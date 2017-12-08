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GTA V Online Doomsday Heist güncellemesi gelecek hafta yayınlanacak

Rockstar Games bombayı patlattı: GTA Doomsday Heist sürümü 12 Aralık'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak. GTA Doomsday Heist'ın Trailer videosunu haberimizden izleyebilirsiniz.
1 yıl
5,8b
1
41
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Çıktığı günden beri düzenli olarak güncellenen GTA Online'a önümüzdeki hafta PS4 , Xbox One ve PC platformları için yeni bir DLC eklenerek bugüne kadarki en büyük içeriklerden bir tanesi olacak. Soygun temalı DLC, 12 Aralık'ta oyunseverlerle buluşacak.
Doomsday Heist adıyla gelen yeni DLC için Rockstar Games, "muazzam yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor. Sürümün hikayesine bakacak olursak; milyarder bir teknoloji adamı, idealist bir istihbarat ajanı, garip bir komplo teorisyeni ve nörotik bir süper bilgisayar; San Andreas'ı yok oluştan kurtarmak için istenmeyen bir ittifaka dahil olur. Kıyamet teorileri, kimliği bilinmeyen düşmanlardan yayılırken sen ve suç ekibin gizemleri çözmek, Los Santos sokaklarında yayılan tehditleri ve Chiliad Dağı'nın karanlıklarına inen tüm yolları yok etmekle görevlisiniz. 
Rockstar Games'in bugün yayınladığı Trailer'a göz atarsak, yeni soygun türleri bizleri karşılamakta ve çok gizli üslere girilerek bombalama görevlerinin yerine getirildiğini görmekteyiz. Yayınlanan Trailer'da tıpkı James Bond'un Spy Who Loved Me filminde olduğu gibi hem karada hem de su altında kullanılabilen bir arabanın olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. 
12 Aralık'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak Doomsday Heist DLC'si Rockstar hesabında GTA V bulunan kullanıcılar için ücretsiz olarak çıkış yapacak.
 

https://www.gamespot.com/articles/gta-5-reveals-new-doomsday-heist-gta-onlines-first/1100-6455438/ Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen strathmorea
Orijinalden alıntı: strathmorea

Orijinalden alıntı: hazarRS

Sürekli güncellemeyle oyunu diri tutuyorlar iyi güzel de shark card satışı yapabilmek için abartı oyun içi fiyatlandırmalar yüzünden paranız olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz.
Yazının sonundaki aracı 10milyon cr'ye listelerler kesin.

Şu oyunu oynayıp hileciye denk gelmeyen ya da kendi hile yapmayan yoktur oyun içi para bakımından. 120 tane aracım ve 90 milyon dolar para var. Az önce oyundan çıktım ve oyundaki her arkadaşım oyun içi zengin. Bir tanesinde tam 700 milyon dolar para var (ban yeme tehlikesi olmasa bende yapardım mesela) Artık para harcayacak bir şey kalmadı diyorlar. 3 yıldır oynuyorum, onlineye girdiğim ikinci hafta başımdan aşağıya para balyaları akıyordu. Oyunda hiç fakir olmadım. Yani rockstar bunu biliyor çünkü kimsenin o kadar araç gereç, yatlar katlar almaya gerçek anlamda parasının oyun içi paraya yetmeyeceğini biliyor. şahsen para hilesi hariç tüm hilelere karşıyım.

mesut cevik ban yedi mesela. Bende parasızlıktan yakınıyorum gerçi pek oynamıyorumda. Kader olsa gerek hem gerçek hayatta hemde oyunda fakirim :D
Orijinalden alıntı: strathmoreaOrijinalden alıntı: hazarRSSürekli güncellemeyle oyunu diri tutuyorlar iyi güzel de shark card sat...
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Erwin-Rommel 1 yıl
Adamlar şu oyundan çok güzel ekmek yedi. 5 senelik oyun hala yemeye devam ediyorlar.
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TraVeLL 1 yıl Erwin-Rommel
Erwin-Rommel
Adamlar şu oyundan çok güzel ekmek yedi. 5 senelik oyun hala yemeye devam ediyorlar.

