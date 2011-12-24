Galaxy 7mm kalınlığında yeni SSD sürücüler hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üreticisi Galaxy, SSD pazarındaki faaliyetlerini arttırıyor. Laser serisi SSD modelleriyle bu alana giriş yapan firma, henüz resmi duyurusunu yapmadığı Razor modelleriyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik SSD depolama sürücüleri sunmayı planlıyor. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artış ve ultra-ince modellere olan ilgiyi dikkate alan şirket, 7mm kalınlığındaki Razor serisi SSD'ler ile bu alanda iddialı olmayı hedefliyor.
Detayları ortaya çıkan 240GB kapasiteli Razor EX sürücüsü, 2.5-inç boyutunda olup SATA-III arabirimine destek sunuyor. MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün kontrolcüsü hakkında çok fazla bilgi olmasa da SandForce ya da Marvell tabanlı olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an mühendislik çalışmaları devam eden yeni sürücü ailesi için herhangi bir performans verisi bulunmazken, resmi lansmanının hangi tarihte yapılacağı ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne seviyede olacağı gibi soruların yanıtları ise henüz bilinmiyor.
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dahili olan bellek kac GB en yuksek bılmıyorum ama 64 gb gececegını dusunmuyorum....o yuzden dahılı bellek cokta verımlı olmaz kanaatındeyım.ayrıca cep tlf demıssın ama cep tlf kapasıtesı bellı dosya transferı bellı.burada ultrabook felan bahsedıyoruz ;)
tablet ıcınde olsun dıyen arkadas tablette ne yapacak onu cok merak ettım dogrusu???
aksini mi iddia ettim bak bakalım? dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olduğunu söyledim... hatta sadece bellek modülerini değil işlemcisinide samsung üretiyor.. sen ne konuştuğunun farkındamısın acaba? kimin kime ne ürettiğini en az senin kadar biliyorum sen kafanı yorma... söylemediğim yada iddia etmediğim birşey hakkında bana çıkışman daha okuduğunu anlayamadığın anlamına gelir ki kaale alınacak bir tarafın bile yok...
gerçekden de artık ucuzlasın şunların fiyatlarıda herkes kullanabilsin
Apple gibi olmasın flash yongalar arıza yapsa komple anakart değiştir laptop parası bayıl birde ona aman aman kalsın öyle
100 lerce kişi kapıda bekliyor sende dahil sanki hemen alacaksınız ya. Takıldığınız noktaya bak Teallam
Ilginc bir bakis acisi sanki direk samsungu hedef alan bir yorum olmus konuylada alakasi yok samsungun. ama soyle dusun birde garanti bittiginde ssd disk bozulursa elmada ne yapican ozaman copemi atican pc yi yaptigin yorunda haklilik payi varda elma paranin pesinden kosuyor elmaya dusman falanda degilim yanlus anlasilmasin