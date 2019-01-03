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Galaxy Digital hisselerinin neredeyse %80'i Mike Novogratz'ın elinde

Eski Goldman Sachs ortağı Mike Novogratz, kendi kurduğu kripto odaklı ticari banka olan Galaxy Digital'deki hisselerini arttırdı, hisseler 221,2 milyon değerine ulaştı.
4 ay
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1
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Eski Goldman Sachs ortağı Mike Novogratz, kendi kurduğu kripto odaklı ticari banka olan Galaxy Digital'deki hisselerini artırdı. Aynı zamanda bankanın icra kurulu başkanı olarak görev yapan Novogratz’ın şu anda 221,2 milyon ve bu da hisselerin %79,3’üne denk geliyor.
Galaxy Digital Holdings Ltd., Ağustos ayının başından itibaren Kanada’nın TSX Girişim Borsası’nda listelendi ve şirketin hisseleri işlem görmeye başladı. Piyasalar, artan hisselere olumlu cevap verdi ve hisse senetleri % 7,8 artarak 1,11 dolara yükseldi. 
Galaxy’nin TSX’de listelenmesi yaklaşık sekiz ay sürdü. ABD’nin ilk halka arz teklifi için gerekli olan iki yıllık denetlenmiş mali durumdan yoksun olan Novogratz, kripto para odaklı bankası için “tersine devralma” adı verilen bir yolla bir giriş yapmayı seçti.
Piyasalar gerginleştikçe Novogratz, bu kış kripto para piyasalarının, özellikle de Bitcoin'in daha fazla düşmesini beklemediğini söyleyerek iyimserliğini dile getirdi. Bitcoin, yaklaşık 3.946 $ seviyesinde işlem görüyor.

https://cointelegraph.com/news/mike-novogratz-ups-stake-in-galaxy-digital-to-own-almost- 80-of-shares Yorum Yaz
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