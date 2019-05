GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama

Donanım dünyasnın son dönemde en çok tartışılan konularından birisi Nvidia’nın Turing GPU’su ve beraberinde getirdiği Ray Tracing özelliği. Şu anki donanımlar için fazlasıyla ağır kalan ışın izlemeyi Nvidia Pascal GPU’ları için kullanıma sundu. RTX 2080 Ti dahi yetersiz kalırken RTX 2060’ın sözü mü olur diye düşünebilirsiniz ancak Nvidia’nın son kararı ile Ray Tracing GTX 1060 6 GB’a kadar indi.

RTX serisi kartların duyurulmasından bu güne kadar konu Ray Tracing için henüz çok erken olduğuydu. Zira mevcut RTX 20X0 serisinin tepe modeli dahi ışın izlemenin yoğun olduğu sahnelerde oynanabilir seviyede kare tazeleyemiyor.

Sıra örneklerde

Şu ana kadarki okuduklarınız karışık gelmiş olabilir. Meseleyi daha somut hale getirelim. Modeller üzerinden ilerleyeceğiz, Öncelikle RTX OFF yapıp GTX 1080 ile RTX 2060’ı kıyaslayalım. RTX 2060 %25 daha az paralel işlem birimi içermesine karşın bir çok yapımda önceki neslin tepe modelinin ensesinde.

GTX 1080 yeni nesilde neredeyse RTX 2060

Geride kaldığı oyunlarda ise fark kimi zaman kendini hissettirse de birbirlerine yakın değerler de elde ediliyor. Buradan çıkarılacak sonuç nesiller arasında Nvidia’nın saf kas gücü açısından getirdiği performans artışı olarak özetlenebilir. RTX 2060 örneği gerçekten etkileyici.

RTX:ON GTX 1080 GTX 1660 Ti'a yaklaşıyor

GTX 1080’de olduğu gibi GTX 1660 Ti’ da sonradan Ray Tracing yüzü gördü. Yine Turing’in mimarisel gelişmişliğine örnek olarak Ray Tracing kapalı konumdayken GTX 1660 Ti’ın bir hayli önünde olan GTX 1080'in ışın izleme aktive edildiğinde GTX 1660 Ti'a yaklaşması gösterilebilir.

Ray Tracing açılınca RTX 2060-GTX 1080 kıyası

Son olarak aşağıda paylaşacağım videoda çeşitli yapımlarda göreceğiniz üzere Ray Tracing açıldığında RTX 2060 yer yer GTX 1080’in önüne geçiyor. Özellikle gölgelendirmelerin ve yansımaların bol olduğu sahnelerde açılan fark sıradan sahnelerde ışın izlemenin kapalı konumda olduğu durumdan farksız. Hatta GTX 1080, Metro Exodus bolca karakterin yer aldığı senaryolarda -ki oyun async compute’dan oldukça faydalanıyor- mimarisel fark daha da belli oluyor.

https://wccftech.com/geforce-gtx-ray-tracing-1080p-performance-snapshot/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Diğer taraftan yeni teknolojinin getirdiği görsel geliştirme her zamanbirlikte Ray Tracing performansta da kaydadeğerneden oluyor. Dolayısıylaşu an için sadece en tepe modele has görünüyor.Pascal ile Turing arasındaki fark denilince çoğunlukla ilk duyacağınız konu. Buna karşın geçtiğimiz günlerdeileyakından çekiminin incelemesi sonucu ulaşılan bazı ilginç detaylarda da paylaştığımız üzere aslında Nvidia mimarisel alanda hissedilir geliştirmelere gitmiş. Yeni mimarideyer veren firma diğer taraftanyanı sıragitmiş.Başta belirtmiştik, ki bir çok teknoloji forumunda da RTX 2060’ın Ray Tracing için yanlış bir seçim olduğu sıkça vurgulanan bir nokta. Bunu bir kenara bırakalım, RTX 2060 ile GTX 1080 birbirlerine yakın kartlar. Dolayısıylagerçekten iş görüp görmediğini gözlemlemek için GTX 1080-RTX 2060 kıyaslaması oldukça güzel bir tercih.