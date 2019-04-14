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GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama

Nvidia geçtiğimiz günlerde Pascal mimarili kartlarına da Ray Tracing desteği sundu. Peki Turing dahi zorlanırken Pascal için durum nasıl. Soruların cevabı haberimizde.
1 ay
5,3b
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13
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Donanım dünyasnın son dönemde en çok tartışılan konularından birisi Nvidia’nın Turing GPU’su ve beraberinde getirdiği Ray Tracing özelliği. Şu anki donanımlar için fazlasıyla ağır kalan ışın izlemeyi Nvidia Pascal GPU’ları için kullanıma sundu. RTX 2080 Ti dahi yetersiz kalırken RTX 2060’ın sözü mü olur diye düşünebilirsiniz ancak Nvidia’nın son kararı ile Ray Tracing GTX 1060 6 GB’a kadar indi.

RTX serisi kartların duyurulmasından bu güne kadar konu Ray Tracing için henüz çok erken olduğuydu. Zira mevcut RTX 20X0 serisinin tepe modeli dahi ışın izlemenin yoğun olduğu sahnelerde oynanabilir seviyede kare tazeleyemiyor.

GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama
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Ray Tracing için erken mi? 

Diğer taraftan yeni teknolojinin getirdiği görsel geliştirme her zaman beklenileni karşılamamakla birlikte Ray Tracing performansta da kaydadeğer performans düşüşlerine neden oluyor. Dolayısıyla yeni teknolojide yeterli FPS’ler şu an için sadece en tepe modele has görünüyor.

GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama
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Turing: Tek farkı Ray Tracing mi? 
 

Pascal ile Turing arasındaki fark denilince çoğunlukla ilk duyacağınız konu RT çekirdekleri. Buna karşın geçtiğimiz günlerde TU116 GPU’su ile TU106 GPU’sunun yakından çekiminin incelemesi sonucu ulaşılan bazı ilginç detaylarda da paylaştığımız üzere aslında Nvidia mimarisel alanda hissedilir geliştirmelere gitmiş. Yeni mimaride daha büyük ve gelişmiş bir önbelleğe yer veren firma diğer taraftan kayar nokta birimlerinin yanı sıra tam sayılı çekirdeklerde de iyileştirmeye gitmiş.

Sıra örneklerde

Şu ana kadarki okuduklarınız karışık gelmiş olabilir. Meseleyi daha somut hale getirelim. Modeller üzerinden ilerleyeceğiz, Öncelikle RTX OFF yapıp GTX 1080  ile RTX 2060’ı kıyaslayalım. RTX 2060 %25 daha az paralel işlem birimi içermesine karşın bir çok yapımda önceki neslin tepe modelinin ensesinde.

GTX 1080  yeni nesilde neredeyse RTX 2060 

Geride kaldığı oyunlarda ise fark kimi zaman kendini hissettirse de  birbirlerine yakın değerler de elde ediliyor. Buradan çıkarılacak sonuç nesiller arasında Nvidia’nın saf kas gücü açısından getirdiği performans artışı olarak özetlenebilir. RTX 2060 örneği gerçekten etkileyici.

RTX:ON GTX 1080 GTX 1660 Ti'a yaklaşıyor

GTX 1080’de olduğu gibi GTX 1660 Ti’ da sonradan Ray Tracing yüzü gördü. Yine Turing’in mimarisel gelişmişliğine örnek olarak Ray Tracing kapalı konumdayken GTX 1660 Ti’ın bir hayli önünde olan GTX 1080'in ışın izleme aktive edildiğinde GTX 1660 Ti'a yaklaşması gösterilebilir. 

Ray Tracing açılınca RTX 2060-GTX 1080  kıyası

Başta belirtmiştik, ki bir çok teknoloji forumunda da RTX 2060’ın Ray Tracing için yanlış bir seçim olduğu sıkça vurgulanan bir nokta. Bunu bir kenara bırakalım, RTX 2060 ile GTX 1080 birbirlerine yakın kartlar. Dolayısıyla TU106’daki RT çekirdeklerinin gerçekten iş görüp görmediğini gözlemlemek için GTX 1080-RTX 2060 kıyaslaması oldukça güzel bir tercih.
GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama
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Son olarak aşağıda paylaşacağım videoda çeşitli yapımlarda göreceğiniz üzere Ray Tracing açıldığında RTX 2060 yer yer GTX 1080’in önüne geçiyor. Özellikle gölgelendirmelerin ve yansımaların bol olduğu sahnelerde açılan fark sıradan sahnelerde ışın izlemenin kapalı konumda olduğu durumdan farksız. Hatta GTX 1080, Metro Exodus bolca karakterin yer aldığı senaryolarda -ki oyun async compute’dan oldukça faydalanıyor- mimarisel fark daha da belli oluyor.
 

