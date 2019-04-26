Galaxy Fold süresiz ertelendi

Teknoloji dünyasının en önemli adımlarından birisi olmaya hazırlanırken talihsiz olaylar zinciri sonrasında en başarısız adımlarından birisi olmaya doğru giden katlanabilir ekranlı Galaxy Fold modelinden kötü haberler var.

Zaman belli değil

Normalde 26 Nisan 2019 tarihinde satışa çıkacak olan akıllı telefon modeli için ön siparişler başlamış ve büyük bir ilgi oluşmuştu. Ne var ki inceleme için dağıtılan ilk parti örneklerde farklı ekran kırılma sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz.

"Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu "

Samsung apar topar inceleme için gönderdiği test örneklerini geri topladı ve şirket içerisinde hummalı bir araştırma başladı. Satış tarihi de 13 Haziran 2019 olarak revize edildi. Şimdi ise herhangi bir tarih verilmiyor.

13 Haziran tarihi aslında AT&T operatörünün ön sipariş sayfasındaki güncelleme ile ortaya çıkmıştı. Telefonu ön sipariş verenleri sayfada 14 Haziran tarihi karşılıyordu. Son güncellemede ise teslim tarihi tamamen kaldırıldı ve stok dışı ibaresi konuldu. Ayrıca siparişten vazgeçmek isteyenler için de İptal tuşu eklendi.

Anlaşılan o ki ekran sorunu oldukça ciddi görünüyor ve Samsung da bunun için kesin bir tarih veremiyor. Geçmiş yıllarda yaşanan Galaxy Note 7 probleminin tekrarlanmaması için Samsung’un ince eleyip sık dokuduğu açık. Şans bu ki daha piyasaya çıkmadan sorun fark edildi ve bir skandal patlamadan engellendi.