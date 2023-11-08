Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesiyor

Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği konusunda en başarılı üreticilerden Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0'ın ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Koreli dev, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin de bulunduğu bazı telefonlara olan desteğini sonlandırmıştı. Son olarak bunlar arasına sürpriz bir model daha eklendi.

Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesti

Dört yıl süren güncellemelerin ardından Samsung, ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold için yazılım desteğini durdurdu. Yazılım desteğinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar artık telefon için herhangi bir güvenlik güncellemesi veya yeni özellik alamayacak. İlk olarak 2019 yılında satışa çıkan Galaxy Fold'un Android 9.0 Pie ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar dört büyük sürüm güncellemesi alan telefon, halihazırda Android 13 ile destekleniyor.

Bildiğiniz gibi Galaxy Fold, tasarım sorunları nedeniyle ilk lansmanın ardından ertelenmişti. Bunun ardından 2019 yılında çıkış yapsa da, yüksek fiyat etiketi ve sınırlı bulunabilirliği, yaygın olarak benimsenmesine engel oldu. Ancak Samsung, hem Galaxy Flip hem de Fold serisiyle katlanabilir pazarın öncülerinden biri haline gelmeyi başardı.

İki Samsung cihazı için yolun sonu: Android 14'e güncellenmeyecek 3 gün önce eklendi

Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bu noktada Galaxy Fold için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.