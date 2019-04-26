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Galaxy Fold süresiz ertelendi

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold şanssızlıklardan kurtulamıyor. Ekran kırılma sorunu yaşayan amiral gemisinin sevkiyat tarihi de belirsiz bir hale geldi.
3 hf.
9,5b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en önemli adımlarından birisi olmaya hazırlanırken talihsiz olaylar zinciri sonrasında en başarısız adımlarından birisi olmaya doğru giden katlanabilir ekranlı Galaxy Fold modelinden kötü haberler var.

Zaman belli değil

Normalde 26 Nisan 2019 tarihinde satışa çıkacak olan akıllı telefon modeli için ön siparişler başlamış ve büyük bir ilgi oluşmuştu. Ne var ki inceleme için dağıtılan ilk parti örneklerde farklı ekran kırılma sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu "

Samsung apar topar inceleme için gönderdiği test örneklerini geri topladı ve şirket içerisinde hummalı bir araştırma başladı. Satış tarihi de 13 Haziran 2019 olarak revize edildi. Şimdi ise herhangi bir tarih verilmiyor.

13 Haziran tarihi aslında AT&T operatörünün ön sipariş sayfasındaki güncelleme ile ortaya çıkmıştı. Telefonu ön sipariş verenleri sayfada 14 Haziran tarihi karşılıyordu. Son güncellemede ise teslim tarihi tamamen kaldırıldı ve stok dışı ibaresi konuldu. Ayrıca siparişten vazgeçmek isteyenler için de İptal tuşu eklendi.

Anlaşılan o ki ekran sorunu oldukça ciddi görünüyor ve Samsung da bunun için kesin bir tarih veremiyor. Geçmiş yıllarda yaşanan Galaxy Note 7 probleminin tekrarlanmaması için Samsung’un ince eleyip sık dokuduğu açık. Şans bu ki daha piyasaya çıkmadan sorun fark edildi ve bir skandal patlamadan engellendi.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-fold-postpone-launch-date_id115589 Yorum Yaz
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zero fear 3 hf. en beğenilen
Prototipini lansman da ballandıra ballandıra anlatıp iki yıl boyunca seri üretime geçiremeyip sonra da dandik bir Kablosuz Şarj Cihazını komple iptal eden firmanın famboylarına Samsung'un AR-GE'si fazla gelir