https://wccftech.com/geforce-gtx-ray-tracing-1080p-performance-snapshot/ Yorum Yaz
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hazarRS 1 ay en beğenilen
Yazılımla eski kartların performansını sınırlı tutup "bakın yeni kartlar gerçekten çok daha başarılı" manasını çıkarabiliriz gibi geldi bana.
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agent1453 1 ay
Amd bu özellikleri bedava sunarsa nvidia mort olur.
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sniper23 1 ay
AMD RX VEGA 56 ile zaten ray tracing testi yapılmıştı. Cryengine 3 testi için buyrun: youtube.com/...
O yüzden söyleyeyim. RTX kart alanlara iyi kazıkladılar.
AMD RX VEGA 56 ile zaten ray tracing testi yapılmıştı. Cryengine 3 testi için buyrun:youtube.com/...O yüzden söyleyeyim. RTX kart alanlara iyi ka...
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1 Avatar
nothingtodeclare 1 ay
1080ti için en sağlıklı driver hangisi sizce en verimli diyebileceğimiz
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Holisticmax 1 ay
Şu abimizin testlerine göre sürücü güncellemesi yapardım hep.
reddit.com/...
Konularındaki yorumlara göre de deneyebilirsin.
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-dehşet- 1 ay
Az önce Metro Exodus'ta denedim; RT kapalıyken 100 fps verdiği yerde RT High ayarda 25 fps'e düştü GTX 1080 ile. Arada ne fark var çok da anlamış değilim.
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FerdosParadise 1 ay
Eline sağlık iyi bir inceleme ve aydınlatma çalışması olmuş.ben RTX Core olmadan bu işler yürümez Pascal ve Maxwel mimaride !bana inanmıyorlardı...şimdi isbatlandı sözlerim.bütün iş RTX Çekirdek ve Tensörde bitiyor haci!
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northwood 1 ay FerdosParadise
Sağolun hocam
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Furky! 1 ay
BFV'i 1440p çözünürlükte imzamdaki sistem ile ultra detay kalitesi ve medium dxr ile ortalama 75 FPS'de oynayabildim. Alternatif DLSS(Resolution %70) ile ise 100 FPS üzerinde akıcı oynadım.
Ultra DXR'da ise 40 FPS ortalamasına düştü. Aralarında yansıma açısından fark olup olmadığı konusunda da emin değilim. Açıkçası ben çok büyük bir fark bekliyordum ve ciddi hayal kırıklığına uğradım. Testlerde gördüğünüz görseller oyunun sadece %5'lik kısmını oluşturuyor. Zaten savaş atmosferinde yerdeki veya camdaki yansımalara takılmıyorsunuz bile. Benim gibi üst düzeyde beklentisi olanlara duyrulur.
Bundan sonra iş oyun motoru geliştiricilerine düşüyor.
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agent1453 1 ay
Amd bu özellikleri bedava sunarsa nvidia mort olur.
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Lana-Del-Rey 1 ay
Hastalığım geçsin 1080Ti ve RTX 2070 Ray Tracing testleri yapıp paylaşırım
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northwood 1 ay Lana-Del-Rey
Geçmiş olsun hocam. Güzel olur
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sniper23 1 ay
AMD RX VEGA 56 ile zaten ray tracing testi yapılmıştı. Cryengine 3 testi için buyrun: youtube.com/...
O yüzden söyleyeyim. RTX kart alanlara iyi kazıkladılar.
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joven 1 ay
20 yıldır aynı hikaye donanım geliştiricileri
hazırladıkları demolardaki teknojilerini oyunlarda
kıyısından köşesinden gösterip hiçbir zaman sahip
olunmayacak hayal satmaya benziyor
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hazarRS 1 ay en beğenilen
Yazılımla eski kartların performansını sınırlı tutup "bakın yeni kartlar gerçekten çok daha başarılı" manasını çıkarabiliriz gibi geldi bana.
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selahattın ısık 1 ay
tüy dikme çabası..
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