Yani büyük bir harita ve adamlar kullanabiliyor.mesela watch dogs 2 de aynı çok güzel bir haritaya sahip ama online kullanamıyorlar ve bu konuda sönük kaldılar maalesef.ubinin diğer oyunlarında da olan bi sorun bence bu online.
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TraVeLL 1 yıl
tamam heistlar güzel ve uzunda ama bunun daha fazla olması gerek.Sayısının bu kadar az olmaması lazım.Birde şu race sistemine iyi bir düzenleme gelse şöyle nfs de ki speedlist gibi.Eski samp da sürekli yarışçı takılan biri olarak iyi olurdu.
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pcwolf28 1 yıl TraVeLL
TraVeLL
tamam heistlar güzel ve uzunda ama bunun daha fazla olması gerek.Sayısının bu kadar az olmaması lazım.Birde şu race sistemine iyi bir düzenleme gelse şöyle nfs de ki speedlist gibi.Eski samp da sürekli yarışçı takılan biri olarak iyi olurdu.

Heist başarısız olduğunda tekrar başlatmak istediğimiz zaman başlamayıp adamı ayrı serverlara atıyor, veya hikaye kısmına atıyor bu da ayrı saçmalık.
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pcwolf28 1 yıl
Güncelleme geldi ama fakirlikten bişey alamıyoruz ki adamlar aşırı pahalı yapıyor oyun içi satın alımları.
Gta, para satmak için de iyi uğraşıyor valla.
Hele lazer denen uçaktan istediği para çok saçma, ula zaten askeri hangarımız var, oradan çalarız ne gerek var :)
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Morte34 1 yıl
Arkadaşlar yeri değil belki ama şu son güncellemeden sonra oyun gitti çalışmayı durduruyor.(uyumluluk sorunu vs denedim sorun bu kadar basit bir sorun değil eminim)
Sorun social club da diye düşündüm sildim şimdi güncellerken son 0.20 mb kala hata alıyorum.Var mı bir fikri olan ?
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Omisis046 1 yıl Morte34
Morte34
Arkadaşlar yeri değil belki ama şu son güncellemeden sonra oyun gitti çalışmayı durduruyor.(uyumluluk sorunu vs denedim sorun bu kadar basit bir sorun değil eminim)
Sorun social club da diye düşündüm sildim şimdi güncellerken son 0.20 mb kala hata alıyorum.Var mı bir fikri olan ?
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Yönetici modunda güncelle hocam.
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bluees 1 yıl
Valla ben hileyle 2 ay once tam 7 milyar dolar para yaptim hala ban yemedim. Harciyorum harciyorum bitmiyorda meret xd.
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Omisis046 1 yıl
Suçtan siyasete atılıyoruz galiba hikaye olarak. Denizaltı olayını da merak ettim. Umarım içinde yürünebilir büyükçe ve sürebileceğimiz birşeydir.
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Ali129 1 yıl
Mükemmel bir güncelleme olacak.Los Santos semalarında Jet Pack ile dolaşmak süper ötesi bir his olacaktır
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Jeopol 1 yıl
Yeni gta ancak yeni playstation cikarsa yayinlanir. Hep boyle olmustur.
2019-2020yi bekleyin.
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speederly 1 yıl
hiç gerek yok shark card almaya her güncelleme ile gelen her aracı almaya kalkmak tamamen saçmalık her tip araçtan 1 adet alıcaksın yeter fazlası zarar zaten 1 seneye kalmıyo aynı türün daha iyisi çıkıyor yani eski modelleri elinizde biriktirmek sadece zarar mantıklı harcarsanız oyun için kazandığınız size yeter mesela bende 6m var doomsday için bekletiyorum gidipde deniz altına giren aracı almicam mesela deniz altında kimi kovalicaksın ?
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Powerman1923 1 yıl
Tek bildikleri gta onlineyi geliştirmek yenigta 6 desen hiç ses yok gta v çıkalı 4 yıl oldu bu gidişle gta 6'yı 2020'de gta 7'de 2030'da görürüz
"kamplubağa hızında oyun geliştirmenin adresi rocsktar games"
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HIGHER 1 yıl Powerman1923
DarkPower14
Tek bildikleri gta onlineyi geliştirmek yenigta 6 desen hiç ses yok gta v çıkalı 4 yıl oldu bu gidişle gta 6'yı 2020'de gta 7'de 2030'da görürüz
"kamplubağa hızında oyun geliştirmenin adresi rocsktar games"

adamların elinde bir sürü oyun var ve sadece gta serisi üzerine çalışmıyorlar ki.
şu an rdr 2 üzerinde çalışıyorlar mesela.
Boş ver hem, böylesi daha iyi bizim için. kaliteli oyunlar çıkarıyorlar genelde.
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