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G.Skill Trident X 2666MHz Bellek Video İnceleme
5 yıl
24,7b
1
Ram
67
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda G.Skill'in üst seviye belleklerinin yer aldığı Trident X ailesinin toplamda 8GB kapasite sunan çift kanal DDR3 2666 MHz bellek kitini inceliyoruz.
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Nokia Specialist
5 yıl
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Oyun kullanımlı amaçta neredeyse hiç FPS fark ettirmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak 3D modelleme işlerinde yararlı olacaktır. APU sistemlerde RAM önemli olduğu için bu uçurur sanırım A10 u
Oyun kullanımlı amaçta neredeyse hiç FPS fark ettirmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak 3D modelleme işlerinde yararlı olacaktır. APU sistemlerde RAM önemli olduğu...
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t.c.atalar
4 yıl
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bende bu bellegin 64 gb 2400 mhz olanı var satılık hiç kullanılmadı
isteyene 512 ssd ile birlikte 2000 bin liraya verebilirim
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Oguzhan_yildirim1992
4 yıl
editörün seçimi
Şimdi ben 4930k ile 2400 mhz ram almak istiyorum. Bellek kontrolcüsü 2400 için yeterli mi ?
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Deniztns
5 yıl
editörün seçimi
OC yapanlara yönelik bir ram. Ben almayı düşünüyorum. HTlink NB ve DRAM ı aynı Mhz de tutmak daha performanslı oluyor. 2400 - 2600 seviyesinde çalıştırabileceğim bir RAM kitim olursa tadından yenmez.
normal kullanıcı için bence 1333mhz den sonrasının anlamı yok.
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sonurakar
5 yıl
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İnceleme güzel, 2666 MHz benim için gereksiz...
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samsungcerit
5 yıl
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ömür boyu garanti :D ömrü nekadar bunun
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hadi_be
5 yıl
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bildiğim kadarıyla ömürboyu garanti 7 yıl
ömürboyu torunların değil :)
parçanın ömrü
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Leaderjack1
5 yıl
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ömür boyu garanti nasıl oluyor acaba
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DH Misafiri
5 yıl
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Detroid
Ps4 ü görünce pc den soguyor insan ps3 geçtim ps3 bile bugun gta5 takilmadan oynatıyor crysis 3 de dx11 olmadan açıyor pc neden bukadar ezik.
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+-11
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Quard
5 yıl
editörün seçimi
En çok görüntüsü etkiledi, al beni diyor :D Sistem performansını etkilemesi de iyiymiş. Bunun fiyatı da görüntüsü kadar iyidir.İnceleme için teşekkürler. Ram alırsam bu video işime çok yarayacağına inanıyorum.
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oskurrr
5 yıl
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Quard
Oyun bilgisayarı için tam bir luzumsuzluk abidesi :)
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crossmatch
5 yıl
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apu'ların yanına çok iyi gider.
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The Time Lord
5 yıl
editörün seçimi
Neden iki konu açtınız
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isteyene 512 ssd ile birlikte 2000 bin liraya verebilirim
normal kullanıcı için bence 1333mhz den sonrasının anlamı yok.
ömürboyu torunların değil :)
parçanın ömrü
Ps4 ü görünce pc den soguyor insan ps3 geçtim ps3 bile bugun gta5 takilmadan oynatıyor crysis 3 de dx11 olmadan açıyor pc neden bukadar ezik.