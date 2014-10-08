Galaxy A serisinin Kasım ayında satışa çıkacağı iddia edildi





Son günlerde Samsung'un yeni Galaxy A akıllı telefon serisi ile ilgili fazla sayıda sızıntı gündeme gelmeye başladı. Galaxy Alpha tasarımını premium hissi veren kasa malzemeleri ile birleştirmeyi hedefleyen Galaxy A serisinin son sızıntısı çıkış tarihi ile ilgili.





Gelen bilgiler serinin daha çok Çin ve Asya pazarını hedeflediği yönünde. Seride ilk piyasaya çıkacak model Galaxy A5 olacak. 5 inçlik Super AMOLED HD ekran, Snapdragon 400/410 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4 işletim sistemi ve 2330mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy A5, Kasım ayı itibariyle Çin pazarında satışa sunulacak. Fiyat aralığının ise 400$-450$ olacağı belirtiliyor.





Seride daha sonra Galaxy A3 ve Galaxy A7 modelleri satışa çıkacak. Galaxy A3 modelinde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olması bekleniyor.





Serinin amiral gemisi ise Galaxy A7 olacak. 5.5 inçlik Super AMOLED Full HD ekrana sahip olan Galaxy A7 muhtemelen metal alaşıma sahip tek cihaz olacak. Diğer iki modelin metal soğukluğu veren porselen veya benzeri bir alaşımdan imal edileceği dile getiriliyor. Gelecek ay itibariyle satışa çıkacağı için serinin en geç bu ay sonuna kadar lanse edileceği tahmin ediliyor.

http://www.sammobile.com/2014/10/07/exclusive-galaxy-a7-to-feature-a-full-hd-display-in-china-galaxy-a5-releasing-in-november/