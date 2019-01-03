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Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu

Kameralarında yapay zekâ desteği, Helio P22 yonga seti ve çentikli ekran tasarımı ile Casper Via G3 satışa sunuldu. Casper Via G3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
5,5b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin en önemli üreticilerinden olan Casper, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak alt seviyede yapay zekâ desteği sunacak Casper Via G3 akıllı telefon modelini tanıttı.

Casper Via G3 özellikleri ve fiyatı

Casper Via G3 modelinde 6.22 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran biri karşılıyor. Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılan ekran, çentik tasarımı sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü"

Modelde Helio P22 yonga seti kullanılmış. 12nm üretim süreci ile verimliliğe odaklanan bu yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 650MHz hızında çalışan PowerVR GE8320 grafik birimi yer alıyor.

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Kameralar yapay zekâ desteği ile sahneleri otomatik olarak ayarlayabiliyor.

3260mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin SAR değerleri de baş kısmında 0,680 W/kg, vücutta ise 0,766 W/kg olarak ölçülmüş. Casper Via G3 modeli 1599TL olarak satışa sunuldu.

 

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=2491 Yorum Yaz
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crazygirl30 4 ay en beğenilen
A3 Plus'tada Helio P60 kullanmışlardı bunda Helio P22 kullanmışlar. Yapay zekalı işlemci bu fiyat noktasına kadar geldi ise baya iyi
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DH Misafiri 4 ay
Giriş seviyesi bir telefona göre 3gb ram yapay zekalı islemci.. Bu özelliklere göre fiyatı baya uygun. Incelemek için sabirsizlaniyorum
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Revenge_ 4 ay
₺1599 Ağam sen bizimle eylenir misin? 🤔
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1 Avatar
Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
youtu.be/...
Ortalama 2, buçuk aylık kullanımımda çok sık karşılaştığım dönmek kasım ve çalışmama sorununu bu linkte kanıtlı olarak sunuyorum umarım bu sefer inanırsınız casper ailesi
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Bu telefon robot atabilen var mı ? Ya da nasıl atılacağını bilen ?
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Guaire 2 ay
Yıl olmuş 2019, Casper hala sahte hesaplarla yorum kastırıp reklam yapmaya çalışıyor.
Şaka gibi ya. Bir kere de bir şey yapın da gerçek insanlar övsün.
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Noldor86 2 ay
Konu yeni açılmış hesaplarla dolmuş. Akıllarınca adam kandiracaklar. Bu bile telefondan uzak durmak için yeterli.
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DH Misafiri 2 ay
xiaomi Mi4 üm var. yaklaşık 2-3 senedir tamir edecek babayiğit çıkmadı. Ama senin için önemli olmayabilir. eğer telefonlarını halen baban alıyorsa sana xiaomi sevmen normal. bi parça istesen çinden gelişi en eren 1 ay. 1 ay telefonsuz kalmazsın tabi baban yeni bi xiaomi alır sana
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DH Misafiri 2 ay
Kardeşim. Honor ve Xiaomi eğer normal yollarla ülkeye giriş yapsalar sen zaten bu fiyatlara kullanamayacaksın. Eşdeğer rakiplerden Samsung, LG, Huawei markalarının ülkemde bu fps ile bir telefonu varmı bunları karşılaştır. Bu arada Xiaomi kullanıp elinde patlamayan tanıdığın var mı? Elimde 2 yıldır tamir edecek babayiğit bulamadığım Xiaomi Mi4 var. 100 Tl ye vereyim sana meraklıysan. Sanırım henüz kendi paranla telefon alıp kullanmadın veya tamirci gezecek kadar süre kullanmadın. Yada sana bunlar hep çok kalitelisini gönderiyor. Sen hangi markanın fanısın? Yada çalışanısın? Ülkende legal satışı neredeyse olmayan markaları övüyorsun.
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webliner 3 ay
Mi8 lite şuan itibari ile 1.630 TL ise ülkemizin parça yapıştırıcılarının giriş seviyesindeki telefonu 1.600 TL' ye bizlere sunması bir yüceliktir. Çinliler kopyayla başlayıp uçtu gittiler. Bizse halen gümrük vergileri ile dolar optimizasyonu yapıyoruz.
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tayfunak 3 ay
incecik çok güzelde, ısınmıyomı o 2000mhz hızında işlemci koymuşlar. kullanan varmı
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burayingoo 3 ay
Fiyatı çok iyi yalnız hem büyük ekran, tasarımı ilginç ve farklı, 12nm ve yapay zeka işlemci fln bir çok cihazdan daha iyi özellikleri fiyatına göre
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tecnolover 3 ay
Casper'ın başarılarını yıllardır takip ediyorum. Bir Türk markası olarak Türkiye için teknoloji üretiyorlar. Gurur verici.
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