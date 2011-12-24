Galaxy 7mm kalınlığında yeni SSD sürücüler hazırlıyor

Ekran kartı üreticisi Galaxy, SSD pazarındaki faaliyetlerini arttırıyor. Laser serisi SSD modelleriyle bu alana giriş yapan firma, henüz resmi duyurusunu yapmadığı Razor modelleriyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik SSD depolama sürücüleri sunmayı planlıyor. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artış ve ultra-ince modellere olan ilgiyi dikkate alan şirket, 7mm kalınlığındaki Razor serisi SSD'ler ile bu alanda iddialı olmayı hedefliyor.

Detayları ortaya çıkan 240GB kapasiteli Razor EX sürücüsü, 2.5-inç boyutunda olup SATA-III arabirimine destek sunuyor. MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına sahip olan sürücünün kontrolcüsü hakkında çok fazla bilgi olmasa da SandForce ya da Marvell tabanlı olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an mühendislik çalışmaları devam eden yeni sürücü ailesi için herhangi bir performans verisi bulunmazken, resmi lansmanının hangi tarihte yapılacağı ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne seviyede olacağı gibi soruların yanıtları ise henüz bilinmiyor.