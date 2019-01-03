Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu

Ülkemizin en önemli üreticilerinden olan Casper, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak alt seviyede yapay zekâ desteği sunacak Casper Via G3 akıllı telefon modelini tanıttı.

Casper Via G3 özellikleri ve fiyatı

Casper Via G3 modelinde 6.22 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran biri karşılıyor. Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılan ekran, çentik tasarımı sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor.

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Modelde Helio P22 yonga seti kullanılmış. 12nm üretim süreci ile verimliliğe odaklanan bu yonga setinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 650MHz hızında çalışan PowerVR GE8320 grafik birimi yer alıyor.

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Kameralar yapay zekâ desteği ile sahneleri otomatik olarak ayarlayabiliyor.

3260mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin SAR değerleri de baş kısmında 0,680 W/kg, vücutta ise 0,766 W/kg olarak ölçülmüş. Casper Via G3 modeli 1599TL olarak satışa sunuldu.