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Galaxy 7mm kalınlığında yeni SSD sürücüler hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,6b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy 7mm kalınlığında yeni SSD sürücüler hazırlıyor
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Ekran kartı üreticisi Galaxy, SSD pazarındaki faaliyetlerini arttırıyor. Laser serisi SSD modelleriyle bu alana giriş yapan firma, henüz resmi duyurusunu yapmadığı Razor modelleriyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik SSD depolama sürücüleri sunmayı planlıyor. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artış ve ultra-ince modellere olan ilgiyi dikkate alan şirket, 7mm kalınlığındaki Razor serisi SSD'ler ile bu alanda iddialı olmayı hedefliyor.
Detayları ortaya çıkan 240GB kapasiteli Razor EX sürücüsü, 2.5-inç boyutunda olup SATA-III arabirimine destek sunuyor. MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün kontrolcüsü hakkında çok fazla bilgi olmasa da  SandForce ya da Marvell tabanlı olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an mühendislik çalışmaları devam eden yeni sürücü ailesi için herhangi bir performans verisi bulunmazken, resmi lansmanının hangi tarihte yapılacağı ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne seviyede olacağı gibi soruların yanıtları ise henüz bilinmiyor. 
Galaxy 7mm kalınlığında yeni SSD sürücüler hazırlıyor
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darktempest 7 yıl
dediğin ürünü zaten samsung yapıyor Msata diye bir arayuz ıle....batuist
dahili olan bellek kac GB en yuksek bılmıyorum ama 64 gb gececegını dusunmuyorum....o yuzden dahılı bellek cokta verımlı olmaz kanaatındeyım.ayrıca cep tlf demıssın ama cep tlf kapasıtesı bellı dosya transferı bellı.burada ultrabook felan bahsedıyoruz ;)
tablet ıcınde olsun dıyen arkadas tablette ne yapacak onu cok merak ettım dogrusu???
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MÜŞAVİR 7 yıl
Elimdeki micron 256gb ssd yi ölçtüm 6mm.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
şu ssd'lere usb3 standartlarında bir giriş takmasalar süper olur.
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DH Misafiri 7 yıl
sen iphoneların içini aç o hafıza modüllerinin üstende ne yazıyor bak bakalım bir şey bildiğini sana herkes geliyor yorum yapıyor apple'a hafıza modüllerini samsung tedarik etmektedir saçma saçma sapan yorumlar yapma batuist.
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Batuist 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sen iphoneların içini aç o hafıza modüllerinin üstende ne yazıyor bak bakalım bir şey bildiğini sana herkes geliyor yorum yapıyor apple'a hafıza modüllerini samsung tedarik etmektedir saçma saçma sapan yorumlar yapma batuist.

aksini mi iddia ettim bak bakalım? dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olduğunu söyledim... hatta sadece bellek modülerini değil işlemcisinide samsung üretiyor.. sen ne konuştuğunun farkındamısın acaba? kimin kime ne ürettiğini en az senin kadar biliyorum sen kafanı yorma... söylemediğim yada iddia etmediğim birşey hakkında bana çıkışman daha okuduğunu anlayamadığın anlamına gelir ki kaale alınacak bir tarafın bile yok...
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B A T M A N 7 yıl
boyu önemli değil işlevi önemli muhahaha
gerçekden de artık ucuzlasın şunların fiyatlarıda herkes kullanabilsin
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deneme123deneme 7 yıl
Sevdiğim bir markadır Galaxy TR'de daha fazla görmek istiyorum kendilerini.
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ezimuse 7 yıl
Bian için galaxy ve 7mm yi bir arada görünce aha samsung kağıttan telefon üretti diye girmiştim :D incelik ultrabook konseptinde işe çok yarayacaktır.
Apple gibi olmasın flash yongalar arıza yapsa komple anakart değiştir laptop parası bayıl birde ona aman aman kalsın öyle
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hacı.basat 7 yıl
Tablet Bilgisayarlara takılsın, başka ihsan istemez, Tabletler disk yönünden sefilleri oynuyor.
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Sanat Günesi 7 yıl
Madem hiçbirşey bilinmiyor neden haber yapıyorsunuz, raf dolu gözüksün diye boş kutu koymayın !
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Sanat Günesi
tersol

Madem hiçbirşey bilinmiyor neden haber yapıyorsunuz, raf dolu gözüksün diye boş kutu koymayın !

100 lerce kişi kapıda bekliyor sende dahil sanki hemen alacaksınız ya. Takıldığınız noktaya bak Teallam
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cagataykoroglu 7 yıl
Şu ssd ler ucuzlasa kurtulsak. 120 gb ocz ye 480 lira verdim. ama yok böyle bir güzellik.
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Batuist 7 yıl
Neden intel platformunda da üreticiler tıpkı appleın yaptığı gibi ssd bellek modüllerini anakart üzerine direkt entegre etmiyorlar. bu şekilde daha az yer kaplayacaktır ve daha ince tasarımlarada olanak verecektir. Apple bu işi gerçekten iyi yapıyor. Donanım üretmesede sadece tasarımla bile harikalar yaratabilen bir firma. Ama samsung gibi donanımda öncü bir firmanın benzeri bir çalışması yok. çünkü sadece kendini kısa vadeli kar planlarına adamış durumda. geleceğe ait bir vizyon ile üretim yapmaktansa sene sonu bilançolarına yönelik üretim amacı güttüğü her halükarda aşikar. Tamam çok büyük ve gerekli de bir firma ama bu büyüklüğünü çok çok daha iyi kullanabilirdi..
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istanbul2007 7 yıl Batuist
Batuist
Neden intel platformunda da üreticiler tıpkı appleın yaptığı gibi ssd bellek modüllerini anakart üzerine direkt entegre etmiyorlar. bu şekilde daha az yer kaplayacaktır ve daha ince tasarımlarada olanak verecektir. Apple bu işi gerçekten iyi yapıyor. Donanım üretmesede sadece tasarımla bile harikalar yaratabilen bir firma. Ama samsung gibi donanımda öncü bir firmanın benzeri bir çalışması yok. çünkü sadece kendini kısa vadeli kar planlarına adamış durumda. geleceğe ait bir vizyon ile üretim yapmaktansa sene sonu bilançolarına yönelik üretim amacı güttüğü her halükarda aşikar. Tamam çok büyük ve gerekli de bir firma ama bu büyüklüğünü çok çok daha iyi kullanabilirdi..

Ilginc bir bakis acisi sanki direk samsungu hedef alan bir yorum olmus konuylada alakasi yok samsungun. ama soyle dusun birde garanti bittiginde ssd disk bozulursa elmada ne yapican ozaman copemi atican pc yi yaptigin yorunda haklilik payi varda elma paranin pesinden kosuyor elmaya dusman falanda degilim yanlus anlasilmasin
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