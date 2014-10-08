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Galaxy A serisinin Kasım ayında satışa çıkacağı iddia edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy A serisinin Kasım ayında satışa çıkacağı iddia edildi

Son günlerde Samsung'un yeni Galaxy A akıllı telefon serisi ile ilgili fazla sayıda sızıntı gündeme gelmeye başladı. Galaxy Alpha tasarımını premium hissi veren kasa malzemeleri ile birleştirmeyi hedefleyen Galaxy A serisinin son sızıntısı çıkış tarihi ile ilgili. 

Gelen bilgiler serinin daha çok Çin ve Asya pazarını hedeflediği yönünde. Seride ilk piyasaya çıkacak model Galaxy A5 olacak. 5 inçlik Super AMOLED HD ekran, Snapdragon 400/410 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.4 işletim sistemi ve 2330mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy A5, Kasım ayı itibariyle Çin pazarında satışa sunulacak. Fiyat aralığının ise 400$-450$ olacağı belirtiliyor. 

Seride daha sonra Galaxy A3 ve Galaxy A7 modelleri satışa çıkacak. Galaxy A3 modelinde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

Serinin amiral gemisi ise Galaxy A7 olacak. 5.5 inçlik Super AMOLED Full HD ekrana sahip olan Galaxy A7 muhtemelen metal alaşıma sahip tek cihaz olacak. Diğer iki modelin metal soğukluğu veren porselen veya benzeri bir alaşımdan imal edileceği dile getiriliyor. Gelecek ay itibariyle satışa çıkacağı için serinin en geç bu ay sonuna kadar lanse edileceği tahmin ediliyor.  

http://www.sammobile.com/2014/10/07/exclusive-galaxy-a7-to-feature-a-full-hd-display-in-china-galaxy-a5-releasing-in-november/ Yorum Yaz
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nepasvior 5 yıl
insanları anlamak mümkün değil, içindeki teknoloji harikası elektronik bileşenlerden ziyade dışındaki 3 kuruşluk metal doğramaya önem veriyorlar, kartondan yapsa ne olur kasayı? Yeter ki adam gibi çalışsın, kırılmasın bozulmasın, arabanın motorundan ziyade tamponu boyasına önem veren milletiz, bi tarafı çizilse hemen pasta boya yaptırırz ama zamanında bakıma gitmez motorun ömrünü azaltırız
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Lightr 5 yıl
Yeter zamzung
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beter.böcek 5 yıl
Aynen oyle hocam o yuzden de canlari sikildikca pazar payini arttirmak icin cok model uretililiyor mini midi gibi lerde cikar yani adim gibi eminim ama tuttu bu is,galaxy mini,htc one mini,G2 mini,xperia z1 mini (compact adiyla) 5c bile bir bakima masraflari azaltilmis mini tarzindaydi.
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DH Misafiri 5 yıl
Başka model ismimi yok neden hep Galaxy ?
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Mars. 5 yıl DH Misafiri
Aynen hocam en azindan yeni serilerinde farkli bir isim yapabilirler bence.
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SilverBallers 5 yıl
Zevkler ve renkler tartışılır ancak görseldeki cihaz Samsung'un Alpha serisinnden ise benim itici bulduğum bir kaç nokta var.Hoparlör kısmı renginden dolayı çok sırıtıyor.Sanırsam kamera çıkıntı yapmış buda benim açımdan hiç hoş bir görüntü yaratmıyor.Onun dışında bir sorun yok gibi.
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karizma6080 5 yıl
Note4 bile bükülüyorsa bu hayli hayli bükülür.
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Ekrem_1905 5 yıl
Adamlar yapıyor abi plastik ama bükülmüyor :D metal olup bükülen telefonlar biliyorum ben :D
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Golden Gate 5 yıl
Samsung artık galaxy ismi altında trilyon tane model çıkarmayı bırakmalı. İnsanlar tiksindi

Samsung artık hep aynı tipte telefon çıkartmayı bırakmalı . İnsanlar tiksindi

Samsung artık plastik malzemeyi telefonlarından çıkartmalı . İnsanlar tiksindi

Samsung artık touchwiz arayüzünde değişikliğe gitmeli . İnsanlar tiksindi

Samsung artık ön kamerayı yazılımla şekillendirip, sensör koydum deyip durmamalı . İnsanlar tiksindi

Samsung artık ...
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inexo 5 yıl
bükülüyor mu bunlar
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beter.böcek 5 yıl
Bir de bunlarin minileri kesin cikacak :)
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umut_baris 5 yıl beter.böcek
beter.böcek

Bir de bunlarin minileri kesin cikacak :)

Mini, prime falan derken gezegen iyice çöplüğe dönecek Samsung'la.

Maksat daha plastik bir dünya.
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Lightr 5 yıl
Piyasa yeni tenekeler geliyor
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