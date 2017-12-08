GTA V Online Doomsday Heist güncellemesi gelecek hafta yayınlanacak

Çıktığı günden beri düzenli olarak güncellenen GTA Online'a önümüzdeki hafta PS4 , Xbox One ve PC platformları için yeni bir DLC eklenerek bugüne kadarki en büyük içeriklerden bir tanesi olacak. Soygun temalı DLC, 12 Aralık'ta oyunseverlerle buluşacak.

Doomsday Heist adıyla gelen yeni DLC için Rockstar Games, "muazzam yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor. Sürümün hikayesine bakacak olursak; milyarder bir teknoloji adamı, idealist bir istihbarat ajanı, garip bir komplo teorisyeni ve nörotik bir süper bilgisayar; San Andreas'ı yok oluştan kurtarmak için istenmeyen bir ittifaka dahil olur. Kıyamet teorileri, kimliği bilinmeyen düşmanlardan yayılırken sen ve suç ekibin gizemleri çözmek, Los Santos sokaklarında yayılan tehditleri ve Chiliad Dağı'nın karanlıklarına inen tüm yolları yok etmekle görevlisiniz.

Rockstar Games'in bugün yayınladığı Trailer'a göz atarsak, yeni soygun türleri bizleri karşılamakta ve çok gizli üslere girilerek bombalama görevlerinin yerine getirildiğini görmekteyiz. Yayınlanan Trailer'da tıpkı James Bond'un Spy Who Loved Me filminde olduğu gibi hem karada hem de su altında kullanılabilen bir arabanın olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

12 Aralık'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak Doomsday Heist DLC'si Rockstar hesabında GTA V bulunan kullanıcılar için ücretsiz olarak çıkış yapacak.



https://www.gamespot.com/articles/gta-5-reveals-new-doomsday-heist-gta-onlines-first/1100-6455438/