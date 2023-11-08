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    Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesiyor

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 öncesinde bir modelin daha güncelleme desteğini kesiyor. İşte Android 14'e güncellenmeyecek telefonlar ve daha fazlası...
    Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesiyor! Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği konusunda en başarılı üreticilerden Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0'ın ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Koreli dev, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin de bulunduğu bazı telefonlara olan desteğini sonlandırmıştı. Son olarak bunlar arasına sürpriz bir model daha eklendi.

    Samsung bir modelin daha güncelleme desteğini kesti

    Dört yıl süren güncellemelerin ardından Samsung, ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold için yazılım desteğini durdurdu. Yazılım desteğinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar artık telefon için herhangi bir güvenlik güncellemesi veya yeni özellik alamayacak. İlk olarak 2019 yılında satışa çıkan Galaxy Fold'un Android 9.0 Pie ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar dört büyük sürüm güncellemesi alan telefon, halihazırda Android 13 ile destekleniyor.

    Bildiğiniz gibi Galaxy Fold, tasarım sorunları nedeniyle ilk lansmanın ardından ertelenmişti. Bunun ardından 2019 yılında çıkış yapsa da, yüksek fiyat etiketi ve sınırlı bulunabilirliği, yaygın olarak benimsenmesine engel oldu. Ancak Samsung, hem Galaxy Flip hem de Fold serisiyle katlanabilir pazarın öncülerinden biri haline gelmeyi başardı. 

    Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bu noktada Galaxy Fold için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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