X rakibi Threads’e “hashtag” özelliği geldi

Threads’e hashtag’ler geldi
Kullanım tarzı değişmiş olsa da Threads'teki etiketlerin amacı hashtag ile aynı. Mosseri, "Threads'te paylaşım yapıyorsanız, etiketler bahsettiğiniz konularla ilgilenen kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak harika bir yoldur" diyor. Açıkçası Threads’in etiket kullanımını hayata geçirmesi güçlü bir adım ve tek etiket sınırı da esasında mantıklı. Bu sayede can sıkıcı spam gönderilerin önüne geçilmiş olunuyor. Bununla birlikte, kullanıcıların etiketleri gerçekten benimseyip benimsemeyecekleri için sie biraz zamana ihtiyaç var.
Başka değişiklikler de var
Threads için geliştirmeler kesintisiz sürüyor. Kullanıcılar artık gönderilerine gelen cevapları herkesin görebilmesi için en üste sabitleyebiliyor. Ek olarak Twitter’daki gibi gönderiler profil sayfasına sabitlenebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ise eleştirilerden sonra Threads profilini Instagram hesabınızı silmeden kaldırabilme özelliği getirilmişti. Bu arada başlangıçta Threads için DM/Direkt Mesaj özelliğinin düşünülmediği söylenmiş ancak son zamanlarda bu özelliğin ileride gelebileceğinin sinyalleri verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.