Samsung olmasa 4' telefon kullanıyordunuz len daha
Göz sağlığı problemlerinden kurtardı adamlar sizi hala bik bik bik
Prototipini lansman da ballandıra ballandıra anlatıp iki yıl boyunca seri üretime geçiremeyip sonra da dandik bir Kablosuz Şarj Cihazını komple iptal eden firm...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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koyunsayar 3 hf. deoks
Herkes beğendiğin Apple gibi yapsa teknoloji nasıl gelişecek? Gelişmesi için birilerinin arge yapıp birşeyler üretmesi, denemesi gerekmiyormu? Düşün Apple bu teknolojinin gelişmesi için pusuya yattı bekliyor öbür taraftada teklolojinin gelişmesi için uğraşan 6 tane şirket var. O ara işler ters gidiyor ve bu 6 şirkette de diyorki biz niye uğraşıyoruz niye Apple gibi risk almayıp yattığınız yerden teknolojinin olgunlaşmasını beklemeyelim. Yatın uğraşmayın Bi ara bu iş ilerler bizde gider katlanır ekranı birilerinden satın alır veririz piyasanin gözüne gözüne. Biraz düşün
Herkes beğendiğin Apple gibi yapsa teknoloji nasıl gelişecek? Gelişmesi için birilerinin arge yapıp birşeyler üretmesi, denemesi gerekmiyormu? Düşün Apple bu t...
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3 Yanıt Yanıtla +52
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mehmedaltair 3 hf.
Şöyle bir olay Apple'ın başına gelse Zamzung fanları ortalıkta terör estiriyordu şu an. Hadi bakalım meydan sizin biraz da kendi çöp firmanıza sallayın.
3 Yanıt Yanıtla +13
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qoqoCAN 3 hf.
Aramızda samsung veya apple hissedarları var sanırım... olm işiniz gücünüz mü yok? o kadar işsiz işte türkiye malesef, fanboyluk nedir arkadaş. adamlar başarısız oluo bizim millet kendini yiyor. HAYRET
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oguzhan diric 3 hf.
Muhtemelen Mate X de ertelenecek.
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lazloo 3 hf.
Samsung fanlarının gözü yaşlı. Nokia E90 ın ahı tutmuş.
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chtsydn 3 hf.
Katlanabilir telefon saçmalığı tamamen son bulsa da doğru düzgün yeniliklerin peşine gitse artık firmalar. Katlanabilir telefon fikrini kuyuya atan deli her kimse helal olsun koskoca samsung çıkaramadı
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alaz1903 3 hf.
Samsung bu cihazı hatırlamak bile istemeyecek :)
Yalnız durumdan vazife çıkaran apple fanboylar apple kablosuz şarj cihazını bile süresiz erteledi. Şimdi susun ve elinizdeki powerbank'lerle mutlu mesut yaşıyormuş gibi yapın.
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arekamint 3 hf.
üstünde yeteri kadar çalışılmazsa böyle olur
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blackzeros 3 hf.
ne ara bu kadar samsung fanı turedi , s.çmışlar işte daha neyi savunuyorsunuz.apple'in inovasyon yapamamasi samsungu aklamiyor.
bu telefon daha cikmadan ekran ice katlanıyor o yuzden soyle saglam boyle saglam olacak diye anlatiyolardi ilk ornekler editorlerin elinde patladı, siz daha anlatın , yalnız huawei'nin telefonunda boyle sıkıntılar olmazsa samsung cok buyuk prestij kaybeder.
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gopgop 3 hf.
ürünün satacağını sanmıyorum çok çirkin alan insanada yazık komple iptal etseler keşke
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nightsoldier 3 hf.
Halen aynı kafa. Yani milleti kobay olarak kullanma. İlk ben gireyim de kasamı ağzına kadar doldurayım mantığı. Note 7den de ders almamış bu samsung. Üstelik o faciadan sonra çıkıp açıklama yapmışlardı, cihaz üretimindeki test sürecimizi kökten değiştirdik, test için ayrı merkez oluşturduk falan.
Şu yaşananlara baktığımızda geçmişle ilgili olarak çalışmalar yarım kalmış gibi duruyor.
Teknik mühendis olup arge departmanlarında çalışan arkadaşlar bizi çok daha detaylı bilgilendirebilirler. Ben gördüğümü ayazayım: Samsung sadece üretim aşamasında düzgün çalışmasını sağlamış. Gerçek hayat kullanımını test etmemiş. Laboratuvar ortamında düzgün çalıştığını görünce test editörlerine dağıtmış. Editörün işi bu, cihazı zorlayacak, gerçek dünya koşullarına göre değerlendirip makalesini yazacak. Biz de satın alıp almama kararımızı ona göre vereceğiz. Yaşanan bu olaylarda editörleri sorumlu tutmak yakışıksızlık bence. Editör elbet filmi çıkarmak ister. Bugün samsungun A serisinde ve s serisinde ekranda film var. Çekimler için editörler o filmi çıkartıyorlar ki bu da gayet normaldir.
Samsung kobay olarak milleti kullanmaya devam etsin. Belki ARGE masrafından kıstık, iyi oldu diye düşünüyordur kim bilir. Her şeyi taklit eden çinliler bile katlanabilir ekranlı telefonu piyasa çıkarmakta ayak diretiyorlar. Zira teknolojinin daha emekleme aşamasında olduğu aşikar. Bu gibi aksaklıklar bu tip tasarımları olumsuz etkileyebilir.
Umarım firmalar bu tasarımı deney olarak görüp, kötü gitmiş bir girişim olarak değerlendirip çöpe atmazlar. Zira açtığında not defteri gibi büyük bir ekran kullanabilmek, günlük hayatta işimize yarayabilir.
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Fokfe 3 hf.
Samsung yüzde 10 değer kaybeder bugün.
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