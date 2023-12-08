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    X rakibi Threads’e “hashtag” özelliği geldi

    Instagram tarafından geliştirilen ve Elon Musk’ın X’ine (Twitter) rakip olması için tasarlanan Threads, güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. Threads son olarak “hashtag” sistemini devreye aldı.
    X rakibi Threads’e “hashtag” özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Instagram tarafından geliştirilen ve X’e (Twitter) rakip olması için tasarlanan Threads, geçtiğimiz haftalarda “hashtag” sistemini test etmeye başlamıştı. Görünüşe göre bu testlerden olumlu geri dönüş alınmış olmalı ki şimdi bu sistem Threads’teki herkes için aktif hale getirilmiş durumda.

    Threads’e hashtag’ler geldi

    X rakibi Threads’e “hashtag” özelliği geldi
    Instagram başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, etiketler olarak ifade edebileceğimiz hashtag’leri küçük bir değişiklikler küresel olarak kullanıma sunduklarını duyurdu. Etiketler, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlardaki hashtag'lerden biraz daha farklı çalışıyor. Bir Threads gönderisi oluştururken, # sembolüne dokunarak ve ardından konunuzu yazarak bir etiket başlatıyorsunuz. Ancak Mosseri'ye göre, tek bir kelimeyle sınırlı kalmak yerine, tüm bir cümle yazabilir (boşluklarla birlikte!) ve emoji gibi özel karakterler ekleyebilirsiniz. Ancak, her gönderi için yalnızca bir etiket oluşturabilirsiniz.

    Kullanım tarzı değişmiş olsa da Threads'teki etiketlerin amacı hashtag ile aynı. Mosseri, "Threads'te paylaşım yapıyorsanız, etiketler bahsettiğiniz konularla ilgilenen kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak harika bir yoldur" diyor. Açıkçası Threads’in etiket kullanımını hayata geçirmesi güçlü bir adım ve tek etiket sınırı da esasında mantıklı. Bu sayede can sıkıcı spam gönderilerin önüne geçilmiş olunuyor. Bununla birlikte, kullanıcıların etiketleri gerçekten benimseyip benimsemeyecekleri için sie biraz zamana ihtiyaç var.

    Başka değişiklikler de var

    Threads için geliştirmeler kesintisiz sürüyor. Kullanıcılar artık gönderilerine gelen cevapları herkesin görebilmesi için en üste sabitleyebiliyor. Ek olarak Twitter’daki gibi gönderiler profil sayfasına sabitlenebiliyor. Geçtiğimiz aylarda ise eleştirilerden sonra Threads profilini Instagram hesabınızı silmeden kaldırabilme özelliği getirilmişti. Bu arada başlangıçta Threads için DM/Direkt Mesaj özelliğinin düşünülmediği söylenmiş ancak son zamanlarda bu özelliğin ileride gelebileceğinin sinyalleri verilmişti.

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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