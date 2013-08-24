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G.Skill Trident X 2666MHz Bellek Video İnceleme

5 yıl
24,7b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda G.Skill'in üst seviye belleklerinin yer aldığı Trident X ailesinin toplamda 8GB kapasite sunan çift kanal DDR3 2666 MHz bellek kitini inceliyoruz.
 

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Nokia Specialist 5 yıl
Oyun kullanımlı amaçta neredeyse hiç FPS fark ettirmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak 3D modelleme işlerinde yararlı olacaktır. APU sistemlerde RAM önemli olduğu için bu uçurur sanırım A10 u
Oyun kullanımlı amaçta neredeyse hiç FPS fark ettirmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak 3D modelleme işlerinde yararlı olacaktır. APU sistemlerde RAM önemli olduğu...
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t.c.atalar 4 yıl
bende bu bellegin 64 gb 2400 mhz olanı var satılık hiç kullanılmadı
isteyene 512 ssd ile birlikte 2000 bin liraya verebilirim
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Oguzhan_yildirim1992 4 yıl
Şimdi ben 4930k ile 2400 mhz ram almak istiyorum. Bellek kontrolcüsü 2400 için yeterli mi ?
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Deniztns 5 yıl
OC yapanlara yönelik bir ram. Ben almayı düşünüyorum. HTlink NB ve DRAM ı aynı Mhz de tutmak daha performanslı oluyor. 2400 - 2600 seviyesinde çalıştırabileceğim bir RAM kitim olursa tadından yenmez.

normal kullanıcı için bence 1333mhz den sonrasının anlamı yok.
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sonurakar 5 yıl
İnceleme güzel, 2666 MHz benim için gereksiz...
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samsungcerit 5 yıl
ömür boyu garanti :D ömrü nekadar bunun
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hadi_be 5 yıl
bildiğim kadarıyla ömürboyu garanti 7 yıl
ömürboyu torunların değil :)
parçanın ömrü
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Leaderjack1 5 yıl
ömür boyu garanti nasıl oluyor acaba
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DH Misafiri 5 yıl
Detroid
Ps4 ü görünce pc den soguyor insan ps3 geçtim ps3 bile bugun gta5 takilmadan oynatıyor crysis 3 de dx11 olmadan açıyor pc neden bukadar ezik.
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Quard 5 yıl
En çok görüntüsü etkiledi, al beni diyor :D Sistem performansını etkilemesi de iyiymiş. Bunun fiyatı da görüntüsü kadar iyidir.İnceleme için teşekkürler. Ram alırsam bu video işime çok yarayacağına inanıyorum.
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oskurrr 5 yıl Quard
Oyun bilgisayarı için tam bir luzumsuzluk abidesi :)
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crossmatch 5 yıl
apu'ların yanına çok iyi gider.
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The Time Lord 5 yıl
Neden iki konu açtınız 
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