X rakibi Threads’e “hashtag” özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Instagram tarafından geliştirilen ve X’e (Twitter) rakip olması için tasarlanan Threads, geçtiğimiz haftalarda “hashtag” sistemini test etmeye başlamıştı. Görünüşe göre bu testlerden olumlu geri dönüş alınmış olmalı ki şimdi bu sistem Threads’teki herkes için aktif hale getirilmiş durumda.

Threads’e hashtag’ler geldi

Instagram başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, etiketler olarak ifade edebileceğimiz hashtag’leri küçük bir değişiklikler küresel olarak kullanıma sunduklarını duyurdu. Etiketler, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlardaki hashtag'lerden biraz daha farklı çalışıyor. Bir Threads gönderisi oluştururken, # sembolüne dokunarak ve ardından konunuzu yazarak bir etiket başlatıyorsunuz. Ancak Mosseri'ye göre, tek bir kelimeyle sınırlı kalmak yerine, tüm bir cümle yazabilir (boşluklarla birlikte!) ve emoji gibi özel karakterler ekleyebilirsiniz. Ancak, her gönderi için yalnızca bir etiket oluşturabilirsiniz.

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Kullanım tarzı değişmiş olsa da Threads'teki etiketlerin amacı hashtag ile aynı. Mosseri, "Threads'te paylaşım yapıyorsanız, etiketler bahsettiğiniz konularla ilgilenen kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak harika bir yoldur" diyor. Açıkçası Threads’in etiket kullanımını hayata geçirmesi güçlü bir adım ve tek etiket sınırı da esasında mantıklı. Bu sayede can sıkıcı spam gönderilerin önüne geçilmiş olunuyor. Bununla birlikte, kullanıcıların etiketleri gerçekten benimseyip benimsemeyecekleri için sie biraz zamana ihtiyaç var.

Başka değişiklikler de var

Threads için geliştirmeler kesintisiz sürüyor. Kullanıcılar artık gönderilerine gelen cevapları herkesin görebilmesi için en üste sabitleyebiliyor. Ek olarak Twitter’daki gibi gönderiler profil sayfasına sabitlenebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ise eleştirilerden sonra Threads profilini Instagram hesabınızı silmeden kaldırabilme özelliği getirilmişti. Bu arada başlangıçta Threads için DM/Direkt Mesaj özelliğinin düşünülmediği söylenmiş ancak son zamanlarda bu özelliğin ileride gelebileceğinin sinyalleri verilmişti.

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