğunu görüyorum.Gerçekten salakça yav buharlar ,buzlar ,kablolar bilmem neler ,bunu artık stok fanla filan ekstra hiçbirşey yapmadan yapsınlar bizlerde faydalanalım.Artık herşeylerinde bu çinli'leri kullanır oldular ,köleler çalışsın patronlar keyif çatsın aman ne güzel Dünya!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
yaşlı adam king beyler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yogitech 8 yıl

alpa07

yaşlı adam king beyler

Yetkili bir abiye benziyor galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kryon 8 yıl
İki genç tamam da o amca ne iş?
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
Maşllah darısı bizim başımıza.. Hey(Recep Kulan)'den de rekorlar bekleriz...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
İnsanın adamlar yapıyor yahu diyesi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 8 yıl
O zamanlamalar ne öyle yaw... 6-9-6 iyi kaldırmış.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl
G.Skill i takdir etmişimdir her zaman..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
43541 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, hız aşırtma ve
3 etiket daha g.skill rekor overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! 8 yıl Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -20- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim