Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesiyor

Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesti
Dört yıl süren güncellemelerin ardından Samsung, ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold için yazılım desteğini durdurdu. Yazılım desteğinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar artık telefon için herhangi bir güvenlik güncellemesi veya yeni özellik alamayacak. İlk olarak 2019 yılında satışa çıkan Galaxy Fold'un Android 9.0 Pie ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar dört büyük sürüm güncellemesi alan telefon, halihazırda Android 13 ile destekleniyor.
Bildiğiniz gibi Galaxy Fold, tasarım sorunları nedeniyle ilk lansmanın ardından ertelenmişti. Bunun ardından 2019 yılında çıkış yapsa da, yüksek fiyat etiketi ve sınırlı bulunabilirliği, yaygın olarak benimsenmesine engel oldu. Ancak Samsung, hem Galaxy Flip hem de Fold serisiyle katlanabilir pazarın öncülerinden biri haline gelmeyi başardı.
Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bu noktada Galaxy Fold için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.